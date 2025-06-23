從七龍珠合體到公主抱！　黃偉哲市長獎陪拍第4年感動萬名學子

▲台南市長黃偉哲在市長獎頒獎典禮與學生創意合照，用笑容與肢體語言留下最溫暖的青春記憶。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

畢業季青春洋溢，台南市府4年來推動全國首創的「市長陪你拍」活動，至今已有逾萬名獲頒市長獎的學子與市長黃偉哲合影留念，今年活動截至22日上午已辦理兩場，場場湧入3至5百名畢業生，黃偉哲市長親自到場，用笑容與創意肢體語言回應學生百變姿勢，只為在這光榮的一天，留下最難忘的一張青春合照。

台南市「市長陪你拍」活動自110學年度起開辦，開全國之先河，讓獲頒市長獎的學生不只擁有一紙證書，更獲得與市長同框的專屬回憶。此創舉在推出後獲得師生熱烈迴響，至今已邁入第4年，每年約有2000多位學生參與，累計逾萬人次與黃市長留下歡笑與榮耀並存的畫面。

「來！比個愛心、合體技 GO！」市長陪拍從一開始的標準合照，逐年演變為學生創意大爆發的舞台，從七龍珠合體、背對背對決、下腰、一字馬，到市長主動公主抱學生的經典橋段，樣樣來者不拒。即便每場頒獎300至500人，黃市長仍全程站立合影，盡量配合學生的每一個想像，就是要讓青春的喜悅被完整保留下來。

黃偉哲市長表示，市長獎不只是對學業成績的肯定，更是學生三年努力的見證。他希望透過這個獨一無二的合照儀式，把榮耀轉化為永遠的記憶與前進的動力，「當未來遇到困難時，希望同學們能想起今天早晨的快樂，想起自己曾被肯定、被尊重，然後帶著笑容繼續努力前行。」