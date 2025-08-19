有核電就能降電價？作家籲「不該被誤導」：不是想騙就是被騙

▲核三廠。（圖／ETtoday資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

韓國YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」近日在片中指出，韓國電費太貴，導致當地人都不敢開冷氣，反觀在台灣則能「想開就開」，發言令一票人納悶「韓國不是有便宜的核電嗎？還佔了32%，怎麼會這樣？」對此，粉專作者謝知橋表示「用不用核電跟電價沒有關聯」，認為要挺核反核都可以，但「那些跟你說有核電就可降低電價的人，要嘛想騙你，要嘛他自己被騙。」

核三重啟公投於8月23日投票，謝知橋就在臉書發文，直呼用不用核電跟電價沒關聯，「決定一個國家電價的高低，有非常多不同的因素，是否使用核電，對電價沒有關鍵性的影響，有核電的國家依然可能有比較貴的電價。」

他指出，除了韓國之外，法國也是核電佔比跟電價會令人詫異的國家，「法國用了70%核電，結果疫情期間電價還是漲了將近兩倍，就算用了大量核電，也沒辦法在能源短缺的時候抑制電價。」最後，他強調不論支持或反對核能，都不該再被誤導，「這篇只是想告訴你，那些說有核電就能降低電價的人，不是想騙你，就是自己被騙。」

由民眾黨提出的重啟核三公投，將在8月23日進行投票。公投主文為「您是否同意，第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」

提案的民眾黨認為，台電核三廠2號機除役之後，台灣完全停止核電機組運轉發電，每年發電成本將暴增1000億元以上。截至2024年底，綠能發電僅佔台灣總發電量11.9%，遠低於民進黨政府開出的20%政策支票，且綠電光電弊案叢生，墊高台電經營成本。而能源多元將穩定產業供電、平穩民生用電、控制國安風險、強化台灣能源供應韌性。