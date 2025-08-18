　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

習近平整肅解放軍「並非失勢」　美學者揭他最大擔憂

▲▼中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國學者認為，習近平擔心的是解放軍未能徹底執行命令。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國期刊《外交事務》18日刊文指出，習近平第3任期以來大規模整肅解放軍高層，讓外界以為他在政治上失勢，實際上卻是更鞏固對軍方控制。這一波大清洗也反映出，他的深層焦慮並不是政變，而是解放軍「能否真正為黨而戰」，包括在潛在台海衝突之中，對台灣發起軍事行動。

文章作者是曾任美國國安會（NSC）中國事務主任的席恩（Jonathan Czin），以及前中情局（CIA）東亞情報主任卡爾弗（John Culver）。

他們指出，習近平2022年開啟第3任期後，軍事整肅規模驚人，至今已撤換至少21名解放軍高階將領，中央軍委7名委員之中就有3人遭拔官，其中不乏其心腹與盟友，等到他的任期結束時，肅清官員數量恐將超越毛澤東。

這一波波大整肅讓外界揣測，習近平的政治地位岌岌可危，甚至失去對解放軍的掌控。但2名作者認為，如果這是真的，清洗事件應該被掩蓋而非公開。相反地，習近平應是強化了對解放軍的控制，整肅動機並非害怕政變而是失去耐心，並且質疑解放軍在關鍵時刻是否能夠徹底執行命令。

▲▼解放軍閱兵。（圖／路透社）

▲外界以為習近平失勢，實際上恐怕是強化對軍方控制。圖為解放軍閱兵典禮。（圖／路透社）

文章指出，習近平相當看重軍事改革，除了整肅高層、軍事現代化目標，還削弱陸軍優勢並建立聯合作戰體系，種種措施就是為了確保軍隊「徹底政治化」，在面臨內部挑戰時成為最終保障，同時能夠隨時投入作戰，必要時甚至對抗美軍。

不過，解放軍已逾40年沒有實戰經驗，長期和平環境讓習近平擔心軍方滋生自滿情緒。他上任後首次軍方演說，引用蘇聯解體的教訓，直言「沒人敢挺身抵抗」導致國家崩潰，被解讀為不相信軍隊真的會毫不猶豫執行命令，因為根據歷史經驗，解放軍過去一向避免過度涉足政治。

如今習近平黑手黨老大一般「殺雞儆猴」的強硬手段宛如豪賭，但目前為止確實有效壓制反對聲浪，進一步鞏固地位。以現況來看，解放軍不僅接受了習近平的大規模改革，似乎也正認真準備著2027年應對台灣狀況的軍事選項。

每日新聞精選

08/17 全台詐欺最新數據

434 1 4302 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

雙普會給台灣啟示？　綠黨團：國安奠基自我投入不靠誰在任

美國總統川普（Donald Trump）上周五與俄國總統普丁（Vladimir Putin）會面，會後川普受訪提到，中國領導人習近平向他說，只要川普還是總統，就絕不會入侵台灣，習近平還自稱很有耐心，中國也很有耐心。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（18日）表示，台灣安全防衛不應當也不會只依賴於誰在任、誰不在任，而是要奠基於自己國家，對於國防安全的投入，這才是正辦。

習近平緊盯　烏俄1情況視為攻台良機

美中一團和氣！專家：北京好運會耗盡

川普爆「我當總統習不會攻台」　陸方回應了

稱「習近平保證任內不犯台」　她揪川普1句

關鍵字：

習近平解放軍整肅清洗共產黨台海美中台

