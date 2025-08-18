　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸「電競勸退班」22天收費萬元！　有孩子才上1天就哭求回家

▲。（圖／CFP）

▲大陸不少孩子愛玩王者榮耀。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

河北石家莊一間電競俱樂部日前推出「電競勸退班」引起不少家長的興趣。創辦人蘇宸昊表示，22天的班學費要價上萬元，根據孩子成癮程度，以及家長訴求的不同，每個家庭的收費會有所不同，「還有孩子上完第一天後，隔天哭求回家。」

據《頭條新聞》報導，蘇宸昊表示，作為一名前電競俱樂部，期望能篩選，並培養一批電競人才，「可沒想到，勸退的孩子越來越多，俱樂部乾脆開闢了新的業務分支，透過高強度訓練，讓青少年們直面電競職業的殘酷現實。」

蘇宸昊說道，「勸退班」課程按照時長收費，7天的班需要幾千元，22天的班則需要上萬元。

夢想把「電競」當職業的小丹，選擇了俱樂部裡7天的訓練，從早上9點打到午夜12點，除了吃飯和跑步，其他時間都需坐在設備前訓練；下午5點，小丹右手食指因長期練習打靶出現肌肉抖動。

▲電競勸退班評分表。（圖／翻攝自微博）

▲電競勸退班評分表。（圖／翻攝自微博）

接下來的第二天、第三天、第四天，每次訓練結束，小丹就忍不住嘆氣。小丹的反應在蘇宸昊意料之內，還有孩子在實訓的第二天就哭著要打電話回家，很難堅持下去。

從2018年俱樂部創建至今，蘇宸昊接觸過近4000個孩子，其中85%是以「想打職業」、「有遊戲天賦」為藉口逃避現實的網癮少年，真正能打電競的好苗子萬裡挑一，不過也藉此幫助不少家長「勸退」孩子沉迷網路遊戲。

相關消息也引起網友熱議，「夢想和網路成癮之間，可能就差一個鍵盤的距離」、「收費超貴啊」、「當遊戲成為工作的時候，就會失去遊戲純粹的快感」、「挺好，網癮少年勸退，碰到真是好苗子的留下」、「這就說明一個人如果定力不足、目標不清晰或懶惰的話，幹什麼都不會成功」。

08/17 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

電競勸退班網癮手遊河北

