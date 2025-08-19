為公投槓上黃國昌　李正皓嗆賭：過門檻我是小丑、沒過你2026不選

▲李正皓。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨力推的823核三延役公投進入倒數，媒體人李正皓認為，結果已定，一定不會過門檻25%，投票率最多就是5%，搞不好投票率會變史上最好笑公投，可以笑一下民眾黨主席黃國昌，而黃國昌則反嗆「小丑、拐瓜劣棗」。對此，李正皓18日深夜回擊，打個賭，「如果公投得票超過門檻25%，我輸，我公開承認我是小丑，若是不到25%，我贏，你宣誓2026年、2028年不參與任何選舉」，不要東扯西扯，直球回答要不要接受賭注？

李正皓17日於節目《皓事之徒》談到「核三延役公投」，他認為，大家不要煩惱核三延役，結果已定，不管同意跟不同意各拿幾%，一定不會過門檻25%，最多就是5%投票率，誰會去投這張票？搞不好投票率會變史上最好笑公投，可以拿來笑一下黃國昌。

黃國昌則批評，民進黨怎麼現在派李正皓這種小丑出來？更可笑的是，總統賴清德說會去投票，所以李在打賴的臉？民進黨從726搞大惡罷到823繼續大惡罷，怎麼吸引來的都是做事不負責任的拐瓜劣棗。

對此，李正皓回擊，黃國昌打個賭，「如果同意核三重啟公投得票超過門檻25%，我輸，我公開承認我是小丑，你說的是對的；同意核三重啟公投得票不到25%，我贏，你宣誓2026年、2028年不參與任何選舉」。

李正皓強調，記者會問黃國昌這題，不要東扯西扯，直球回答要不要接受賭注？接受，賭注成立，若是不接受或不敢回答，沒事，「耖俗辣」也不是一天兩天，大家都習慣了。

▼黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）