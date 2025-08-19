　
國際

穿西裝高喊謝謝！　澤倫斯基放軟姿態：希望川普出席三方會談

▲川普與澤倫斯基會面。（圖／路透）

▲川普與澤倫斯基會面。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基18日到訪白宮，與美國總統川普舉行會談。與上次爭議性的便裝出席不同，澤倫斯基此行改穿西裝，並在媒體前一開口便感謝川普，雙方互動氣氛明顯較為輕鬆。澤倫斯基還主動邀請川普參與未來可能舉行的三方會談，表達烏克蘭對川普角色的期待。

川普本月稍早才在阿拉斯加與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）見面，此次與澤倫斯基的會晤是今年以來兩人第4度會面，也是第2次在白宮舉行。今年2月雙方在白宮的會談一度因為澤倫斯基的態度與穿著引發爭議，川普當時直言烏克蘭領導人「不夠感恩」，並要求他在公開場合展現更多對美國的尊重。有記者更質疑，為何澤倫斯基身穿黑色便服現身白宮，而非西裝正裝。

據媒體報導，白宮在這次會談前特別要求澤倫斯基必須穿西裝出席。澤倫斯基18日以黑色西裝夾克搭配黑色襯衫到訪白宮，與他6月參加北約峰會時的服裝相似。川普在會中對他的穿著表示讚賞，稱「西裝很好看」。

除了川普之外，美國副總統范斯（JD Vance）先前也曾批評澤倫斯基，在會談中全程沒有對美國表達感謝。此次澤倫斯基則刻意調整，在白宮橢圓辦公室與川普會晤前，特別感謝川普的邀請，並感謝他致力於推動俄烏戰爭的結束。

此外，第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）日前親筆撰寫一封「和平信函」，交由川普轉交給普丁，信中呼籲「時候到了」，該為全球的兒童與下一代守護和平。澤倫斯基對此表達感謝，並將其夫人撰寫的感謝信交給川普，請他轉交給梅蘭妮亞。

在雙邊會談之後，川普與澤倫斯基隨即與歐洲多國領袖展開峰會。澤倫斯基在會後表示，這是迄今為止與川普「最好的對話」，雙方討論內容涉及安全保證、戰俘交換等敏感議題。他強調，烏克蘭希望川普能參與接下來可能舉行的烏俄峰會，凸顯美國在戰爭進程與和平進程中的關鍵角色。

08/17 全台詐欺最新數據

脂肪肝有救！研究揭芝麻油「助減重、控血糖」　效果遠勝橄欖油

川普澤倫斯基

