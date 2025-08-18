　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商也能吃煉乳炸銀絲卷！7-11聯名「南機場夜市」台式美食齊發

▲▼7-11「台式美味」活動集結在地名店、夜市、飯店等，打造多款台式小吃美食。（圖／業者提供）

▲7-11「台式美味」集結在地名店、夜市等，打造多款台式小吃美食。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN 集結多項「台式美食」，特別與在地名店、夜市傳奇合作，像是鹹酥雞攤才能吃到的「飛燕煉乳炸銀絲卷」回歸；還跟台北臥虎藏龍的「南機場夜市」店家聯名，包括必比登推薦的「山內雞肉」、50年老店「八棟圓仔湯」推出新品「花生薏仁」，8月20日起陸續開賣，還有第二件省10元優惠。

7-ELEVEN看好台式美食銷售穩定成長，積極開發道地台式小點，8月20日起集結「街邊限定小吃」、「夜市傳奇美食」、「經典台式麵包」等，將街頭小吃、人氣夜市美味、台式烘焙重現於超商。

▲▼7-11「台式美味」活動集結在地名店、夜市、飯店等，打造多款台式小吃美食。（圖／業者提供）

▲民眾熟悉的台式美食，7-11聯名名店合作。（圖／業者提供）

●7-11合作在地名店

像是民眾熟悉的沙茶味系「極饗沙茶豬肉燴飯」、微波加熱即食的「筒仔米糕」、米其林必比登推介餐廳可口牛肉麵「椒香牛雙寶」、米其林餐盤推薦膳馨「蜜汁醬燒雞排」；還有彰化人氣店家鬍鬚林熱賣商品「雞爪凍」，同步在限定門市上架販售。

▲▼7-11「台式美味」活動集結在地名店、夜市、飯店等，打造多款台式小吃美食。（圖／業者提供）

▲7-11與「南機場夜市」名店八棟圓仔湯聯名，推出「花生薏仁湯」；還有鹹酥雞攤才能吃到的「飛燕煉乳炸銀絲卷」回歸。（圖／業者提供）

●夜市經典美食「煉乳炸銀絲卷」回歸

而向來在鹹酥雞攤才能品嚐到的「飛燕煉乳炸銀絲卷」，這次也回歸販售，搭配經典飛燕煉乳，微波加熱後外酥內綿、香甜不膩，是這次「台式美味」系列不可錯過的話題商品。

▲▼7-11「台式美味」活動集結在地名店、夜市、飯店等，打造多款台式小吃美食。（圖／業者提供）

▲7-11與「南機場門神——山內雞肉」合作，推出3款鮮食。（圖／業者提供）

●聯名「南機場夜市」名店

7-ELEVEN這次也與臥虎藏龍的美食熱區──台北「南機場夜市」店家聯名合作，包括有「南機場門神」之稱、榮登多年米其林必比登推薦的「山內雞肉」，推出3款極具代表性的料理：「雞油蔥拌飯」嚴選富麗米拌入雞油與金黃油蔥、「雞汁香筍」結合香筍與土雞肉絲，淋上雞汁慢火烹煮、「油雞腿排」選用去骨雞腿排，以蒸炊製程保留肉質Q彈。

吃完鹹食甜點想以甜點結尾，7-11也與「南機場夜市」傳承超過50年的名店「八棟圓仔湯」聯名，推出「花生薏仁湯」，選用雲林花生慢火熬煮至鬆軟綿密，搭配滑順薏仁，清爽不甜膩，適合夏天食用，讓夜市美食成為可以到超商輕鬆購買的便利享受。

▲▼7-11「台式美味」活動集結在地名店、夜市、飯店等，打造多款台式小吃美食。（圖／業者提供）

▲7-11與圓山大飯店跨界合作，推出古早味台式麵包。（圖／業者提供）

●懷舊台式麵包

除了鹹食，讓人想起童年的「台式烘焙商品」也推暢銷新品，8月20日起7-11「星級饗宴」與圓山大飯店跨界合作，主廚監製推出「御岩可可麵包」、「水果百匯麵包」。

「御岩可可麵包」將比利時巧克力結合水滴可可豆，加入麵團中反覆折疊，打造出細緻的千層麵包紋理，口口濃郁層次。「水果百匯麵包」則是將傳統雜糧麵包創新變化，將葡萄乾、蔓越莓、橙丁、桔皮等酸甜果肉，搭配核桃，低溫發酵麵團帶來蓬鬆柔軟的口感。

