快訊／吳淑珍一度命危失去心跳　醫療團隊搶救4天今出院返家

▲前總統陳水扁的妻子吳淑珍，在台南住家昏倒送醫，經4日治療病況穩定，經醫師評估，18日上午出院返家休養。（翻攝自陳水扁、陳致中臉書）

記者林東良／台南報導

前總統陳水扁的妻子吳淑珍，8月15日下午4時5分許在台南市東區大樓住處突然昏倒，疑似無呼吸、心跳，經消防局救護人員、新樓醫院急診醫療團隊全力搶救，恢復生命跡象，轉入普通病房觀察，經過4天治療病情穩定，18日上午已順利出院返家休養。

吳淑珍8月15日下午4時5分許在台南東區林森路住家突昏倒，一度失去生命跡象，消防局119獲報值勤員除線上指導報案人實施心肺復甦術，並同步派遣救護車火速前往，兩名高級救護員也馳抵迅速接手急救，並同步送往台南新樓醫院，因搶救得宜恢復生命跡象，病情穩定後轉入普通病房觀察療中。初步研判可能因低血壓導致昏倒。

吳淑珍送抵急診室後不久便恢復意識，前總統陳水扁第一時間趕抵病房陪同，女兒陳幸妤及女婿趙建銘亦到院關心。

陳致中當天透過臉書表示，母親長年因脊髓損傷導致「姿勢性低血壓」，這是嚴重且高風險的後遺症，曾數度讓吳淑珍「在鬼門關前走一回」。這次昏迷指數一度僅剩3，所幸經急救與醫護團隊細心照護，逐漸恢復呼吸心跳及意識。他感謝社區人員、消防隊員以及新樓醫院醫護的協助，並表示看到母親孱弱病體中仍展現強大意志，既心疼也感恩上蒼憐憫。

據了解，吳淑珍住院後病況逐步改善，17日已能進食與人對話，經醫師評估後決定在18日上午讓她返家休養。