李正皓嗆核三公投投票率5%　童子賢：他以前不是國民黨發言人嗎？

▲童子賢19日參觀民眾黨從核說起核三延役公投特展。（圖／記者徐文彬攝）

記者蘇晏男／台北報導

「核三延役」全國性公投將於23日與7名藍委的大罷免投票一同登場，名嘴李正皓認為，此次公投最多5%投票率，大家不要煩惱核三延役，浪費時間討論核能，搞不好投票率會變史上最好笑公投。對此，童子賢今（19日）表示，「他以前不是國民黨發言人嗎？」 他還是呼籲大家823出來投票，一起支持核三延役，台灣需要電、需要好品質的電，對李的數字他沒有研究。

李正皓17日在節目上表示，核三公投不管同意跟不同意各拿幾%，一定不會過門檻的25 %，最多就是5%投票率，大家不要煩惱核三延役，浪費時間討論核能，國民黨之前20幾個選區已經動員過一次了，這次公投不會再動了，而民進黨也不會動員，所以不可能會過，搞不好投票率會變史上最好笑公投，可以拿來笑一下黃國昌。

童子賢19日到台北市捷運西門站6號出口參加民眾黨「從核說起：823核三延役公投特展」。針對上述李正皓言論，媒體詢問童子賢是否認同？如何衝高投票率？童回應，李正皓是主持談話節目，「他以前不是國民黨發言人嗎？」 他偶爾轉電視會看到對方在講，但李的觀點他實在沒有研究，他還是呼籲大家823出來投票，一起支持核三延役，台灣需要電、需要好品質的電、需要價格合理、可以照顧民生跟產業的電，至於很多人猜測投票率，「不知道餒」，李的數字他沒有研究。

對於近日童子賢受訪時談論到日本動漫《鬼滅之刃》劇情中「那田蜘蛛山」的蜘蛛鬼，媒體詢問是否對蜘蛛鬼有感觸，且認為政壇有情勒情況？童子賢說，「沒有啦」，他是看到很多人726之後互相情勒，有些同黨同志為了女性平權問題，也就是台中市長盧秀燕化妝品案，就會有比較偏向政壇不該批評女性容貌跟化妝品的說法；童打趣形容是，「吃到飽網內免費互打」。

童子賢說，有時候會感慨，從小小團體，大到一個政黨，再往上看是國家社會，遇到壓力看能不能理性一點，面對問題、分析問題、處理問題，而不是互相情勒，所以那天在講美國動畫《南方四賤客》時，「那天我對這不熟」，有人傳給他後認真看過，發現AI處理聲音還真的很像，「所以網路上有什麼AI處理過聲音，談我對內閣問題，你們不要相信，我在這邊講，我不談那個問題」。

童子賢表示，昨晚跟一個媒體朋友聊聊文學，他說漫畫雖看起來是小孩在看，但他文謅謅形容，「漫畫雖小道，但大道存於其中」；禰豆子被變成鬼，但不願意吸血吃人保持人性，可以看做遇到外力壓迫時，要維持初心，而她的親人也不放棄她，她哥哥炭治郎即便被污辱、毆打，就是要保護妹妹，這樣親情裡有憐憫、慈悲跟信任。至於講蜘蛛鬼，因為該角色對家人有羈絆，但炭治郎很感慨跟蜘蛛鬼說其羈絆是虛偽，因為是用法術、恐懼、情勒方式控制家人。



童子賢說，昨天跟對方聊起，那時他看政壇很多團體亂成一團，其實同志跟同志之間，不管藍或綠或白，遇到困難，應該反省自己當初主張的東西有沒有變，如果道不同不相為謀，意見不一可以分開，但他比較喜歡君子交情斷了，但不出惡聲，不必互相叫罵。童也說，台灣是民主社會，熱熱鬧鬧很多聲音，容許南方四賤客聲音，應該容許他有一點點鬼滅之刃講求信任、情誼的聲音。