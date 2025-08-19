川普與歐洲領袖峰會聚焦「烏安全保證」　預告俄將釋放1000名戰俘

▲川普在白宮會面澤倫斯基後，雙方隨即與歐洲展開高峰會。（圖／路透，下同）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普18日與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮會談後，隨即與歐洲領袖展開高峰會，澤倫斯基表示，這次對話是兩人迄今「最好的一次」，雙方在會中深入討論了安全保證、戰俘交換等敏感議題。川普則在會面後透露，俄羅斯預計近期將釋放超過1000名烏克蘭戰俘。

川普在會後則明確表示，他認為這場峰會將能找到解決俄烏戰爭的方案，尤其是關於烏克蘭的安全保證。他回顧稍早在阿拉斯加與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的會晤，稱雙方已邁出「非常重要的一步」，讓俄方同意接受烏克蘭擁有安全保證。川普指出，這將是本次與歐洲各國會談的重點，各方應討論如何分工合作，他並強調自己對各國達成共識、阻止未來任何針對烏克蘭的侵略抱持樂觀態度。

川普還透露，俄羅斯預計很快將釋放超過1000名烏克蘭戰俘；對此，澤倫斯基強調，美國釋放出明確且強有力的訊號，顯示已準備好提供烏克蘭安全保證，這是極為重要的一步。他同時指出，川普計劃推動三方會談，屆時將觸及領土等關鍵議題，並再次強調烏克蘭歡迎川普親自出席。川普也回應，只要澤倫斯基希望，他就會參加會談。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）也表示，川普展現出願意參與安全保證的態度「至關重要」，是邁向穩定的重要里程碑。多數歐洲領袖則指出，對烏克蘭的安全保證應以北約憲章第5條款「集體防禦」原則為基礎，未來的保障機制有望以此作為討論方向。