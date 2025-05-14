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中華醫大應屆生拚國考　粽子包子加持祈福集氣金榜題名

▲中華醫大為應屆畢業生舉辦國考「包中」祈福許願活動，校長孫逸民、董事長陳智文、家長會長黃民杰帶領學生向文昌帝君與魁星爺立牌默禱金榜題名。（記者林東良翻攝，下同）

▲中華醫大為應屆畢業生舉辦國考「包中」祈福許願活動，校長孫逸民、董事長陳智文、家長會長黃民杰帶領學生向文昌帝君與魁星爺立牌默禱金榜題名。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導


國考倒數，中華醫事科技大學為應屆畢業生加油打氣！該校護理系、視光系、醫學檢驗生物技術系、食品營養系與語言治療系等5系共近600名畢業生，14日齊聚演藝廳參加「包中」祈福許願活動，師生手持象徵好運的包子與粽子，虔心向文昌帝君與魁星爺默禱，盼今年國家專技高等考試通過率創新高、人人金榜題名。

▲中華醫大為應屆畢業生舉辦國考「包中」祈福許願活動，校長孫逸民、董事長陳智文、家長會長黃民杰帶領學生向文昌帝君與魁星爺立牌默禱金榜題名。（記者林東良翻攝，下同）
祈福活動於上午10時30分展開，董事長陳智文、校長孫逸民、家長會長黃民杰親自出席，與各學院院長、系主任及導師們帶領學生誠心祝禱。現場設有文昌帝君與魁星爺立牌，學生輪流默禱祈願，並接力傳遞象徵「包中」的大包子與大粽子，高喊「國考 all pass」、「金榜題名」，氣氛熱烈而溫馨。


孫逸民校長表示，中華醫大學生歷年國考表現亮眼，通過率普遍高於全國平均，護理師、驗光師、營養師等考試更曾奪下全國榜首。他勉勵畢業生全力以赴，為自己寫下精彩的職涯起點，也為學校再添榮耀。

▲中華醫大為應屆畢業生舉辦國考「包中」祈福許願活動，校長孫逸民、董事長陳智文、家長會長黃民杰帶領學生向文昌帝君與魁星爺立牌默禱金榜題名。（記者林東良翻攝，下同）
家長會長黃民杰則以「每位華醫學子都是最優秀的」期許學生，把握考前時間，穩健迎戰。他也特別為在本屆全大運奪牌的學生頒發獎金，金牌每人3600元、銀牌3000元、銅牌2000元，肯定運動與學業並重的多元表現。

▲中華醫大為應屆畢業生舉辦國考「包中」祈福許願活動，校長孫逸民、董事長陳智文、家長會長黃民杰帶領學生向文昌帝君與魁星爺立牌默禱金榜題名。（記者林東良翻攝，下同）


活動尾聲，陳智文董事長、孫逸民校長與黃民杰會長一同將包子、粽子分送給每位學生，象徵好運到、榜上有名。校方表示，今年共有524位應屆畢業生報考國家專技聯考，包含護理師、語言治療師、營養師、驗光師、檢驗師等證照，皆為業界熱門人才，期望透過這場祈福儀式，為考生注入信心與力量。

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