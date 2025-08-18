台南市長黃偉哲同意將超收13億發還於民　藍軍建議普發1千元

▲台南市議會民進黨團提案，市民受天災之苦，請黃偉哲市長，將台南市超收的稅額及罰款，普發現金於市民，國民黨團附和建議普發現金1千元，還給市民。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市議會第4屆第9次臨時會18日閉幕，市議會與台南市政府上演府會和諧大戲，民進黨團提案，台南市民受天災之苦，請黃偉哲市長，將台南市超收的稅額及罰款，普發現金於市民，國民黨團立刻附和建議普發現金1千元，還給台南市民！

國民黨團發言人蔡育輝指出，賴清德政府去年超收人民稅金5283億元，國民黨立委提案普發現金1萬元，還稅於民，沒想到，卓榮泰院長說立法院通過普發現金1萬元是違憲！民進黨立院黨團還大罵國民黨的立委，賴清德政府726大罷免大失敗，檢討失敗原因是沒有普發1萬元，卓榮泰院長終於同意要發了，但人民甚麼時候可以拿到錢，還不知道。

蔡育輝表示，但相較於民進黨政府的歹戲拖棚，台南市議會跟台南市政府，18日聯手示範，何謂為民喉舌？何謂勤政愛民？議會再次跨黨派提案，請台南市政府能體恤台南市民，近日面對天然災害之辛苦，請將超收的稅金和超收的交通違規罰款，以現金普發還給台南市民，根據市府統計超收金額約13億元。

蔡育輝指出，黃偉哲市長同意普發現金，台南市民人數有186萬人，每人約可發還8百元左右，國民黨團建議直接普發1千元，並稱讚民進黨團提案是直接打臉賴清德政府和卓榮泰院長，所有國民黨團議員除了全力支持，並會要求市政府把所有超收税額、招收交通罰緩透明化，會持續監督要求台南市政府一定要普發現金，絕對不讓民進黨議員打假球。