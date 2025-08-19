　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

王室醜聞！挪威王儲繼子被控32罪「包括性侵」　最高恐判10年

▲▼挪威王儲妃長子柏格荷伊比（Marius Borg Høiby）。（圖／達志影像／美聯社）

▲28歲的柏格荷伊比（Marius Borg Høiby）面臨多項罪名指控。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

挪威王室驚傳醜聞，檢方經過長時間調查後，於18日正式對王儲繼子柏格荷伊比（Marius Borg Høiby）提出32項罪名起訴，其中包含性侵重罪，如果真的定罪，最高恐面臨10年刑期。

美聯社報導，起訴書羅列多達32項控訴，除了性侵罪名之外，還有對前女友的親密關係虐待、對另一名女性施暴、死亡威脅及交通違規等罪名。

奧斯陸地方檢察官亨利克斯博（Sturla Henriksbø）表示，若罪名成立，28歲的柏格荷伊比最重恐面臨10年有期徒刑。

柏格荷伊比是王儲哈康（Crown Prince Haakon）的繼子與王儲妃梅特瑪麗（Mette-Marit）的長子，但並無王室頭銜或官方職務。他從去年開始多次遭到逮捕，各種不當行為與指控，使其成為媒體焦點，但目前獲得保釋候審，預計明年1月中旬開庭，整個程序約需6周時間。

王儲繼子的辯護律師塞庫里奇（Petar Sekulic）表示，「我的當事人否認所有性侵以及大部分暴力相關指控。」他強調，柏格荷伊比將在法庭上對相關事件提供詳細說明。

挪威王宮僅表示，案件交由法院處理並且做出裁決，不會進一步評論。

