生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北宜高鐵衝擊「台鐵短收百億」　工會赴交通部抗議：應採直鐵方案

▲▼台灣鐵路產業工會、公民幫推等民團今赴交通部抗議。（圖／記者周湘芸攝）

▲台灣鐵路產業工會、公民幫推等民團今赴交通部抗議。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

北宜高鐵案將在8月20日送環境部召開大會，台灣鐵路產業工會、公民幫推等民團不滿未採用原先「北宜直鐵」方案，認為北宜高鐵通過後，將衝擊台鐵每年短收8億元，30年來虧損加上若採北宜直鐵的效益，整體損失將高達580億元，今前往交通部陳抗。

宜蘭前建設局長及台鐵前副總工程司林旺根指出，高鐵延伸宜蘭計畫耗資高達4000億元，卻僅設一站，對提升運輸效益的幫助極為有限，對國道5號的運量移轉與紓解效果僅不到5%，反而會大量分食台鐵東線宜蘭至南港間的運量，造成北宜鐵路運輸功能嚴重弱化，形成高鐵與台鐵雙輸的局面。

林旺根強調，僅設一站的規劃不僅無法滿足宜蘭縣民的交通需求，反而迫使所有旅客集中到單一高鐵站轉乘，不論是依賴汽機車、計程車，還是改用公車或鐵路接駁，都將對周邊道路和既有轉運系統造成壓力與衝擊，多年來逐步建立的五大轉運站體系，也可能因運量被迫分散而失去原有效能。

高鐵延伸宜蘭監督聯盟召集人康芳銘表示，依據環評報告運輸需求預測，平日與假日的高鐵旅次量均以雙北都會區往返宜蘭為主，假日比例更高達8成以上，屬短程旅運特性。由此觀之，高鐵並非主要運具，能否肩負東部轉運中心的角色值得質疑。

他也說，宜蘭的觀光旅遊模式以節點分散與自駕為主，自駕一日遊比率超過7成。即便高鐵能快速將旅客送至壯圍，若缺乏完善的接駁、共享運具及網狀交通配套，難以滿足假日家族旅遊的需求。

公民幫推顧問、交通部前部長賀陳旦指出，高鐵造價與營運成本高昂，本質上不適合短程交通，更無法有效改善雪隧塞車問題，因此缺乏建設的正當性。

賀陳旦也質疑，整個辦理過程中存在2大錯誤，包括政府自行辦理規劃卻不依既定程序審議，隨意放棄直鐵計畫，且官方專業說明存在誇大與不實之處，平白搶走隧道使用權與台鐵東部的商機。

台鐵產業工會常務理事吳世昭表示，台鐵公司化說是要做好安全改革再來談營運，面對北宜高鐵，交通部要求台鐵讓利自毀前程，現在連既有收入都守不住。台鐵產業工會理事林佳瑾也質疑，北宜直鐵方案省下來的2千多億元可用於改革台鐵整體營運，為何還要執著於花費更高的北宜高鐵？

交通部鐵道局科長邱榮昌及路政司科長黎俊彬今代表接下陳情，並表示，高鐵宜蘭延伸是國家重要建設，規劃過程感謝各界提供建議，針對今天提出的意見會帶回研議，過幾天也會在環評大會說明。

台鐵公司回應，尊重國家整體軌道發展之規劃與建設，並戮力提升環島鐵路安全及旅客服務品質，以達成社會各界期待，將持續優化北迴線及東部幹線運能及路線安全，提供東部居民安全優質的軌道運輸服務。

08/17 全台詐欺最新數據

