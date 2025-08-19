　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／詐助理費遭判5年半！戴寧現身台中地檢署　將發監台中女監

▲嘉義市四連霸無黨市議員戴寧涉嫌詐領助理費，遭判刑5年半定讞。（圖／翻攝自戴寧臉書）（圖／翻攝自戴寧臉書）

▲嘉義市四連霸無黨市議員戴寧涉嫌詐領助理費，遭判刑5年半定讞。（圖／翻攝自戴寧臉書）

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義市無黨籍議員戴寧涉嫌詐領助理費518萬餘元，判刑有期徒刑5年6月、褫奪公權4年定讞。戴寧基於家人探視方便，日前透過律師向嘉檢申請移至台中女子監獄執行，遭到駁回；但嘉檢今(19日)上午指出，戴寧已於10時10分到台中地檢署報到，將如願發監台中女監執行。

現年43歲的戴寧，父親為嘉義市六連霸議員戴建三，戴寧原本沒有投入政治，大學畢業後在台北開設公司，後來經過父親勸說後，才返回嘉義從政。她2009年首度當選嘉義市議員，當時年僅28歲，亮麗年輕的外表，媒體稱她為「九頭身議員」，風光一時。而後多次連任成功，到2022年九合一選舉時，已經爆發本起貪污案件，但她仍順利完成四連霸，繼續擔任市議員。

本案於2022年3月間爆發，嘉義地檢署認為戴寧自2012年起，利用許姓、曾姓、戴姓等三名助理充當人頭，詐領助理費，金額高達518萬餘元。因此檢方發動搜索，並向法院聲請羈押戴寧獲准。當月底，戴寧的父親過世，戴寧獲准返家奔喪，當時她戴著戒具，爬進靈堂的畫面曝光後，引發爭議，有多名民意代表向當時的法務部提出抗議。全案偵查終結後，檢方對她提起公訴，並具體求處有期徒刑24年。

一審法院審理時，認為戴寧將責任全都推給亡父，態度惡劣，因此重判有期徒刑10年6月、褫奪公權5年。案件上訴第二審，台南高分院審理時，戴寧改口坦承犯行，並流淚說「我願意承擔責任」，也繳回所有犯罪所得。二審因此改判她有期徒刑5年6月，褫奪公權4年。全案再上訴，遭最高法院駁回定讞。

嘉義地檢署指出，戴寧判決確定後，隨即啟動防逃程序，以確保後續執行，同時執行檢察官也指揮司法警察，將發監執行之傳票送達受刑人戴寧親簽收受，定於今(19日)上午10時至嘉義地檢署執行。惟戴寧於15日遷籍至無實際工作或居住事實之台中市親友住處，以便利親友探監為由，申請發監至台中女監；經嘉檢執行主任檢察官審核刑事訴訟法及監獄行刑法等規定，認為於法不合，不予准許。

但嘉檢仍將戴寧意願傳達予台中地檢署知悉，嗣其於上開執行期日，轉赴台中地檢報到，經台中地檢執行檢察官協助嘉檢，核發檢察官乙種指揮書將受刑人戴寧發往法務部矯正署台中女子監獄執行。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 2 4328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2日本觀光客遭槍殺！慘死馬尼拉鬧區　兇嫌竟是導遊
才宣布周休三日跌停！　大廠駁「不是有薪放假」
忠孝橋26歲騎士慘死　母心碎：要去台北市上班
823核三公投、7藍委罷免案　中選會公布門檻
被蔣萬安點名組閣！　童子賢回應了
快訊／表態願意選新北市長　李四川：要我承擔不會排斥
屈中恆遭當面批「劣跡藝人」！　面露尷尬活動中斷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南阿北誤上快速道路「他還重聽」超驚險　員警即時救援

