民生消費

7-11限5天咖啡飲料「買2送2」！滿千回饋150元　送超萌保冷袋

▲▼7-11限時5天優惠。（圖／業者提供）

▲7-11限時5天眾多商品「買2送2」優惠，滿額折150元還送超萌保冷袋。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN 自8月20日至8月24日限時5天，推出多項會員優惠，包括大杯精品美式及拿鐵，多款飲料如可樂、能量飲等眾多商品通通「買2送2」；還有12大品類商品「滿千折百」，指定支付工具再折50元，等於一口氣「折150元」，再送超萌保溫保冷袋，有HELLO KITTY、小熊維尼、貓福珊迪等造型。

7-11 搶攻暑假出遊、中元採買雙重商機，在8月20日至8月24日，推出會員指定12大品類商品滿額回饋，消費250元立折25元，滿1000元立折100元，指定4大支付工具再折50元。

12大品類包括：指定CITY系列飲品、常溫、禮盒、飲料、啤酒、泡麵、零食、糖果、甜點、精補品、冰品、冷凍食品、寵物食品，滿250元立折25元、滿1000元立折100元。指定支付工具「icash Pay、icash 2.0、橘子支付、街口支付」滿1千元再折50元，等於合併可折150元。

指定商品結帳金額滿1000元，還送贈品「3選1兌換券」，包括：UNIDESIGN新柔感抽取式衛生紙一串（110抽*8包）、白蘭氏黑醋栗金盞花葉黃素精華飲2瓶、限量15L卡通保冷袋（共6款）任選2款，數量有限，換完為止。

▲▼7-11限時5天優惠。（圖／業者提供）

▲消費滿千送「限量15L卡通保冷袋」（共6款）可任選2款。（圖／業者提供）

結帳金額滿1500元再送贈品兌換券一張，可換杜老爺雙倍巧克力甜筒（4件/盒）。其中「15L卡通保冷袋」也可單買，售價59元，共6款造型，包括HELLO KITTY、米奇、小熊維尼、史努比、貓福珊迪、多啦A夢，外出購物十分方便。

想要折上折，可以搭配8月20日起推出的「祈福刮刮隨取卡」，由7-ELEVEN與北港朝天宮、旗山天后宮、霞海城隍廟、祀典武廟推出，共4款，面額1200元可保證獲得1288元，一次買2張再加贈88點OPENPOINT，合併回饋達11%。

▲▼7-11限時5天優惠。（圖／業者提供）

▲7-11與4大宮廟推出「祈福刮刮隨取卡」。（圖／業者提供）

另外，8月20日至8月24日活動期間，指定商品更有加碼優惠：

◾CITY CAFE特大杯美式，原價60元，特價3杯100元。
◾CITY CAFE特大杯拿鐵，原價70元，特價2杯100元。 
◾CITY PRIMA大杯精品美式(冰/熱)，原價100元，買2送2。 
◾CITY PRIMA大杯精品拿鐵(冰/熱)，原價110元，買2送2。 
◾CITY TEA冰淇淋紅茶，原價65元，特價2杯88元。 
◾CITY PEARL珍珠奶茶(冰/熱)，原價60元，特價2杯100元。 
◾PowerBOMB爆能能量飲料Can225，原價35元，買2送2。 
◾舒味思萊姆口味氣泡水PET500，原價35元，買2送2。 
◾可口可樂435ml，原價29元，買2送2。 
◾原味本舖無糖麥茶PET600，原價30元，買2送2。 
◾冷萃蜜香紅茶PET450，原價35元，買2送2。 
◾柏克金德式小麥啤酒330ml，原價48元，買2送1。
◾-196℃強冽雙重葡萄Can500，原價109元，任選買2送1。 
◾三得利-196無糖（雙重檸檬/沖繩檸檬），原價109元，任選買2送1。 
◾台虎精釀長島冰啤500ml，原價99元，買2送1。
◾杜老爺曠世奇派巧克力大雪糕，原價49元，3支100元。 
◾杜老爺曠派玫瑰鹽焦糖巧克力增量，原價49元，3支100元。 
◾杜老爺曠世奇派草莓大雪糕，原價49元，3支100元。 
◾杜老爺曠世奇派提拉米蘇雪糕，原價49元，3支100元。
◾明果冰淇淋100ml（雙重巧克力/香草/黃金榴槤/泰式奶茶），原價55元，任選買2送2（巧克力/香草口味依門市庫存販售）。 
◾盛香珍零卡蒟蒻VitC+鐵（葡萄/荔枝），原價38元，任選買2送2。
◾農心辛拉麵（包），原價49元，買2送2。 
◾不倒翁金拉麵原味杯麵，原價49元，買2送2。
◾韓國Sweetory可可球（夏威夷果/杏仁/葡萄QQ/優格QQ），原價55元，任選買2送2。
◾韓國熊津紅蔘飲/不添加糖紅蔘飲，原價69元，任選買2送2。
◾滋露奶油/草莓口味巧克力風味糖果，原價18元，任選買2送2。
◾萬代三麗鷗可可風味糖，原價59元，買2送1。
◾御料小館X貳樓德州風味BBQ烤雞翅，原價55元，任選買2送1。 
◾御料小館椒鹽鹽酥雞，原價45元，任選買2送1。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

★全家

全家便利商店自8月20日起至8月24日，推出會員限定優惠，多項商品下殺，兩件更省。包括農心辛拉麵「買1送1」、UCC艾洛瑪指定品項「買1送1」、Let's Cafe 特濃美式、特濃拿鐵「任選兩杯79元」。五月花厚棒衛生紙更是祭出超狂「買1送2」。

▼全家自8月20日起至8月24日，推出會員限定優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠，全家優惠。（圖／業者提供）

08/18 全台詐欺最新數據

7-ELEVEN 集結多項「台式美食」，將與在地名店、夜市傳奇合作，像是鹹酥雞攤才能吃到的「飛燕煉乳炸銀絲卷」回歸；還跟台北臥虎藏龍的「南機場夜市」店家合作，包括必比登推薦的「山內雞肉」、50年老店「八棟圓仔湯」聯名新品「花生薏仁」陸續開賣，8月20日起還有第二件省10元優惠。

