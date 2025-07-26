水淹到車窗！河北多地出現「洪災」　居民哀嚎：開車像在開船

記者廖翊慈／綜合報導

河北涿州24日遭遇強降雨天氣，截至25日9時，全市平均降水量137.2毫米，最大降水量為中國農大實驗場站點190.8毫米。多位居民指出，多地出現洪水災情，「水快淹到車窗了，有的車直接被沖走，在路上開車簡直像在開船！」

據《極目新聞》報導，多位涿州居民拍下的影片顯示，多處街道因地勢低窪，積水嚴重，部分區域積水幾乎沒過車窗，搶險車輛正在不間斷地工作。

▲居民無奈看著愛車泡在水裡。（圖／翻攝自微博，上同）

一位居民李太太表示，由於道路積水過深，她回家只能坐在貨車的露天貨箱裡，感覺「開車像開船一樣」，馬路上到處都是水，還有許多被沖出家門的家電、家具等等，都在洪水中漂浮。

▲貨車車頭幾乎被滅頂。（圖／翻攝自微博）

另一位居民張太太表示，涿州當地華陽橋、冠雲橋、京港澳高速橋花田路段、天地新城小區、翡翠濱江小區門口、高鐵站附近等區域是積水最為嚴重的，有很多車都淹了。有居民更稱，汽車如黃河中的滾石。

▲少數還能前行的車輛。（圖／翻攝自微博）

報導指出，截至25日13時30分，在涿州潤河街和康莊路交叉口，通往涿州東站的主幹道積水依舊嚴重，小型車輛無法正常通行，行人艱難地行走在積水中，垃圾桶也被沖到了路邊。

▲低窪地區。（圖／翻攝自微博）

涿州市氣象台消息指出，25日傍晚到夜間陰有雷陣雨，過程雨量20至40毫米，局地50毫米以上，偏北風2到3級，最低氣溫25℃；26日白天陰有分散性雷陣雨，偏南風2到3級，最高氣溫33℃。雷雨時局地伴隨短時強降水、短時大風等強對流天氣。