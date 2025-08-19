卓揆談核三公投：核安會將訂安全審查程序　會尊重結果更相信科學

記者陶本和／台北報導

核三重啟公投在本周六（23）投票，兼任民進黨主席的總統賴清德日前已表態，他會去投票，且是投下「不同意票」。對此，行政院長卓榮泰19日赴立院院會前受訪表示，核安會已經啟動必須程序，會訂定安全檢查程序，後續依程序視是否啟動，他說「公投會尊重結果，更相信科學根據」。

▲卓榮泰立院專案報告並備質詢，會前接受媒體訪問。（圖／記者屠惠剛攝）



卓榮泰19日受訪時也表示，選舉、罷免公投都是憲法賦予人民珍貴的法律權利，他珍惜每次投票，表達個人意見，共同展現人民意志。

有關核能議題，卓榮泰表示，核安會已經啟動必須程序，會訂定安全檢查程序，後續依照程序視是否啟動安全程序，這是總統「兩個必須，三個原則」，核安、核廢料處理跟全民高度共識，會遵照這樣原則，「公投會尊重結果，更相信科學根據」。

至於賴清德的態度，他日前在民進黨中常會上表示，今年520他就曾經說過，核管法修法通過後，面對核電廠是否重啟的議題，程序上有「2個必須」，而政府會秉持「3個原則」，審慎以對。

賴清德說，第1個必須是核安會必須依法訂定安全審查程序辦法。8月1日，核安會也已經預告相關辦法的修正草案，預告期間到9月30日截止，廣徵社會各界的意見後，再完成辦法修訂。

他說，第2個必須是台電必須依照核安會訂定的辦法，進行自主安全檢查，評估有無重啟的安全條件、重啟的期程與成本。上週的公投意見發表會，台電董事長曾文生也明確表達，核管法子法正式公告後，台電會啟動自我安全檢查程序。

最後，賴清德強調，政府一貫的立場是，基於「核安無虞」、「核廢有解」，以及「社會共識」3個原則，負責任地面對核電議題。