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洄瀾新秀爭霸讚初選出爐！8團體晉級決賽　角逐15萬獎金

▲洄瀾新秀爭霸讚進入決賽名單。(圖／花蓮縣政府提供)

洄瀾新秀爭霸讚進入決賽名單。(圖／花蓮縣政府提供)

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府主辦的「2025洄瀾新秀爭霸讚」徵選初賽結果出爐，評審團隊從21組報名隊伍中精選出8組優秀團體晉級決賽，將於7月6日在花蓮縣台灣原住民族文化館演藝廳舉行決賽。晉級決賽的8組團體依報名順序包括：東部壞男孩 BBFTE、Akua*SKD、原來是美族、HolyPlace至聖所、問題人誤、週二計劃 Choostay、什麼都嗨樂團 撒奈、偏執狂樂團。

8組團隊將於決賽中角逐5個獲獎名額，其中2組將獲選為「洄瀾之星」，可獲得新台幣15萬元獎金及演出費；另有3組將榮獲「閃耀之星」稱號，獲頒5萬元獎金及演出費。獲選團體除可獲得獎金外，更將登上2025「夏戀嘉年華」或「太平洋觀光節」等大型舞台演出，透過電視與網路直播，讓花蓮原創音樂從地方出發，走向全台與國際觀眾。

決賽將於7月6日下午2時在花蓮縣台灣原住民族文化館演藝廳正式開始，現場不開放一般民眾入場，參賽者進場時需配合現場工作人員核對身分。

本屆徵選於6月20日截止報名，共吸引21組團體報名參賽，創歷年第二高紀錄。參賽作品風格涵蓋族語創作、R&B、民謠搖滾、饒舌、校園畢業歌、新時代實驗音樂等多樣面貌，展現花蓮青年創作者豐沛的文化底蘊與創意自由。

花蓮縣政府表示，此次初賽採線上評選制度，評審團從原創性、演出默契與編曲完整性等面向進行專業審查，力求挖掘具有發展潛力與獨特風格的音樂團隊。活動特別邀請業界專業人士擔任評審，包括資深媒體人劉玉霖、三立都會台節目部總監曾琴、資深活動策展人島楎（劉鈞輝）、音樂製作人Roger（許克瑋）、資深音樂人暨貝斯手大君（王君暉），經過專業評審團馬拉松式審查影片後，最終選出8組優秀團隊入圍決賽。

觀光處長余明勲表示，邁入第6年的「洄瀾新秀爭霸讚」，已成為縣府發掘花蓮在地表演人才的重要平台。自2020年首度舉辦以來，持續透過音樂連結人與土地，展現地方青年創作能量。縣府結合「夏戀嘉年華」、「太平洋觀光節」等大型觀光活動，打造從培訓、比賽、實戰到媒體曝光的表演藝術發展路徑，彰顯花蓮年輕創作者用音樂集結、用舞台說話的實踐力道。期盼藉由藝術參與，喚起青年對土地的認同與歸屬感，進而帶動返鄉、扎根與長期投入，並讓旅人從表演之中感受到「洄家」般的療癒溫度，親身體驗花蓮山海交織的人文魅力。

更多詳情請至：
花蓮觀光資訊網 http://tour-hualien.hl.gov.tw/
花蓮觀光粉絲團 https://www.facebook.com/hltour/

新聞聯絡人：蘇子尹 03-8227171#524

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