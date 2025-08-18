　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普宣布將簽行政命令　廢除郵寄選票、電子投票機

▲▼歐盟要求美國總統川普在與俄國談判時，應該尊重烏克蘭決定未來的自由。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普宣布將簽署行政命令，全面廢除郵寄選票及電子投票機。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

美國總統川普18日發文批評現行選舉制度，稱將在明年期中選舉前簽署一項行政命令，全面廢除郵寄選票（Mail-In Ballots）及電子投票機。他痛批，這些設備不準確、昂貴且爭議不斷，郵寄投票更是導致大規模舞弊，應改用帶有防偽水印的紙本選票，所以他將簽署行政命令，好讓2026年期中選舉重回公平與誠實。

川普指出，美國是全球唯一採取郵寄投票的國家，反觀其他國家早已因「嚴重舞弊問題」而放棄這種方式。他主張，相較之下，具有防偽水印的紙本選票更精準、便宜，而且開票當晚就確定誰輸誰贏，不會留下爭議。

他在文中聲稱，民主黨肯定會強烈反對這項改革，因為對方之前選舉就是靠這種方式「作弊」，所以他將簽署一項行政命令，為2026年期中選舉帶來公平與誠信。川普強調，各州只是聯邦政府在計票上的選務代理人，因此必須遵照總統所代表的聯邦政府指示，才能確保美國的國家利益。

貼文最後，川普再度抨擊，民主黨奉行「激進的左派政策」，例如開放邊境、跨性別運動參賽及所謂「覺醒」文化，若不使用郵寄投票這種已被否定的作弊方式，民主黨人幾乎不可能當選，「郵寄投票永遠不可能保證選舉的誠信，所有人都深知這一點，尤其是民主黨人。」

川普重申，他和共和黨將竭盡全力讓選舉重拾正直和誠信，終結郵寄選票騙局和投票機帶來的災難，「記住，沒有公平誠實的選舉、沒有堅實強大的國界，美國就連一個國家也算不上！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 1 4302 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／威力彩2.68億一人獨得　獎落「這縣市」
川普將簽行政命令 廢除選舉「2制度」
U15中華隊27比0扣倒巴基斯坦奪首勝
老公逼玩「換妻」戴面具！　新竹女崩潰
蔣萬安喊話「找童子賢組閣」　總統府回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普宣布將簽行政命令　廢除郵寄選票、電子投票機