▲▼7-11「台式美味」活動集結在地名店、夜市、飯店等，打造多款台式小吃美食。（圖／業者提供）

▲7-11推出「台式美味」新品。（圖／業者提供）

此波「台式美味」活動期間，購買指定台式美食商品，8月20日至9月2日「任選第二件省10元」。烘焙麵包除了新品，也精選熱門的台式麵包「海苔肉鬆麵包、卡士達麵包、奶香葡萄麵包」等多款經典，同步祭出第二件省10元優惠。

★全家燒肉新品

全家便利商店瞄準燒烤控、肉食派，「燒肉宇宙」系列鮮食端出3款新品，集結台式經典、日系清爽、韓式醬香3種風格，打造高飽足、高品質、重口味的燒肉主食新選擇，無論午餐、晚餐或宵夜時段都能滿足。

▲▼全家燒肉新品。（圖／業者提供）

▲全家與沈聯名推出「姨次滿足熟成牛豚雙拼」。（圖／業者提供）

首推Coke肉肉大使陪沈團．沈監製的「姨次滿足熟成牛豚雙拼」，以沙茶辣油與奶油蒜香三重醬底，搭配炙燒牛五花、豬五花雙主菜，鹹香濃郁，份量十足，是夜市魂與台日燒肉靈感的結合。

「柚見極炙烤牛飯」則與人氣品牌「開丼」聯名，炙燒牛肉搭配蔥鹽、日式柚子果香，酸鹹平衡，開胃不膩。

還有「炙烤燒肉拌麵」以韓式炸醬拌麵為基底，融合燒肉醬與水果甜感，搭配厚切豬肉片與脆口蔬菜絲，打造濃而不膩的鹹甜風味新體驗。

▲▼全家燒肉新品。（圖／業者提供）

▲買指定「燒肉宇宙」系列鮮食任一款，加價5元即可搭購可口可樂。（圖／業者提供）

8月19日前凡購買指定「燒肉宇宙」系列鮮食任一款，加價5元即可搭購可口可樂隨行罐（330ml），還能同步參與全家APP積分趣活動，集滿200點可兑換「姨次滿足熟成牛豚雙拼」75折券一張。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 1 4302 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／3大車連環撞！桃園客運6乘客送醫　500多戶停電
快訊／大雷雨轟雙北！國家警報響　防冰雹、雷擊
養生變傷身！市售30件枸杞「全驗出重金屬」
快訊／12縣市大雨特報！「大雷雨轟4地」持續1小時
夏克立被爆婚內出軌「關鍵私密照曝光」
台南建商公告停業！　資金斷鏈
高雄3人活活燒死！大樓主委怒：向市府檢舉都沒用
魂斷南三段！特搜女義消5月才完成「北二段o型」　PO文：感恩
快訊／台股飆漲！攻破24500新紀錄　4千金股助威
「台版Jisoo」狂撈164億！　18共犯遭起訴求重刑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

