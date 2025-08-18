白宮態度髮夾彎！金融時報：川普立場轉向普丁　基輔遭「背後捅刀」

▲川普在會晤普丁前後的態度轉變，引發西方與烏克蘭的恐慌。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普近日在阿拉斯加與俄羅斯總統普丁會晤後，在俄烏戰爭的立場上態度丕變，引發烏克蘭強烈不滿。相關消息人士透露，川普原本承諾將向普丁施壓以推動和平，但最終卻似乎選擇與克里姆林宮站在同一陣線，令基輔當局感到震驚與背叛，直言是「背後捅刀」。

根據《金融時報》，川普與烏克蘭總統澤倫斯基於13日通話時，還曾保證會在戰爭問題上向普丁施壓。然而僅僅過了幾天，川普就在阿拉斯加峰會上鋪紅毯迎接普丁，並在公開言論中呼應俄方立場。

川普在自家社群平台Truth Social上寫道，「希望直接達成一份和平協議，結束戰爭，而不是僅僅停火協議，因為停火往往無法持久。」同時，他也暗示美國暫時不會對俄羅斯施加新制裁，此被外界視為退卻信號。

川普在立場上的轉變尤其引發烏克蘭強烈反彈。知情人士透露，普丁在峰會中要求烏克蘭從頓涅茨克與盧甘斯克撤軍，作為停火條件，甚至提出若主要訴求獲得滿足，可以凍結另一部分戰線。對此，一名烏克蘭高級官員直言，「這是背後捅刀。」另一名官員則批評川普，「只是想要一筆快速的交易」。

烏克蘭國會外交事務委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）更用「可怕」形容此次川普與普丁會談的結果。他指出，川普與美國國務卿盧比歐曾向烏方表示，峰會目標是要求普丁立即停火，若拒絕，則俄國將面臨嚴重後果。但實際上，普丁僅提出以停火作為「和平條約」的替代方案，而川普卻沒有展現任何反應，更遑論強硬措施。

儘管如此，烏克蘭方面仍強調，不會同意放棄頓巴斯地區。不過，澤倫斯基願意在18日與川普會晤時，以及未來與美俄領導人舉行的三方會議中，討論領土相關議題。

阿拉斯加峰會後，川普接受《福斯新聞》專訪時，甚至建議澤倫斯基與俄羅斯達成協議，並稱這有助於促成美、俄、烏三國領導人之間的快速會面。川普強調，下一步將取決於澤倫斯基的決定。

在烏克蘭方面看來，川普這一轉向等同於削弱基輔談判籌碼，甚至逼迫其接受一份實質上意味投降的和平條約。這不僅使基輔憂心，更可能影響未來戰局走向。