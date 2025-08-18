台中27年老賓士引擎室突自燃！路過客運司機停車幫滅火

▲台中市豐原區今日中午發生火燒車，一輛車齡27年賓士起火。（圖／林姓民眾提供）



記者許權毅／台中報導

台中市豐原區今日中午發生一起火燒車事件，盧姓男子駕駛賓士車，突然車輛引擎室起火，當時豐原客路過，駕駛見狀趕緊拿滅火器幫忙滅火，到場消防人員再射水降溫，火勢才沒擴大。據查，該車車齡高達27年，為舊款賓士E280。

豐原警分局說，今日中午11時52分獲報，國道4號下方、豐原區三豐路二段有火燒車事故。據了解是一名74歲盧男，自稱要去上班，結果車輛突然燃燒。經消防局到場後，迅速將火勢撲滅，交管隨即解除。

▲路過一輛豐原客運駕駛當時下車幫忙滅火。（圖／林姓民眾提供）



目擊過程的林先生說，當時車輛起火後，正好有一輛豐原客運公車經過，駕駛立即停車並且拿出滅火器滅火，覺得相當感人，不少民眾紛紛稱，得給豐原客運該名駕駛「一個讚」。

根據目擊者提供照片，當時身著黃色Polo衫的盧姓駕駛著急地打電話求救；據了解，盧男自稱要上班，可能是某公司行號老闆，但盧並未多談，低調僅說要去工作，結果就發生火燒車。

▲消防局到場射水降溫。（圖／記者許權毅翻攝）



警方呼籲，駕駛人應定期檢查車輛狀況，尤其是油路、電線等關鍵部位，確保行車安全。此外，行車時應留意儀表板異常警示燈號，若發現異常應立即停車檢查，以降低突發狀況的發生機率，確保自身與其他用路人的安全。