鹿港農會理事選舉爆爭議！1個「紅印」害他落選　判決大逆轉

才判刑13年！前台南議長郭信良涉綠能弊案　4個月遭二度約談

莒光鄉男午後腹部劇痛！疑膽囊炎需急診　海巡快艇馳援

快訊／高雄蓮池潭發現女浮屍　確認為2天前離家失聯婦人

少年之家執行長侵占近千萬公款、性侵猥褻院生！遭求刑21年

安全床欄害嬰頭卡住慘死！廠商無罪確定　法官：當時無安全規範

領政府補助涉不當管教！弱勢童罰跪10分鐘　彰化縣社會處開罰

不爽被虧！紅衣男酒後剪刀刺友　警消救人他重回現場嗆聲

台中辦公大樓有狀況！男頂樓揮衣求救　正妹警急衝現場「破案」

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【超甜奶音❤】萌娃急著拿蛋糕 期待幫阿公慶生

剛交往就狂揍23歲女友！竹掃把都打斷還拉頭髮摔地…恐怖影片曝

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

【道頓堀鬧區大火】大阪黑煙狂竄天際畫面曝

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

台南阿北誤上快速道路「他還重聽」超驚險　員警即時救援

鹿港農會理事選舉爆爭議！1個「紅印」害他落選　判決大逆轉

才判刑13年！前台南議長郭信良涉綠能弊案　4個月遭二度約談

莒光鄉男午後腹部劇痛！疑膽囊炎需急診　海巡快艇馳援

快訊／高雄蓮池潭發現女浮屍　確認為2天前離家失聯婦人

少年之家執行長侵占近千萬公款、性侵猥褻院生！遭求刑21年

安全床欄害嬰頭卡住慘死！廠商無罪確定　法官：當時無安全規範

領政府補助涉不當管教！弱勢童罰跪10分鐘　彰化縣社會處開罰

不爽被虧！紅衣男酒後剪刀刺友　警消救人他重回現場嗆聲

台中辦公大樓有狀況！男頂樓揮衣求救　正妹警急衝現場「破案」

託友照顧貓！要回像老30歲　飼主曝「被帶去配種」：有十幾隻母貓

美國學者警示：台灣對美不信任日增！　中方擬趁機說服統一

台南阿北誤上快速道路「他還重聽」超驚險　員警即時救援

趙露思「轉戰小紅書」破紀錄！ 砍3122萬粉絲微博：我跟你離婚呢？

鹿港農會理事選舉爆爭議！1個「紅印」害他落選　判決大逆轉

說流行／Lyst 2025 Q2榜單！一雙夾腳拖奪最熱門單品、Jennie五趾鞋也爆紅

李四川表態「願意承擔」　藍新北小雞力挺：新北市民之福

陸劇40集上限解除！陸廣電總局鬆綁：季播劇不用等1年　陸劇迷全嗨了

內蒙鄂爾多斯突降暴雨　一天內已致3人遇難3失聯

印美摩擦！王毅訪問促中印回暖　陸學者：莫迪轉向佈局多元外交

【輸贏系老師】誰動誰就輸！老師「連眼睛都沒眨」KO學生

社會熱門新聞

菲國正妹北市東區攬客激戰！真實身分讓嫖客崩潰

桃園車站驚傳女子落軌　自強號急煞「1秒搶命」

高雄工地拆到一半「鷹架突倒塌」！現場慘況曝

地政疏失放行假遺囑　1612萬全民幫忙賠

台中「S級正妹」借錢後封鎖　開庭驚見XL本尊

即／新北檢警突襲逮天道盟主「鐵霸」兄弟檔　

天才工程師變詐團月入千萬　台灣史上規模最大

快訊／桃園大園嚴重車禍！76歲婦困拖板車底亡

知名溫泉飯店驚傳意外　7旬翁泡湯溺斃

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

快訊／詐領助理費遭判5年半！戴寧將發監台中女監

獨／樺晟要保住股票　要先繳2.39億元

「不老麻糬」10年租金繳錯人！法院判撤離

女員工提離職慘遭性侵2次！老闆賠償不認罪

更多熱門

相關新聞

玉山獅子會捐贈和興國小九人座校車

玉山獅子會捐贈和興國小九人座校車

嘉義縣番路鄉民和國中棒球隊日前移地訓練，回程發生車禍送醫治療，交通安全暗藏隱患，玉山獅子會聽聞此消息，短時間籌措近百萬經費，今18日捐贈和興國小一輛全新中華九人座校車，希望有效提升學童載送練習的安全與效率，縣長翁章梁出席捐贈儀式代表收下大禮，感謝玉山獅子會的大愛，他表示教育處每天都掌握隊員即時狀況，在醫師照顧下，情況都在往好的方向發展。

判5年半定讞…嘉市議員戴寧「明入監服刑」！

判5年半定讞…嘉市議員戴寧「明入監服刑」！

翁章梁：嘉縣選手移地訓練　編預算租車聘司機載送

翁章梁：嘉縣選手移地訓練　編預算租車聘司機載送

聞到濃濃惡臭…嘉義媳婦破門驚見「公婆渾身爬滿蛆亡」！

聞到濃濃惡臭…嘉義媳婦破門驚見「公婆渾身爬滿蛆亡」！

路邊尿尿收罰單「小鳥放水特寫照」　笑翻網：高畫質連鳥都不放過

路邊尿尿收罰單「小鳥放水特寫照」　笑翻網：高畫質連鳥都不放過

關鍵字：

嘉義戴寧詐領助理費議員

讀者迴響

熱門新聞

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

玲玲颱風今可能生成　午後雨擴全台「下最大」地區曝

政院前副執行長涉貪！交保後現身超商當店員

35歲辣嬤！　4寶2孫「母女同框」如雙胞胎

菲國正妹北市東區攬客激戰！真實身分讓嫖客崩潰

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

網美拍泡澡照　害樓下天花板漏水

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」！結果悲劇

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

中高齡重回職場　除了薪水還可領6萬元獎勵金

好市多烤雞腿大漲價　討論文衝39萬觀看

桃園車站驚傳女子落軌　自強號急煞「1秒搶命」

Apple Watch「只用基本功能」浪費！果粉推1招超方便

可能有雙颱！　模擬路徑曝

更多

最夯影音

更多

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面