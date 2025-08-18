　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中27年老賓士引擎室突自燃！路過客運司機停車幫滅火

▲▼ 。（圖／）

▲台中市豐原區今日中午發生火燒車，一輛車齡27年賓士起火。（圖／林姓民眾提供）

記者許權毅／台中報導

台中市豐原區今日中午發生一起火燒車事件，盧姓男子駕駛賓士車，突然車輛引擎室起火，當時豐原客路過，駕駛見狀趕緊拿滅火器幫忙滅火，到場消防人員再射水降溫，火勢才沒擴大。據查，該車車齡高達27年，為舊款賓士E280。

豐原警分局說，今日中午11時52分獲報，國道4號下方、豐原區三豐路二段有火燒車事故。據了解是一名74歲盧男，自稱要去上班，結果車輛突然燃燒。經消防局到場後，迅速將火勢撲滅，交管隨即解除。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲路過一輛豐原客運駕駛當時下車幫忙滅火。（圖／林姓民眾提供）

目擊過程的林先生說，當時車輛起火後，正好有一輛豐原客運公車經過，駕駛立即停車並且拿出滅火器滅火，覺得相當感人，不少民眾紛紛稱，得給豐原客運該名駕駛「一個讚」。

根據目擊者提供照片，當時身著黃色Polo衫的盧姓駕駛著急地打電話求救；據了解，盧男自稱要上班，可能是某公司行號老闆，但盧並未多談，低調僅說要去工作，結果就發生火燒車。

▲▼ 。（圖／）

▲消防局到場射水降溫。（圖／記者許權毅翻攝）

警方呼籲，駕駛人應定期檢查車輛狀況，尤其是油路、電線等關鍵部位，確保行車安全。此外，行車時應留意儀表板異常警示燈號，若發現異常應立即停車檢查，以降低突發狀況的發生機率，確保自身與其他用路人的安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 1 4302 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「普發1萬」假訊息抓到了！無保請回　警嘆：台灣果然詐騙天堂
關稅海嘯第一排！大廠「宣布周休三日」
曾熱戀郭書瑤！金陽結婚了「甜娶空姐女友」
白內障！台中OL視力剩0.1　醫警告：6事要避免
律師嗆警「我弄死你」下秒慘了！正妹坐一排直擊叫好
王心凌開唱結束「緊急送醫」！　突狂吐不止...現況曝光
吳淑珍才出院「吃水果又昏倒」！陳水扁急處理　現況曝光
遭國民黨爆獲就安基金2872萬補助　「零日攻擊」導演羅景壬回

