玉山獅子會捐贈和興國小九人座校車　強化交通安全措施

▲ 玉山獅子會捐贈全新九人座校車，球隊移地訓練更安全 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣番路鄉民和國中棒球隊日前移地訓練，回程發生車禍送醫治療，交通安全暗藏隱患，玉山獅子會聽聞此消息，短時間籌措近百萬經費，今18日捐贈和興國小一輛全新中華九人座校車，希望有效提升學童載送練習的安全與效率，縣長翁章梁出席捐贈儀式代表收下大禮，感謝玉山獅子會的大愛，他表示教育處每天都掌握隊員即時狀況，在醫師照顧下，情況都在往好的方向發展。

日前車禍發生，翁章梁事發第一時間就前往慰問家屬，並指示教育處檢討、改善體育班移地訓練政策。教育處長李美華說，團隊在外縣市比賽、訓練，校方需採取租車或搭乘大眾交通工具為主，避免教練兼任司機，並應研擬配套措施，最近將召集體育班進行細部規劃。

棒球隊小球員身穿球衣，自編舞蹈表達感謝，包括翁縣長、縣議員陳柏麟、國際獅子會總監黃裕洲、玉山獅子會會長張志榮、教育處長李美華、和興國小校長周濟仁、忠和國中校長方信于等人出席儀式。教育處指出，玉山獅子會以實際行動實踐關懷社會，為孩子們的未來開啟一扇更寬廣的大門。

張志榮會長指出，這輛這不只是一輛交通車，更是乘載對孩子夢想支持的守護，感謝所有人慷慨解囊、熱情相挺，協助球隊交通更安全、有效率。

翁章梁感謝玉山獅子會捐贈九人座新車，對於球隊而言是一大幫助，忠和、民和國中最近接連發生車禍意外，縣府高度重視學生安全，我們將編列相關預算，擬由校方租車、聘專業司機滿足移地訓練、外縣市比賽的需求，也盼在醫院治療的教練、學生都能早日復原，平安健康。