川普宣布將簽行政命令　廢除郵寄選票、電子投票機

▲美國總統川普宣布將簽署行政命令，全面廢除郵寄選票及電子投票機。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

美國總統川普18日發文批評現行選舉制度，稱將在明年期中選舉前簽署一項行政命令，全面廢除郵寄選票（Mail-In Ballots）及電子投票機。他痛批，這些設備不準確、昂貴且爭議不斷，郵寄投票更是導致大規模舞弊，應改用帶有防偽水印的紙本選票，所以他將簽署行政命令，好讓2026年期中選舉重回公平與誠實。

川普指出，美國是全球唯一採取郵寄投票的國家，反觀其他國家早已因「嚴重舞弊問題」而放棄這種方式。他主張，相較之下，具有防偽水印的紙本選票更精準、便宜，而且開票當晚就確定誰輸誰贏，不會留下爭議。

他在文中聲稱，民主黨肯定會強烈反對這項改革，因為對方之前選舉就是靠這種方式「作弊」，所以他將簽署一項行政命令，為2026年期中選舉帶來公平與誠信。川普強調，各州只是聯邦政府在計票上的選務代理人，因此必須遵照總統所代表的聯邦政府指示，才能確保美國的國家利益。

貼文最後，川普再度抨擊，民主黨奉行「激進的左派政策」，例如開放邊境、跨性別運動參賽及所謂「覺醒」文化，若不使用郵寄投票這種已被否定的作弊方式，民主黨人幾乎不可能當選，「郵寄投票永遠不可能保證選舉的誠信，所有人都深知這一點，尤其是民主黨人。」

川普重申，他和共和黨將竭盡全力讓選舉重拾正直和誠信，終結郵寄選票騙局和投票機帶來的災難，「記住，沒有公平誠實的選舉、沒有堅實強大的國界，美國就連一個國家也算不上！」