看完深圳燈光秀！館長喊「我愛中國」：希望台灣也有，但目前缺電

記者曾筠淇／綜合報導

館長陳之漢近日再度前去中國開直播，他這次選擇的地點是深圳。他日前看完深圳的燈光秀之後，除了祝福深圳生日快樂，還表達了內心有多感動，不過他同時卻也感嘆，「我老實說我希望台灣也有，但是不好意思，台灣目前缺電」，最後更忍不住搖搖頭。

根據深圳衛視《直播港澳台》報導，館長看完深圳的燈光秀之後，除了祝福深圳生日快樂，還大讚「你們好棒喔！我剛剛看了燈光秀，內心感動不已，好棒，真的好棒。」但他也感嘆，「我老實說我希望台灣也有，但是不好意思，台灣目前缺電」。因此館長也坦言，他坐在樓梯上面觀賞燈光秀時，「我心中是那種......。」最後他只搖了搖頭，沒再說下去。

而在另則影片中，可見館長看了燈光秀後，誇讚「充滿了愛，Love」。他也告白深圳，「I love 深圳，愛不愛中國？我愛中國」。最後更在沉默幾秒過後，對台灣人喊話，「各位台灣的朋友啊，你就是中國人，這份驕傲也是你的，挺起腰桿吧、挺起腰桿」。

影片底下，有網友留言，「這場燈光秀我也看得很感動，多美好多壯觀的表演，在台灣一輩子也看不到這美麗的景色」、「真性情的阿館，您的轉變超巨，您的付出實在無人能比，感動啊」、「中國人的深圳也是你們的深圳」。但也有網友直呼，「是為了要去中國開健身房鋪路吧」、「愛......愛你的人民幣」、「為了賺錢，什麼鬼話都可以說」。