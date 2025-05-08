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白沙屯媽祖停3點！青鳥嗨「祂聽到彰化的心聲」：保佑大罷免成功

▲▼頭旗車又被海放！白沙屯媽駐駕「溪湖糖廠」創下兩個第一次。（圖／翻攝白沙屯拱天宮臉書）

▲白沙屯媽祖7日晚間駐駕溪湖糖廠。（圖／翻攝白沙屯拱天宮臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

白沙屯媽祖「粉紅超跑」鑾轎7日上午7時許，行經南投縣與彰化縣交界處時，鑾轎在路口大幅擺動近5分鐘後，最終轉向150線中南路往彰化田中方向前進，於晚間8時30分許駐駕溪湖糖廠，預計8日凌晨6時起駕。科技專家許美華表示，彰化的罷團志工表示，白沙屯媽祖剛好停留在罷免選區，「媽祖肯定聽到我們彰化的心聲了」。

許美華7日深夜發文表示，彰化謝衣鳯選區的志工傳訊跟她說，「今晚白沙屯媽祖選擇在溪湖駐點，幫彰化的鄉親加持，媽祖肯定聽到我們彰化的心聲了」、「看…媽祖沿路都是彰三選區，停留的站點北斗、埤頭、溪湖，媽祖真的都知道」。

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許美華看完一口答應志工的請求，幫忙發文號召網友到場進行二簽，「當然沒問題，白沙屯媽祖都來了，怎麼能不發文大推推呢」、「媽祖保佑，彰三志工團堅強，不要放棄」。

網友看完紛紛留言，「媽祖一定會護佑台灣」、「媽祖慈悲，彰三區顯靈」、「哎呦！我都起雞皮疙瘩了！看看媽祖這次駐駕、停駕的都是警局，軍營、消防隊...好感動」、「駐駕位置離罷免總部不遠，希望媽祖能小繞過去幫他們加持一下」、「媽祖保佑大罷免大成功」。

▼許美華全文如下。（圖／翻攝許美華臉書）

▲▼白沙屯媽祖停留3點！青鳥嗨「祂聽到彰化的心聲」：保佑大罷免成功。（圖／翻攝許美華臉書）

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