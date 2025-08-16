新北美樂地再+1！樹林博愛街公有地活化　141停車格免費開放

▲新北市政府推動「新北美樂地2.0」專案，將位於樹林區博愛街的一處公有地上占用物排除並活化為停車空間，發揮土地最大使用效益。（圖／新北市工務局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市樹林區博愛街一處長期遭占用的公有土地，經新北市政府養工處偕同相關局處積極處理後，成功轉型為141個免費汽機車停車格，不僅改善市容環境，更解決當地違停問題，成為「新北美樂地2.0」專案的又一成功案例。

樹林區博愛街鄰近火車站、早市及夜市，屬當地繁華地段，但周邊一塊面積約1,007.81平方公尺的公有土地，多年來被鐵皮屋、攤販占用，堆放垃圾、鴿籠等雜物，不僅破壞環境衛生，更影響市容觀瞻。此外，該區域車輛違停情形嚴重，進一步造成交通安全隱患。

新北市府團隊評估後，認為該地具有高度停車需求及交通改善必要性，因此由養工處主導，聯合交通局、樹林區公所及警察局等單位多次會勘，最終與占用人達成共識，順利排除占用物。

本案工程總經費約136萬元，由養工處負責整地、排除障礙，交通局及區公所則協助規劃停車格與標線繪製。完工後，該地共提供103格機車停車位及路邊38格機車格，總計141個免費停車格，有效紓解火車站周邊轉乘停車需求，同時改善違停亂象。

新北市府表示，透過跨機關合作及傾聽地方需求，持續將閒置或遭占用的公有地活化為公共設施，提升土地效益與市民生活品質。此次博愛街公有地的改造，不僅恢復市容整潔，更優化停車機能，進一步打造新北宜居城市。