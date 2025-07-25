橋塌了！河北易縣單日降下近「1年雨量」　居民嘆：家電都被沖走

▲河北易縣災情。（圖／翻攝自微博，下同）

記者廖翊慈／綜合報導

河北易縣24日8時至25日8時，受副熱帶高壓邊緣的暖區對流影響，引發洪澇災害，24小時降雨量達362.6毫米，達特大暴雨，一場雨降水量接近往年一年。當地居民表示，河道一夕之間水位上升5公尺左右，自己家裡的家電用品被沖走，損失上萬元。

綜合陸媒報導，受洪災影響，當地街道積水深超半公尺，汽車淹水僅露車頂，店家電器短路損毀，低窪居民樓水深達2公尺；12座橋樑被沖毀，3500公尺道路塌方，北易水河水位6小時暴漲8公尺。

消息指出，農民災損嚴重，1.2萬畝農作物受災，3000畝絕收，玉米、蔬菜浸泡報廢；500萬隻的蝦子養殖場被沖毀，直接損失超200萬元（人民幣，下同）。

氣象台分析，此次災情因「列車效應」＋地形抬升，副熱帶高壓邊緣暖濕氣流持續輸送，在太行山東坡受地形強迫抬升，強對流雲團反覆經過同一區域，以及全球暖化導致大氣持水能力增強，極端降水頻率與強度呈指數上升。

當地工作人員指出，直接經濟損失超2.3億元，農業與基礎建設恢復需長期投入；未來三天仍預測暴雨（局部100毫米以上），增援壓力大。河北省氣象災害防禦指揮部將重大氣象災害（暴雨）緊急應變升級至Ⅲ級。