不會用AI就走人！美軟體公司裁員8成　留存員工還得週週進修

俄軍夜襲！無人機、飛彈轟炸烏克蘭7死20傷　18月大女嬰喪命

假臨檢真摸乳！美警值勤「偷拍色色片」丟飯碗　最新現況曝光

68歲翁親手埋葬愛犬！　下秒「離奇暴斃」狗狗墳墓旁

中國人機上偷包！伊朗男暴力制裁　揮拳揍到他懷疑人生

Google遭重罰10.7億！　澳洲裁定「獨家協議」壟斷搜尋市場

全球最奢顯卡！中東限定「鑲金版」RTX 5090登場　開價36萬

Epic大勝！澳洲法院裁定蘋果、Google壟斷　App內購30%抽成違法

千斤頂突脫落！　日本20歲男修車「遭汽車重壓」命危

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

【健康疑雲】72歲普丁被捕捉「雙腿異常抽動」！　「詭異搖晃」模樣網熱議

【發起戰鬥邀請】李珠珢VS李雅英的小書包大亂鬥 確定不是李三歲VS李五歲？

【原民弟又來了！】豐年祭熱舞...主持人：晚上別偷看爸媽睡覺

戚薇打肉毒過量：眉毛動不了　不動法令紋「希望是個活人」

川普宣布將簽行政命令　廢除郵寄選票、電子投票機

不會用AI就走人！美軟體公司裁員8成　留存員工還得週週進修

俄軍夜襲！無人機、飛彈轟炸烏克蘭7死20傷　18月大女嬰喪命

假臨檢真摸乳！美警值勤「偷拍色色片」丟飯碗　最新現況曝光

68歲翁親手埋葬愛犬！　下秒「離奇暴斃」狗狗墳墓旁

中國人機上偷包！伊朗男暴力制裁　揮拳揍到他懷疑人生

Google遭重罰10.7億！　澳洲裁定「獨家協議」壟斷搜尋市場

全球最奢顯卡！中東限定「鑲金版」RTX 5090登場　開價36萬

Epic大勝！澳洲法院裁定蘋果、Google壟斷　App內購30%抽成違法

千斤頂突脫落！　日本20歲男修車「遭汽車重壓」命危

U12見過大場面！王羽翔U15先發蹲捕不緊張　霸氣喊目標個人獎

板南線通勤族擠爆！北捷出招「空車直達江子翠」　2列加班車今上路

快訊／威力彩2.68億一人獨得　北市今晚誕生億萬富翁

BTS成員Jin鑽石耳扣百搭　FRED珠寶配Gucci服帥氣登場

若內閣改組幅度不大　將無法重整民進黨氣勢

川普宣布將簽行政命令　廢除郵寄選票、電子投票機

2025極點慢旅白金騎跡雲嘉南登場　單車追光浪漫雙教堂接力開騎

U15中華隊27比0輕取巴基斯坦奪首勝　王羽翔、柯邵捷單場4安打

大牙離婚「曾莞婷、張文綺陪出遊」　被拖出門散心：一切都挺好

日本漫畫翻譯「小哥啊」　書店宣布下架：別再用中國用語

戚薇打肉毒過量：眉毛動不了　不動法令紋「希望是個活人」

國際熱門新聞

即／大阪道頓堀大火「2消防員死亡」！狂燒3小時

即／大阪道頓堀大火！　黑煙狂竄天際

一通電話賠上積蓄　男憐憫之心換妻子離家

白宮會談前夕　川普要澤倫斯基「接受2條件」

普丁同意美歐給烏「類北約」保護傘

快訊／川普突發神秘貼文！　大票網友瘋猜

《超人》大反派薩德將軍　英國男星泰倫斯史丹普逝世

583人斬！AV女優「女兒接班」條件曝

菲選美皇后遭綁架　4天後遺體漂浮在海上

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

逃出詐騙園區　他吃蚯蚓活下來

假臨檢真摸乳　美警值勤偷拍色色片

日棕熊奪命！友拚死救援　父痛揭最後訊息

輝達親兒子！　九成持股押注CoreWeave

更多熱門

相關新聞

阿拉斯加的雅爾達陰影　川普的割地和平與小國的命運

阿拉斯加的雅爾達陰影　川普的割地和平與小國的命運

阿拉斯加峰會之後，戰爭沒有停火，只有鏡頭：紅毯、軍禮、總統禮車，這些影像取代了具體協議。雙普會之後幾個小時，川普從「先停火、後談判」的立場，轉向支持普丁的「直接談最終和平」，其核心代價是割地：烏克蘭必須放棄頓巴斯尚未失守的區域，甚至考慮承認克里米亞。

英媒：川普改挺普丁　基輔遭「背後捅刀」

英媒：川普改挺普丁　基輔遭「背後捅刀」

專家曝澤倫斯基最大難題　「收復失土」幻想破滅

專家曝澤倫斯基最大難題　「收復失土」幻想破滅

美降息見曙光　券商：AI帶動科技股2025下半年「柳岸花明又一村」

美降息見曙光　券商：AI帶動科技股2025下半年「柳岸花明又一村」

雙普會給台灣啟示？　綠黨團：國安奠基自我投入不靠誰在任

雙普會給台灣啟示？　綠黨團：國安奠基自我投入不靠誰在任

關鍵字：

川普郵寄投票電子投票機

讀者迴響

熱門新聞

韓國殘忍集中營！「3.8萬人慘淪性奴隸」

快訊／玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

喝水前多一動作　塑膠微粒少90％

8歲男童獨活原因曝！外公、女山友捨命保護他

快訊／49歲金鍾國宣布結婚！「女方身分成謎」

金鍾國未婚妻身份曝光！「為愛妻砸1.55億購豪宅」保護女方婚禮不公開

即／大阪道頓堀大火「2消防員死亡」！狂燒3小時

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

即／大阪道頓堀大火！　黑煙狂竄天際

新颱風最快今生成　預估路徑曝

李珠珢PO跳舞片「將隊友全打碼」掀戰

40歲就白內障！台中OL視力驟降剩0.1

何妤玟脫了「單穿內衣」

關稅海嘯第一排「宣布周休三日」　財經專家：休假潮開始

更多

最夯影音

更多

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面