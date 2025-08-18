從餐桌認識文化　台南2校校園午餐勇奪全國「午星獎」

▲台南市蓮潭國中小及麻豆國中表現亮眼，分別拿下「永續飲食（低碳飲食）獎」與「創意設計獎」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

教育部國教署舉辦第二屆「午星獎—2025年度學校午餐菜單表揚活動」，台南市蓮潭國中小及麻豆國中表現亮眼，分別拿下「永續飲食（低碳飲食）獎」與「創意設計獎」，展現校園午餐結合在地食材與文化的獨特魅力。

蓮潭國中小菜單以善化胡麻油、玉井杏鮑菇、新市毛豆等台南物產入菜，並強調低碳飲食理念，設計如三杯總匯、毛豆玉米蝦仁等料理，兼顧美味與營養。麻豆國中則別出心裁，以西拉雅族「夜祭」為發想，將傳統料理改良融入午餐，例如以白米取代糯米製作米買(mai)，並以豬肉替代田鼠肉烹調「山河肉」，搭配佳里牛蒡雞湯，不僅文化底蘊深厚，也成功降低廚餘。

市長黃偉哲表示，台南市學校午餐自辦率高達九成，居六都之首。市府積極推動中央廚房政策，並爭取有機與友善食材補助，確保每日午餐衛生、安全、美味。此次再度獲獎，證明校園午餐不只是營養來源，更是文化傳承與飲食教育的重要平台。

教育局長鄭新輝指出，市府自108年起推動學校午餐廚藝競賽，並建置「台南市學校午餐教育資訊網」（https://lunch.tn.edu.tw/menu），收錄超過千道菜色，成為各校設計菜單的重要資源。台南豐富的在地農產，讓校園午餐更具特色，也為此次得獎奠定基礎。

教育局強調，台南校園午餐要做到「吃得飽」之外，更要「吃得好、吃得懂文化」。透過營養師與校廚團隊的巧思，讓學生在每一口飯菜中，不僅獲得營養，也能學習珍惜食物、理解文化與實踐永續。