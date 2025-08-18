823後傳內閣小改組　蔣萬安拋1理由：建議賴清德找童子賢組閣

▲蔣萬安建議賴清德應找童子賢組閣。（圖／取自蔣萬安臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德施政滿意度陷入低點，前副總統呂秀蓮日前建議，賴清德辭去黨主席專心國政、跨黨派重新組閣，自己當副總統時就建議前總統陳水扁辭去黨主席，「我們應該做全民的總統。」台北市長蔣萬安今（18日）表示，看了這幾天有關核三應否延役的公投意見說明會，建議賴清德總統該找何碩董事長童子賢組閣，相信這會是臺灣社會重新對話的開始。

蔣萬安指出，自己去年11月時曾邀請和碩董事長童子賢先生來市政會議演講，講題是「產業發展與世界局勢」。當時童子賢就預判到，臺灣產業即將面臨的嚴峻考驗，「會後我和同事說，應該找這樣的人來組閣」。

蔣萬安進一步指出，看了這幾天有關核三應否延役的公投意見說明會，真心覺得，賴總統應該邀請童子賢先生來組閣。賴總統上個禮拜在民進黨中常會上以黨主席的身分說，8月23日公投他一定會去下不同意票，「我也呼籲大家，8月23日一定要出來投票，為臺灣的能源政策投下一票，為核三延役投下同意票。這一張公投票，其實就是對民進黨和對賴總統的不信任票。」

蔣萬安認為，大罷免以來，朝野之間的互信已經一再撕裂，賴總統若是願意找童子賢先生組閣，相信這會是臺灣社會重新對話的開始。