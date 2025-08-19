　
社會 社會焦點 保障人權

九頭身議員戴寧「上銬搭囚車」台中女監服刑　將住進多人舍房

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲戴寧今天向台中地檢署報到，下午1時發監執行。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

嘉義市無黨籍議員戴寧，涉詐領助理費518萬餘元遭判刑5年6月、褫奪公權4年確定，戴原向嘉義地檢署申請移至台中女子監獄執行遭駁回，但嘉檢查出戴的戶籍地已遷移台中，且無故意逃避執行，同意戴的申請，戴寧今天（19日）上午10時準時前往台中地檢署報到，下午1時被戴上手銬發監，目前已達台中女監，預計將入住多人舍房。

台中地檢署今天上午接獲嘉義地檢署代為執行戴寧的發監囑託函，經分案處理，戴寧上午10時向台中地檢署報到，下午1時2輛戒護車從中檢出發，戴寧被上銬坐上其中1車，約1時30分，抵達台中女監。

據悉，戴寧送至台中女監後，態度配合、狀況穩定正常，台中女監依程序接收，目前尚未排定舍房，不過預計不會住單人舍房，將住多人舍房，未來將配合台中女監作息表，按表操課。

▲▼ 。（圖／翻攝臉書）

▲戴寧涉嫌詐領助理費，遭判刑5年半定讞。（圖／翻攝臉書）

本案於2022年3月間爆發，嘉義地檢署認為戴寧自2012年起，利用許姓、曾姓、戴姓等三名助理充當人頭，詐領助理費，金額高達518萬餘元，全案偵查終結後，檢方對她提起公訴，求處有期徒刑24年。

一審法院審理時，認為戴寧將責任全都推給亡父，態度惡劣，因此重判有期徒刑10年6月、褫奪公權5年。案件上訴第二審，台南高分院審理時，戴寧改口坦承犯行，並流淚說「我願意承擔責任」，也繳回所有犯罪所得。二審因此改判她有期徒刑5年6月，褫奪公權4年。全案再上訴，遭最高法院駁回定讞。

嘉義地檢署指出，戴寧判決確定後，隨即啟動防逃程序，以確保後續執行，同時執行檢察官也指揮司法警察，將發監執行之傳票送達受刑人戴寧親簽收受，定於今日上午10時至嘉義地檢署執行。

但戴寧15日時告訴檢方，表示已遷籍至無實際工作或居住事實之台中市親友住處，以便利親友探監為由，申請發監至台中女監；經嘉檢執行主任檢察官審核刑事訴訟法及監獄行刑法等規定，認為於法不合，不予准許。

不過考量受刑人確已遷移戶籍至台中市，且依嘉義地檢署所定執行期日到案，尚無故意逃避執行情形，再經協請台中地檢，由台中地檢執行檢察官代為發監執行。