達美樂聯名哈根達斯推「可可冰山披薩」　限時享半價、買1送1

超商也能吃煉乳炸銀絲卷！7-11聯名「南機場夜市」台式美食齊發

7-11「芒果慕斯霜淇淋」第2支半價！超商冰品飲料優惠一次看

超商咖啡周一優惠！全家、7-11兩杯55折起　濃萃美式6杯188元

專業醫師揭台韓醫美差異　慎防低價海外療程風險

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

【健康疑雲】72歲普丁被捕捉「雙腿異常抽動」！　「詭異搖晃」模樣網熱議

【發起戰鬥邀請】李珠珢VS李雅英的小書包大亂鬥 確定不是李三歲VS李五歲？

戚薇打肉毒過量：眉毛動不了　不動法令紋「希望是個活人」

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

達美樂聯名哈根達斯推「可可冰山披薩」　限時享半價、買1送1

超商也能吃煉乳炸銀絲卷！7-11聯名「南機場夜市」台式美食齊發

7-11「芒果慕斯霜淇淋」第2支半價！超商冰品飲料優惠一次看

超商咖啡周一優惠！全家、7-11兩杯55折起　濃萃美式6杯188元

專業醫師揭台韓醫美差異　慎防低價海外療程風險

斯威雅蒂逆轉萊巴基那　生涯首度晉級辛辛那提大師賽決賽

快訊／台股漲148點收22482　台積電維持平盤價1180

台灣影壇傳捷報！2短片入圍「亞洲短片盛事」　他喪女兇手是黃冠智

快訊／3大車連環撞！桃園客運6乘客受傷送醫　再釀500多戶停電

丹娜絲颱風台南創新作為啟動最快　復原經費逾16億補助全國最多

壽司郎x芙莉蓮聯名活動今登場　藏壽司史努比造型圓盤8/25開賣

6小時583人斬！　AV女優未來「願讓女兒接班」條件曝光

三重疏洪道騎士叭了一下　等紅燈竟遭3男下車圍毆！警2小時逮人

台積電、饗樂餐飲都上榜！　133家績優營業人獲5項稅務優待

快訊／大雷雨轟雙北！國家警報響　防冰雹、雷擊

【籃籃可愛爆表！】做鬼臉俏皮嗨跳《Bar Bar Bar》

消費熱門新聞

超商咖啡周一優惠！7-11濃美式6杯188元

專業醫師揭台韓醫美差異　慎防低價海外療程風險

德國雙人首發路跑送高CP物資包

快訊／7-11開出9組發票大獎！只花20元就中千萬

肯德基周末推「炸雞桶6折」　開學季點心買1送1

7-11「芒果慕斯霜淇淋」第2支半價

想喝好水　煮沸100度也沒用？

達美樂聯名哈根達斯推可可冰山披薩

超商周末優惠齊發！全家冰品買1送1、7-11多樣買2送2

超商聯名「南機場夜市」台式美食齊發

7-11多項夯品買2送2！超商周末優惠一次看

東森購物獨賣產品榮獲WIPO特別大獎、矽谷發明展雙金肯定

本村炸雞連開2店！開幕優惠曝

全聯中元節「超過3000款商品爆殺」　

更多熱門

相關新聞

超商咖啡周一優惠！7-11濃美式6杯188元

超商咖啡周一優惠！7-11濃美式6杯188元

為了幫上班族提神打氣，超商紛紛在周一推出咖啡優惠！7-11今（18日）周一咖啡日，中杯精品美式、拿鐵任2杯99元，大杯拿鐵2杯99元，同時在「OPENPOINT行動隨時取」推出新一波寄杯優惠，大杯濃萃美式6杯188元。全家也有限定今天兩杯55折起，咖啡控可趁機買起來！

超商周末優惠齊發！全家冰品買1送1、7-11多樣買2送2

超商周末優惠齊發！全家冰品買1送1、7-11多樣買2送2

7-11多項夯品買2送2！超商周末優惠一次看

7-11多項夯品買2送2！超商周末優惠一次看

7-11韓國療癒IP「DINOTAENG」快閃購

7-11韓國療癒IP「DINOTAENG」快閃購

7-11推「吉伊卡哇」咖啡杯、造型鮮食！

7-11推「吉伊卡哇」咖啡杯、造型鮮食！

關鍵字：

7-11台式美食南機場夜市台式小吃炸銀絲卷

讀者迴響

熱門新聞

喝水前多一動作　塑膠微粒少90％

快訊／玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

韓國殘忍集中營！「3.8萬人慘淪性奴隸」

快訊／49歲金鍾國宣布結婚！「女方身分成謎」

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

新颱風最快今生成　預估路徑曝

8歲男童獨活原因曝！外公、女山友捨命保護他

即／大阪道頓堀大火！　黑煙狂竄天際

金鍾國未婚妻身份曝光！「為愛妻砸1.55億購豪宅」保護女方婚禮不公開

鬼門要打開了！命理師揭6大禁忌　吃宵夜也不行

丈夫與閨蜜出遊「一起拍性愛片」

夏克立爆「睡女粉射後不理」

「不老麻糬」10年租金繳錯人！法院判撤離

南三段山難8歲童獨活！專家轟：專挑壞的學

午後全台變天　「雨最大」地區曝

更多

最夯影音

更多

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面