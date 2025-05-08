4歲不會說話！媽媽抱愛女跪求　白沙屯媽祖「1動作」感動炸淚

網搜小組／劉維榛報導

白沙屯媽祖進香一路上，滿滿的感動！彰化一名媽媽得知媽祖會行經彰水路，特地抱著愛女跪著等鑽轎底，神奇的是，媽祖彷彿知道孩子需要特別加持，鑾轎先是在上方定格、接著倒退，隨後母女在轎底下約40秒。媽媽透露，女兒4歲仍不會說話，希望獲得媽祖庇佑，這一幕讓各界動容不已。

今（8日）早上9時許，粉紅超跑現身彰化縣秀水鄉彰水路時，一名媽媽抱著愛女跪在路上，頻頻彎腰磕頭，淚水在眼眶不斷打轉，希望能得到媽祖加持庇佑，隨後看著鑾轎準備從她們身上跨過去。

結果鑾轎忽然在她們上方不動，接著倒退幾步，於是媽媽抱著愛女跪著前行，在宮廟人員的指引下，兩人坐在鑾轎下方接受媽祖娘娘的加持，停留約40秒，過程中，媽媽不斷讓孩子與媽祖有親近接觸，轎底也輕撫著2人。

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▲母女倆接受媽祖特別加持 。（圖／翻攝白沙屯媽祖網路電視台）

據悉，媽媽向宮廟人員透露，女兒目前4歲但還不會說話，得知媽祖會行經彰水路，因此帶愛女來鑽轎底，盼著媽祖能保佑孩子健康長大。

白沙屯媽祖北返行程今（12）日清晨6時自溪湖糖廠起駕，沿台19線彰水路一路向北，沿途數萬名香燈腳緊隨粉紅超跑，鑾轎行經溪湖鎮、埔鹽鄉、福興鄉、秀水鄉後進入彰化市。

事實上，今年北返行程創下歷史性紀錄，媽祖鑾轎接連停駕埔鹽國小、秀水鄉明正國小、秀水高工，進入彰化市後更駐駕私立正德高中長達3小時，直到下午2時才起駕。這是白沙屯媽祖首次在上午連停4所學校，11點多鑾轎直接進入校園為師生祈福，學生們夾道雙手合十參拜，不少信眾感動「媽祖婆特別疼惜囝仔！」