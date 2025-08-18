超商也能吃煉乳炸銀絲卷！7-11聯名「南機場夜市」台式美食齊發

▲7-11「台式美味」集結在地名店、夜市等，打造多款台式小吃美食。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN 集結多項「台式美食」，特別與在地名店、夜市傳奇合作，像是鹹酥雞攤才能吃到的「飛燕煉乳炸銀絲卷」回歸；還跟台北臥虎藏龍的「南機場夜市」店家聯名，包括必比登推薦的「山內雞肉」、50年老店「八棟圓仔湯」推出新品「花生薏仁」，8月20日起陸續開賣，還有第二件省10元優惠。

7-ELEVEN看好台式美食銷售穩定成長，積極開發道地台式小點，8月20日起集結「街邊限定小吃」、「夜市傳奇美食」、「經典台式麵包」等，將街頭小吃、人氣夜市美味、台式烘焙重現於超商。

▲民眾熟悉的台式美食，7-11聯名名店合作。（圖／業者提供）

●7-11合作在地名店

像是民眾熟悉的沙茶味系「極饗沙茶豬肉燴飯」、微波加熱即食的「筒仔米糕」、米其林必比登推介餐廳可口牛肉麵「椒香牛雙寶」、米其林餐盤推薦膳馨「蜜汁醬燒雞排」；還有彰化人氣店家鬍鬚林熱賣商品「雞爪凍」，同步在限定門市上架販售。

▲7-11與「南機場夜市」名店八棟圓仔湯聯名，推出「花生薏仁湯」；還有鹹酥雞攤才能吃到的「飛燕煉乳炸銀絲卷」回歸。（圖／業者提供）

●夜市經典美食「煉乳炸銀絲卷」回歸

而向來在鹹酥雞攤才能品嚐到的「飛燕煉乳炸銀絲卷」，這次也回歸販售，搭配經典飛燕煉乳，微波加熱後外酥內綿、香甜不膩，是這次「台式美味」系列不可錯過的話題商品。

▲7-11與「南機場門神——山內雞肉」合作，推出3款鮮食。（圖／業者提供）

●聯名「南機場夜市」名店

7-ELEVEN這次也與臥虎藏龍的美食熱區──台北「南機場夜市」店家聯名合作，包括有「南機場門神」之稱、榮登多年米其林必比登推薦的「山內雞肉」，推出3款極具代表性的料理：「雞油蔥拌飯」嚴選富麗米拌入雞油與金黃油蔥、「雞汁香筍」結合香筍與土雞肉絲，淋上雞汁慢火烹煮、「油雞腿排」選用去骨雞腿排，以蒸炊製程保留肉質Q彈。

吃完鹹食甜點想以甜點結尾，7-11也與「南機場夜市」傳承超過50年的名店「八棟圓仔湯」聯名，推出「花生薏仁湯」，選用雲林花生慢火熬煮至鬆軟綿密，搭配滑順薏仁，清爽不甜膩，適合夏天食用，讓夜市美食成為可以到超商輕鬆購買的便利享受。

▲7-11與圓山大飯店跨界合作，推出古早味台式麵包。（圖／業者提供）

●懷舊台式麵包

除了鹹食，讓人想起童年的「台式烘焙商品」也推暢銷新品，8月20日起7-11「星級饗宴」與圓山大飯店跨界合作，主廚監製推出「御岩可可麵包」、「水果百匯麵包」。

「御岩可可麵包」將比利時巧克力結合水滴可可豆，加入麵團中反覆折疊，打造出細緻的千層麵包紋理，口口濃郁層次。「水果百匯麵包」則是將傳統雜糧麵包創新變化，將葡萄乾、蔓越莓、橙丁、桔皮等酸甜果肉，搭配核桃，低溫發酵麵團帶來蓬鬆柔軟的口感。

▲7-11推出「台式美味」新品。（圖／業者提供）

此波「台式美味」活動期間，購買指定台式美食商品，8月20日至9月2日「任選第二件省10元」。烘焙麵包除了新品，也精選熱門的台式麵包「海苔肉鬆麵包、卡士達麵包、奶香葡萄麵包」等多款經典，同步祭出第二件省10元優惠。

★全家燒肉新品

全家便利商店瞄準燒烤控、肉食派，「燒肉宇宙」系列鮮食端出3款新品，集結台式經典、日系清爽、韓式醬香3種風格，打造高飽足、高品質、重口味的燒肉主食新選擇，無論午餐、晚餐或宵夜時段都能滿足。

▲全家與沈聯名推出「姨次滿足熟成牛豚雙拼」。（圖／業者提供）

首推Coke肉肉大使陪沈團．沈監製的「姨次滿足熟成牛豚雙拼」，以沙茶辣油與奶油蒜香三重醬底，搭配炙燒牛五花、豬五花雙主菜，鹹香濃郁，份量十足，是夜市魂與台日燒肉靈感的結合。

「柚見極炙烤牛飯」則與人氣品牌「開丼」聯名，炙燒牛肉搭配蔥鹽、日式柚子果香，酸鹹平衡，開胃不膩。

還有「炙烤燒肉拌麵」以韓式炸醬拌麵為基底，融合燒肉醬與水果甜感，搭配厚切豬肉片與脆口蔬菜絲，打造濃而不膩的鹹甜風味新體驗。

▲買指定「燒肉宇宙」系列鮮食任一款，加價5元即可搭購可口可樂。（圖／業者提供）

8月19日前凡購買指定「燒肉宇宙」系列鮮食任一款，加價5元即可搭購可口可樂隨行罐（330ml），還能同步參與全家APP積分趣活動，集滿200點可兑換「姨次滿足熟成牛豚雙拼」75折券一張。