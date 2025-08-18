　
社會 社會焦點 保障人權

高雄火警3死！房東強忍哀痛認兒屍　大樓主委怒揭嚴重違建

記者許宥孺／高雄報導

高雄市林園區今（18）日發生一起火警，屋內2名外籍移工、屋主兒子未能及時逃出，3人遭活活燒死。大樓主委表示，他拿了2支滅火器幫忙滅火都沒用，該戶長期嚴重違建，他多次向市府檢舉都未獲回應，今年正式向屋主提告刑、民事訴訟，沒想到違建還沒解決，意外先來臨。

▲▼高雄林園區中門路火警。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄林園區中門路今晨發生3死火警。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起事故發生在18日清晨4點14分，警消獲報，林園區中門路一棟大樓發生火警，消防局緊急出動16車36人前往救援，到場時發現1樓店面住宅有煙竄出，立即拉水線灌救，火勢於4點44分撲滅。

▲▼高雄林園區中門路火警。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼消防隊撲滅火勢，陸續於火場內抬出三具大體。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄林園區中門路火警。（圖／記者許宥孺翻攝）

消防局陸續於2樓屋內抬出3具遺體，警方通知王姓屋主到場釐清死者身份，屋主進入火場指認後，確認其中一名死者是他的38歲兒子，另2名死者則為租客，分別是年約20歲越南籍男性、年約30歲越南籍女性。3樓有2名租客則平安獲救。

房子燒了，兒子也葬身火窟，面對噩耗，王姓屋主強忍情緒，表示稍早上樓查看時，認為兒子可能要從樓上跑下來，但1樓火勢太大，可能逃不了，所以躲在2樓廚房，同樓層2間雅房內還有1名男性移工和1名女性移工。

▲▼高雄林園區中門路火警。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲王姓房東接獲兒子死訊，進入火場認屍。（圖／記者許宥孺翻攝）

有8樓住戶表示，起初外觀並沒有看見明火，直到消防隊上2樓救火，將窗戶敲破時才發現火煙全都竄出，他本來想說，哪有人那麼早在做工，大清早就碰碰叫，還有敲擊聲，下樓查看，才發現樓下有救護車。當時沒聽到屋內有人在呼救，懷疑是被火煙嗆暈，消防隊到場後不久，就傳出屋內找到人，陸續抬出3具遺體。

新任大樓主委表示，當時聽到警報聲響，下樓發現一樓開始冒煙，火勢一發不可收拾，並往樓上延燒，他拿了2支滅火器幫忙滅火，但都沒有用。據悉1樓早餐店目前並無營業，2、3樓是房東租給外籍移工。

▲▼高雄林園區中門路火警。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲大樓主委怒揭一樓長期違建。（圖／記者許宥孺翻攝）

主委語帶憤怒的說，一樓騎樓鐵捲門違建，嚴重影響逃生動線，他已經向市府檢舉多次，都沒有得到回應，核備函申請到現在也還沒下來，導致大樓無法保險、公共安全檢查也做不了。此外他今年也有向火災戶提告，該戶有多處新增違建、自蓋鐵皮，刑事和民事訴訟都在進行中。

針對該棟大樓騎樓鐵捲門違建，工務局違章建築處理大隊表示，該處騎樓於縣市合併前即已現況存在，於合併後經檢舉即行查處，因尚未拆除結案，將速依規定進行拆除。另主委反映，4樓以上有搭設鐵窗，工務局依據公寓大廈管理條例規定，於4月28日函文管委會，如規約或區分所有權人會議決議有限制時，應先行制止住戶，如制止不從再報工務局辦理。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

宜蘭婦墜谷獲救卻離奇燒死　將解剖查死因

宜蘭婦墜谷獲救卻離奇燒死　將解剖查死因

宜蘭王姓婦人13日因在北宜公路倒車時，意外墜下80公尺深的山谷，命大被救出時無大礙，沒想到3天後因自家火警，她不幸命喪火窟。警方勘驗火場，初步調查僅燃燒3坪範圍，一樓客廳沙發下方是起火點。昨（17）日傍晚，檢警相驗，王婦全身嚴重燒燙燒，難以查明死因，近日將解剖釐清，並確認死者體內有無藥物反應。

林岱樺帶媽媽拜天公重申清白：堅定選下去

林岱樺帶媽媽拜天公重申清白：堅定選下去

深夜急煞嚇壞住戶！轎車撞騎樓又是酒駕

深夜急煞嚇壞住戶！轎車撞騎樓又是酒駕

剛交往就狂揍23歲女友　恐怖影片曝

剛交往就狂揍23歲女友　恐怖影片曝

台東市民宅起火　住戶及時逃生

台東市民宅起火　住戶及時逃生

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

