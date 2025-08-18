山邊媽祖顯神恩！停鑾花蓮市公所發爐　加持贈「停駕彩」

▲苗栗「山邊媽祖」首次蒞臨花蓮市公所，現場香火鼎盛並出現「發爐」吉兆。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

苗栗「山邊媽祖」18日首次蒞臨花蓮市公所，鑾轎至市公所前方廣場時，現場香火鼎盛，並出現「發爐」吉兆，象徵媽祖顯靈、神威護佑，令在場市民與信眾深受感動，也感受到媽祖對花蓮的庇佑與關愛。

花蓮市長魏嘉彥表示，很榮幸能在市公所前接待山邊媽祖，這不僅是市民的共同榮耀，更象徵整個花蓮市都在媽祖的庇蔭之下。市長回顧指出，前年曾恭迎「白沙屯拱天宮媽祖」駐足市公所，如今再迎山邊媽祖停轎，顯示媽祖對花蓮的關懷與厚愛一脈相承，也期盼媽祖能庇佑花蓮一切安好。

山邊媽祖宮特別致贈市公所「停駕彩」，象徵媽祖駐足加持，為花蓮送上深厚的祝福與護佑。停駕彩通常以紅布條或彩帶製成，寓意吉祥與平安，凡是獲贈者皆被視為媽祖神恩的庇臨與肯定。魏嘉彥特別感謝山邊媽祖宮的心意，強調這份禮物代表的不僅是祝福，更是媽祖對花蓮市政團隊與全體市民的支持與鼓勵。

▲市長魏嘉彥與魏嘉賢議員恭迎媽祖，虔心祈願四時無災、風調雨順。

魏嘉彥與魏嘉賢議員一同恭迎媽祖，虔心祈願「四時無災、風調雨順、市民安康、家家平安」。他並指出，媽祖慈悲精神讓市民更加團結，凝聚力量共同打造更好的花蓮。

▲山邊媽祖宮致贈市公所「停駕彩」，象徵媽祖駐足加持，為花蓮祝福與護佑。

魏嘉彥市長感謝所有前來參與的信眾，讓迎駕儀式莊嚴隆重、充滿感動。他強調，媽祖的降臨不僅是一份神聖祝福，更是推動花蓮持續繁榮與進步的重要精神力量。