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

判5年半定讞…嘉市議員戴寧「明入監服刑」！申請移中監執行遭駁回

蓋台推播詐騙簡訊！他發150萬封竟獲請回　警嘆：台灣果然是天堂

誰決定2024選前之夜馬英九不上台　證人：侯友宜競辦共識

嘉義2校棒球隊接連車禍！翁章梁將編預算租車　聘專業司機接送

律師酒吧鬧事中指嗆警！遭噴辣椒水壓制　正妹坐一排直擊拍手叫好

上午才出院…吳淑珍「吃水果又昏倒」！陳水扁目擊急處理　現況曝光

金門連爆2起砸車！賓士車窗全破慘況曝　疑拖欠薪水遭下重手

台中27年老賓士引擎室突自燃！路過客運司機停車幫滅火

獨／樺晟驚傳下市3.7萬股東超慌　北院准禁令：先繳2.39億

辦公室供奉6神像長官要求撤除　檢察官：失去庇佑依然堅持正義

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

【健康疑雲】72歲普丁被捕捉「雙腿異常抽動」！　「詭異搖晃」模樣網熱議

【發起戰鬥邀請】李珠珢VS李雅英的小書包大亂鬥 確定不是李三歲VS李五歲？

戚薇打肉毒過量：眉毛動不了　不動法令紋「希望是個活人」

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

判5年半定讞…嘉市議員戴寧「明入監服刑」！申請移中監執行遭駁回

蓋台推播詐騙簡訊！他發150萬封竟獲請回　警嘆：台灣果然是天堂

誰決定2024選前之夜馬英九不上台　證人：侯友宜競辦共識

嘉義2校棒球隊接連車禍！翁章梁將編預算租車　聘專業司機接送

律師酒吧鬧事中指嗆警！遭噴辣椒水壓制　正妹坐一排直擊拍手叫好

上午才出院…吳淑珍「吃水果又昏倒」！陳水扁目擊急處理　現況曝光

金門連爆2起砸車！賓士車窗全破慘況曝　疑拖欠薪水遭下重手

台中27年老賓士引擎室突自燃！路過客運司機停車幫滅火

獨／樺晟驚傳下市3.7萬股東超慌　北院准禁令：先繳2.39億

辦公室供奉6神像長官要求撤除　檢察官：失去庇佑依然堅持正義

Lisa化身粉紅Labubu性感又可愛　掛著全球唯一公仔唱跳

火燙教士被道奇橫掃！表現不如預期　總教練點出「關鍵敗因」

判5年半定讞…嘉市議員戴寧「明入監服刑」！申請移中監執行遭駁回

牛棚不穩困擾道奇　武田一浩建議：大谷翔平擔任守護神！

脫了！黃國昌玩水大秀六塊肌　小草洗版讚：50歲有這身材太離譜

男男約砲血案！網友揪他按摩激戰　一翻身慘遭「菜刀挖眼球」

糖尿病患「探病遭染流感」險插管　醫示警重症治療黃金期

何妤玟脫了「單穿內衣」！趴床掉出超有料上圍 友看傻：這身材太誇張

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」結果悲劇！一票崩潰：累得要命

想幫助車禍死貓！她被陌生大哥嘴「心態不對」　網搖頭：道德綁架

戚薇打肉毒過量：眉毛動不了　不動法令紋「希望是個活人」

社會熱門新聞

「不老麻糬」10年租金繳錯人！法院判撤離

丈夫與閨蜜出遊「一起拍性愛片」

剛交往就狂揍23歲女友　恐怖影片曝

才剛交往！　高雄男「當街拉髮拖行爆打」23歲妹趴地狂哭

神鬼等級詐騙　她「從臨演到看護」分飾多角橫行20年

快訊／高雄大樓今晨3死火警　2男1女亡

路邊尿尿收罰單「小鳥放水特寫照」　笑翻網：高畫質連鳥都不放過

聞到濃濃惡臭…嘉義媳婦破門驚見「公婆渾身爬滿蛆亡」！

即／天道盟公主奪千萬土地　虐死「葛格」判囚12年

快訊／台中雙載機車深夜自撞！男女送醫雙亡

宜蘭婦墜谷獲救3天後葬火窟　夫是醫院院長

蔬果女批發商自撞雙亡　家屬悲曝：不知對方是誰

獨／樺晟要保住股票　要先繳2.39億元

19歲憲兵掐死女友　兩度侵犯遺體！重判無期賠家屬410萬元

更多熱門

相關新聞

即／3大車連環撞！公車6乘客受傷　釀500多戶停電

即／3大車連環撞！公車6乘客受傷　釀500多戶停電

桃園市龜山區萬壽路二段上午發生一起砂石車碰撞公車事故，一輛砂石車撞擊正停靠站下客的桃園客運，再撞上前方的聯結車，造成公車上6名乘客受傷，所幸暫無生命危險；另交通事故衝擊波及路旁電箱，導致周邊住戶停電、號誌燈一度失靈，初步確認雙方駕駛均無酒駕情形，詳細肇事責任仍待釐清。

台中里長按摩枕送弱勢涉貪　150個僅買入60個下場曝

台中里長按摩枕送弱勢涉貪　150個僅買入60個下場曝

「賓士入門小休旅不停產」還有下一代

「賓士入門小休旅不停產」還有下一代

宜蘭婦墜谷獲救卻離奇燒死　將解剖查死因

宜蘭婦墜谷獲救卻離奇燒死　將解剖查死因

40歲就白內障！台中OL視力驟降剩0.1

40歲就白內障！台中OL視力驟降剩0.1

關鍵字：

台中賓士起火火燒車公車

讀者迴響

熱門新聞

韓國殘忍集中營！「3.8萬人慘淪性奴隸」

快訊／玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

喝水前多一動作　塑膠微粒少90％

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

快訊／49歲金鍾國宣布結婚！「女方身分成謎」

8歲男童獨活原因曝！外公、女山友捨命保護他

金鍾國未婚妻身份曝光！「為愛妻砸1.55億購豪宅」保護女方婚禮不公開

新颱風最快今生成　預估路徑曝

即／大阪道頓堀大火！　黑煙狂竄天際

即／大阪道頓堀大火「2消防員死亡」！狂燒3小時

李珠珢PO跳舞片「將隊友全打碼」掀戰

鬼門要打開了！命理師揭6大禁忌　吃宵夜也不行

「不老麻糬」10年租金繳錯人！法院判撤離

夏克立爆「睡女粉射後不理」

租屋頂裝太陽能板…租約期間房子賣了！業者怒告

更多

最夯影音

更多

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面