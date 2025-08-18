宜蘭婦離奇命案疑點多　高大成歸納「10重點」判斷是否有隱情

▲高大成針對宜蘭王姓婦人命案，歸納10項追查重點。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

宜蘭王姓婦人命案疑點重重，案發3天前才倒車墜谷命大生還，3天後卻命喪燃燒範圍僅3坪的自家農舍，為何火警時未逃跑？檢方近日將解剖調查，釐清死者體內有無藥物反應。對此，法醫高大成針對本案歸納10項追查重點，來研判王婦究竟是意外死亡，或是另有隱情。

高大成擔任法醫40年，參與相驗解剖逾萬具遺體，經驗豐富。針對王姓婦人命案，高大成指出，首先須釐清「死亡點是否為起火點」，本案火調人員初步查出燃燒面積僅3坪大小，若發現火勢一般人很輕易就能逃生，反之若沒逃跑，可能是死者在起火時已陷入昏迷、或不能動彈狀態。

其次是「手部有無嚴重燒傷」及「死者眼睫毛是否殘留」，高大成解釋，如果死者是自己放火，火勢會從眼前噴發，常常會先燒掉睫毛，或是燒到手，若有相關情況，可能是輕生；也要調查「死者體內有無安眠藥物」，以釐清死者生前狀態。

高大成說，「血液CO濃度含量是否5%以上」、「氣管、食道內有無燒傷、煙、碳粒」、「皮膚表面有無燙傷水疤」，是衡量死者是在生前死亡、或是死後才遇火勢的著眼點。

高指出，若血液中CO（一氧化碳）濃度達5％以上，可推斷死者是生前遭遇火警，因此在火場中吸入大量一氧化碳；若5%以下，代表死者在火警發生前就已死亡，沒有呼吸，也就不會吸到一氧化碳。

食道內有無煙、碳粒，也是同樣道理，不過若死者生前有抽菸習慣，可能也會出現類似反應；皮膚有無燙傷水疤，則是法醫學中的「生活反應」，死者在存活時遇火，皮膚會起水泡，死後遇火則不會。

此外，「周邊有無燃煤、助燃物」，可知起火原因；「丈夫的燒傷程度，尤其眼睫毛是否有燒掉的痕跡及手燒傷程度」，此部分，高大成不願明講，但他強調，「王婦與丈夫於案發3天前的墜谷事件」，需要明查。

▲檢警勘驗火警現場。（圖／民眾提供）



回顧本案，王姓婦人（63歲）13日於北宜公路倒車時，墜下80公尺深山谷，獲救時與擔任宜蘭員山醫院院長的呂姓丈夫（67歲）相擁；16日下午王婦宜蘭三星鄉大洲一路住處農舍發生火警，王婦全身90％嚴重燒燙傷，送醫搶救宣告不治，呂男則有嗆傷，尚在治療。

警消17日勘驗現場，發現燃燒面積不到3坪，起火點為客廳木質布料沙發下方，未發現油漬、汽油瓶、打火機等可疑物品，而案發時消防撲滅火勢時間不到半小時，王婦為何未即及時逃生？檢警仍在調查。檢方昨進行相驗，將擇日解剖，確認死者體內有無藥物反應。