　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

有核電就能降電價？作家籲「不該被誤導」：不是想騙就是被騙

▲▼核三廠外觀。（圖／ETtoday資料照）

▲核三廠。（圖／ETtoday資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

韓國YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」近日在片中指出，韓國電費太貴，導致當地人都不敢開冷氣，反觀在台灣則能「想開就開」，發言令一票人納悶「韓國不是有便宜的核電嗎？還佔了32%，怎麼會這樣？」對此，粉專作者謝知橋表示「用不用核電跟電價沒有關聯」，認為要挺核反核都可以，但「那些跟你說有核電就可降低電價的人，要嘛想騙你，要嘛他自己被騙。」

核三重啟公投於8月23日投票，謝知橋就在臉書發文，直呼用不用核電跟電價沒關聯，「決定一個國家電價的高低，有非常多不同的因素，是否使用核電，對電價沒有關鍵性的影響，有核電的國家依然可能有比較貴的電價。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他指出，除了韓國之外，法國也是核電佔比跟電價會令人詫異的國家，「法國用了70%核電，結果疫情期間電價還是漲了將近兩倍，就算用了大量核電，也沒辦法在能源短缺的時候抑制電價。」最後，他強調不論支持或反對核能，都不該再被誤導，「這篇只是想告訴你，那些說有核電就能降低電價的人，不是想騙你，就是自己被騙。」

由民眾黨提出的重啟核三公投，將在8月23日進行投票。公投主文為「您是否同意，第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」

提案的民眾黨認為，台電核三廠2號機除役之後，台灣完全停止核電機組運轉發電，每年發電成本將暴增1000億元以上。截至2024年底，綠能發電僅佔台灣總發電量11.9%，遠低於民進黨政府開出的20%政策支票，且綠電光電弊案叢生，墊高台電經營成本。而能源多元將穩定產業供電、平穩民生用電、控制國安風險、強化台灣能源供應韌性。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 2 4328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
韓YTR「韓國不敢開冷氣！台灣想開就開」　他：不是有便宜核電
快訊／南韓鐵路重大事故！7人遭撞　2人當場死亡
邪教信徒「排隊聽性侵音檔」！　葉萱崩潰淚訴：像把內褲公開給大
颱風後「第一批復活葉菜」是它！　婆媽嗨翻：早上買3把50
變性正妹來台賣淫！IG正面照曝　擁1.7萬粉
關稅海嘯來了！自行車大廠宣布「營運到年底」
柯文哲要「闖3關」拚交保！　法界：10月是關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

