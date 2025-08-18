習近平允諾川普任內不攻台　綠黨團：國安奠基自我投入不靠誰在任

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

美國總統川普（Donald Trump）上周五與俄國總統普丁（Vladimir Putin）會面，會後川普接受美媒訪問時提到，中國領導人習近平向他說，只要川普還是總統，就絕不會入侵台灣，習近平還自稱很有耐心，中國也很有耐心。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（18日）表示，台灣安全防衛不應當也不會只依賴於誰在任、誰不在任，而是要奠基於自己國家，對於國防安全的投入，這才是正辦。

吳思瑤上午受訪時被問到，怎麼看雙普會後，川普說出俄羅斯是大國、烏克蘭不是，學界、外媒指出擔心川普會出賣小國利益、要烏克蘭割讓土地求和，給台灣有無啟示？川普也提到習近平告訴他，在他任內，中國不會打台灣？

吳思瑤表示，台灣安全防衛不只基於台灣自己利益，同時也兼顧印太地區和平。台灣的安全最主要奠基於自己的國防實力、國防自主，再來爭取民主盟友對台灣的支援。

吳思瑤說，在雙普會後，川普受訪時揭露他與習近平對話內容，對台灣安全表達高度關心，意謂第一，代表台海安全是世界大事 ，大國們、民主同盟國家們都高度關切；二來我們看到這個對話被揭露的內容，台灣的國家安全不應當也不會只依賴於哪些人在位、哪些人任內對台灣的承諾。

吳思瑤強調，台灣國防安全還是要奠基自己國家投入的相關預算、體制健全，以及實力精進。知道大家關切「川普在任，習近平不會對台侵略」這番談話。但我們看重的是，台灣的國家安全，不應當也不會只依賴於誰在任、誰不在任，而是要奠基於自己國家，對於國防安全的投入，這才是正辦。

此外，針對美國白宮國家安全委員會前幕僚長葛雷（Alexander B.Gray）指出，台灣尤其是國民黨，不意優先考慮充足的國防開支，可能削弱美國對台灣的支持。

吳思瑤表示，台灣國會發生的大小事攸關印太地區安全、台灣國防挹注，美方不分黨派非常關切。美國不分黨派高度關注台灣立法院，對國防預算到底是正向支持還是為反對而反對。

吳思瑤指出，不只美國國安高層葛雷再次示警，台灣國會削減自己國家防衛的實力，等同削弱華府對台灣的支持；今年3月美國國會聽證會中，對國民黨在台灣立法院玩一場危險的遊戲，這樣的說法在美方政治圈幾乎已經成共識，都體認到台灣國會主要在野黨國民黨在削弱自己國家國安防衛。

吳思瑤認為，美方觀察是基於立法院實實在在砍預算的事實，國民黨還在造謠、洗白，國民黨刪減國防預算就是史上新高，刪減今年國防預算84億、凍結899億，立法院公文書都有記載，大家隨時可以找到，刪減國防預算史上新高，凍結國防預算前所未見，這是國會發生的現在進行式。

吳思瑤指出，美國對於立法院國防預算審議高度關切，在美方不分黨派支持台灣、協防台灣的共識下，不樂見台灣國會不支持自己國防實力挹注，這樣美方內部當然也會質疑美國挺台的言論。

吳思瑤說，解鈴還須繫鈴人，惡因惡果來自藍白聯手對自己國家安全下重手，自己人不挺自己國家安全，何以要求重要民主同盟美國協防台灣、助力台灣？美國再次示警，希望台灣國會內部在野勢力有所警惕、適可而止。針對新年度總預算，吳思瑤期待也正向呼籲，任何國家珍貴預算請在野黨不要再為砍而砍、惡刪惡凍。