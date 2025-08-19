《七龍珠》雷達一卡通8/20限時預購！粉絲童年回憶成真

▲一卡通推出七龍珠版，直攻動漫迷的「復古回憶」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

90年代經典動畫《七龍珠》迎來40週年，粉絲夢寐以求的道具終於走出動畫！由官方授權推出的「七龍珠Z立體造型一卡通」即將在8月20日限時預購，三款設計包含「雷達發光款」、「召喚神龍款」與「戰鬥力探測器款」，完美重現經典場景，引爆動漫迷話題。

《七龍珠》自1984年連載以來，已成為全球最具影響力的漫畫之一，主角悟空尋找七顆龍珠召喚神龍的冒險，陪伴許多粉絲成長。在動畫《七龍珠Z》賽亞人篇中，悟空首度變身超級賽亞人，更是動漫史上最熱血的瞬間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這次推出的實體商品中，「雷達發光款」以布馬設計的尋龍雷達為靈感，晶片感應時綠光閃爍，宛如隨時要出發找龍珠；「召喚神龍款」重現神龍盤旋的壯觀畫面，七顆龍珠會同步亮起金光；「戰鬥力探測器款」則是達爾名場面必備道具，紅色鏡片與側翻設計一眼認出。

▲一卡通推出七龍珠版，直攻動漫迷的「復古回憶」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

對粉絲來說，這不只是交通卡，而是能收藏的「動漫神物」。召喚神龍、探測戰鬥力，這回真的能握在手裡，讓人直呼「童年回憶成真」。相關商品將於8月20日上午11點開放預購，通路包含Be come true官網及7-ELEVEN ibon、萊爾富等，數量有限。