被爆貼臉富商！仙塔律師發聲明：對傳播者、造謠者提起訴訟

羨慕死！台中再宣布公車駕駛加薪4000元起　3年已調薪8千

《七龍珠》雷達一卡通8/20限時預購！粉絲童年回憶成真

髮型師「不舉」半夜還痛醒　醫提醒：40歲後小心這病找上門

微電車「無保險」亂象多　交通部修法：租借前要教學、強制投保

有核電就能降電價？作家籲「不該被誤導」：不是想騙就是被騙

颱風後「第一批復活葉菜」是它！　婆媽嗨翻：早上買3把50

台灣好行3.0換新塗裝　移動博物館8月起中南東巡迴

20分鐘喚醒沉睡大腦 屏基新療法助中風患者重拾語言+行動力

飛日本「來回1萬有找」　達人揭超佛組合：極度強大的存在

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【超甜奶音❤】萌娃急著拿蛋糕 期待幫阿公慶生

剛交往就狂揍23歲女友！竹掃把都打斷還拉頭髮摔地…恐怖影片曝

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

【道頓堀鬧區大火】大阪黑煙狂竄天際畫面曝

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

被爆貼臉富商！仙塔律師發聲明：對傳播者、造謠者提起訴訟

羨慕死！台中再宣布公車駕駛加薪4000元起　3年已調薪8千

《七龍珠》雷達一卡通8/20限時預購！粉絲童年回憶成真

髮型師「不舉」半夜還痛醒　醫提醒：40歲後小心這病找上門

微電車「無保險」亂象多　交通部修法：租借前要教學、強制投保

有核電就能降電價？作家籲「不該被誤導」：不是想騙就是被騙

颱風後「第一批復活葉菜」是它！　婆媽嗨翻：早上買3把50

台灣好行3.0換新塗裝　移動博物館8月起中南東巡迴

20分鐘喚醒沉睡大腦 屏基新療法助中風患者重拾語言+行動力

飛日本「來回1萬有找」　達人揭超佛組合：極度強大的存在

izna主唱「休養6個月」突宣布退團！　將以6人體制活動

被爆貼臉富商！仙塔律師發聲明：對傳播者、造謠者提起訴訟

羨慕死！台中再宣布公車駕駛加薪4000元起　3年已調薪8千

道奇錯失點亮魔術數字良機　羅伯斯嘆：本該贏下

女高中生超商專心滑手機　色男彎腰手伸裙下偷拍

台灣米其林摘星名單今揭曉！頤宮挑戰8連霸　台南力拚「破蛋」　

台大醫院研究發現B肝新指標　2類患者「肝功能正常」仍應評估治療

快訊／台股收盤大跌129.02點　台積電漲5元至1185

生日質詢一樣火大　壽星黃國昌為地方補助款嗆卓揆「膽大妄為啊！」

南韓鐵路重大交通事故！７人檢修軌道「遭列車衝撞」　2人當場死亡

【超甜奶音❤】萌娃急著拿蛋糕 期待幫阿公慶生

生活熱門新聞

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

玲玲颱風今可能生成　午後雨擴全台「下最大」地區曝

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」！結果悲劇

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

好市多烤雞腿大漲價　討論文衝39萬觀看

Apple Watch「只用基本功能」浪費！果粉推1招超方便

可能有雙颱！　模擬路徑曝

嘉義、台南多區明停水　影響範圍一次看

蟑螂、螞蟻都陣亡「實用大絕曝光」　網點頭有效

新埔站可怕人潮曝　網嘲：台北最high上班城

台中海洋館佔地2.25公頃　停車格竟只有104席

板南線加班車調整！2列空車專送江子翠

書店宣布下架日本翻譯漫畫：別用中國用語

更多熱門

相關新聞

李正皓嗆核三公投投票率5%　童子賢：他以前不是國民黨發言人嗎？

李正皓嗆核三公投投票率5%　童子賢：他以前不是國民黨發言人嗎？

「核三延役」全國性公投將於23日與7名藍委的大罷免投票一同登場，名嘴李正皓認為，此次公投最多5%投票率，大家不要煩惱核三延役，浪費時間討論核能，搞不好投票率會變史上最好笑公投。對此，童子賢今（19日）表示，「他以前不是國民黨發言人嗎？」 他還是呼籲大家823出來投票，一起支持核三延役，台灣需要電、需要好品質的電，對李的數字他沒有研究。

823核三延役公投、7藍委罷免案　中選會公布公投門檻500萬票

823核三延役公投、7藍委罷免案　中選會公布公投門檻500萬票

大樓公共電費「是自家4倍」！網點名2大兇手

大樓公共電費「是自家4倍」！網點名2大兇手

為公投槓上黃國昌　李正皓嗆賭：過門檻我是小丑、沒過你2026不選

為公投槓上黃國昌　李正皓嗆賭：過門檻我是小丑、沒過你2026不選

白提公投燒11億、藍排考察核三　林宜瑾批：藍自甘墮落當白打手

白提公投燒11億、藍排考察核三　林宜瑾批：藍自甘墮落當白打手

關鍵字：

韓國電費核電公投專家

讀者迴響

熱門新聞

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

菲國正妹北市東區攬客激戰！真實身分讓嫖客崩潰

玲玲颱風今可能生成　午後雨擴全台「下最大」地區曝

政院前副執行長涉貪！交保後現身超商當店員

35歲辣嬤！　4寶2孫「母女同框」如雙胞胎

網美拍泡澡照　害樓下天花板漏水

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」！結果悲劇

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

中高齡重回職場　除了薪水還可領6萬元獎勵金

好市多烤雞腿大漲價　討論文衝39萬觀看

26歲騎士自撞「噴快車道」！碰撞2車慘死　母心碎

桃園車站驚傳女子落軌　自強號急煞「1秒搶命」

花蓮罷團突發聲明「不銷毀志工協議」　罷免支持者急喊：把個資還我

更多

最夯影音

更多

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面