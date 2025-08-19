白提公投燒11億、藍排考察核三　林宜瑾：國民黨自甘墮落當白打手

▲民進黨立委林宜瑾。（圖／翻攝民進黨立委林宜瑾臉書）

記者詹詠淇／台北報導

823除了罷免案還有核三重啟公投案，民進黨立委林宜瑾今（19日）痛批，「白提案錢坑重啟核三，藍排案裝傻護航到底」，823全民被迫燒掉11億辦理民眾黨提案的「重啟核三公投」。面對投票日在即，本週三（20日）國民黨立委自甘墮落當白營打手，竟無端浪擲民脂民膏，要求到核三廠「考察第三核能發電廠再繼續運轉之整備情形」。

公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」林宜瑾批評，宛如詐騙的重啟核三公投，民眾黨提的重啟核三公投，本質上就是浪費國家資源的愚昧作為。「我就問這是什麼廢話公投主文！什麼是主管機關同意？」

林宜瑾指出，核三廠早就依法進入除役狀態，難道主管機關不同意核三廠繼續運轉的態度還不夠明確嗎！什麼是無安全疑慮？一直找不到處理方法的核廢料加上老舊核電廠，對台灣來說難道沒有安全疑慮嗎！又要主管機關同意，又要無安全疑慮，這種基本常識還須要黃國昌慷全民之慨花11億辦公投嗎？

林宜瑾也提到，護航詐騙只能裝傻的國民黨，國民黨周三要求要「考察第三核能發電廠再繼續運轉之整備情形」，請問是沒讀過民眾黨的公投主文，還是活在平行時空？就跟你說核三廠現在就是在除役狀態，政府就是沒有打算繼續運轉核三廠，怎麼會有「再繼續運轉整備」的問題？硬要再燒一筆錢，叫政府官員陪著藍白這些搞不清楚狀況的立委，到核三廠考察根本不存在的事情，看了實在悲哀。

林宜瑾舉例，就像電器舊了、使用年限到了，為避免安全風險就要淘汰。老舊核電廠也是一樣的道理，年限到了就該讓它依法除役。讓人遺憾的是，不論是重啟核三公投，或者本周三作秀性質滿滿的考察，從頭到尾都是藍白兩黨對全台人民的詐騙。藍白口口聲聲說著要顧及世代正義，但面對核安如此嚴肅的議題，卻又展現出無比戲謔的態度，實在不是合格在野黨所應為。最後，林宜瑾呼籲，對公投堅定投下「不同意」。