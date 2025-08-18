　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

蓋台推播詐騙簡訊！他發150萬封竟獲請回　警嘆：台灣果然是天堂

▲刑事局電偵大隊破獲詐團使用大陸製手機基地台蓋台推播詐騙簡訊的離譜案件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局電偵大隊破獲詐團使用大陸製手機基地台蓋台推播詐騙簡訊的離譜案件。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

國內詐騙橫行，刑事局近期破獲6起東南亞詐團利用大陸製造的「假基地台」聘僱台灣成員發送釣魚簡訊案件，粗估全台民眾手機因此被蓋台收到詐團超過600萬封簡訊轟炸。今年迄今至少已有78名受害者受騙，財損超過新台幣500萬元。

其中台中林男（26歲、詐欺前科），受幼時玩伴陳姓主嫌（25歲）指派駕二手車，日領3千元酬勞、每天載著中國製偽基地台四處流竄，平均每日蓋台狂發10萬則詐騙簡訊，警方研判他僅15天工作期間就已發送超過150萬則。令人震驚的是，台中法院最後竟裁定發送詐騙簡訊的林男「無保請回」，對此警方無奈感嘆：台灣果然是詐騙之島，詐團的犯罪天堂。

▲刑事局電偵大隊破獲詐團使用大陸製手機基地台蓋台推播詐騙簡訊的離譜案件。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局表示，立法院於今年7月11日三讀通過《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》修正案，新增「普發1萬元」的條文。政策尚未上路，詐騙集團搶先一步，假冒中央存款保險公司發送釣魚簡訊，謊稱可領取現金，誘使民眾點擊連結並輸入個資。警方統計詐團以偽冒銀行指稱民眾帳務問題、台電台水公司帳單問題、ETC帳單問題等議題發送釣魚簡訊，藉此誘騙民眾信用卡資料進行盜刷。

▲刑事局電偵大隊破獲詐團使用大陸製手機基地台蓋台推播詐騙簡訊的離譜案件。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局電偵大隊在7月12日接獲檢舉，隨即展開追查，電偵大隊根據詐團利用偽造基地台蓋台訊號範圍，透過俗稱「獵狐槍」的無線電濾波指向器追蹤，7月21日在國道三號沙鹿交流道旁，查獲林男駕駛小客車內載有偽基地台設備，手機內更留存大量「政府普發1萬元」等詐騙簡訊內容。

警方緊接在台中市區逮捕聘僱林男的幕後主嫌陳男，陳男被查出曾多次到柬埔寨進修，他落網辯稱是去柬埔寨開便當店，曾外送便當到詐騙園區因此識認識詐團幹部，一名大陸籍幹部以8萬元新台幣代價，聘僱他找人在市區散發蓋台推播詐騙簡訊，他隨後購買二手車、工作手機，並以日薪3千元聘僱林男犯案。

▲刑事局電偵大隊破獲詐團使用大陸製手機基地台蓋台推播詐騙簡訊的離譜案件。（圖／記者張君豪翻攝）

檢警追查從今年1月至7月，已陸續在新北、台北大安區、西門町、台中市區及高雄查獲6組假基地台及機動基地台運輸駕駛，共逮捕等12名嫌犯，並起獲偽造基地台6台、工作手機及涉案車輛。警訊後依涉犯電信法、詐欺等罪嫌移送台北、橋頭、台中地檢署複訊，其中6名主嫌遭裁定羈押禁見、5人10萬元交保，林男則無保請回。

刑事局指出：歹徒用來蓋台設備是俗稱「偽基站」的陸製手機訊號發送產品，能在約100公尺有效範圍內遮斷原有訊號，更能透過用戶手機軟體編輯簡訊內容後以虛構號碼大量送出，每小時傳出數千至上萬則，讓民眾防不勝防。目前統計至少已有78名受害者受騙，財損超過新台幣500萬元。

刑事局表示，近年偽基站已成為詐騙集團傳送簡訊的主要管道，且技術不斷翻新，使查緝更具挑戰。為防堵詐騙，刑事局會同國家通訊傳播委員會（NCC）與中華電信、台灣大哥大及遠傳等三大電信業者合作，完成即時偵測及通報系統建置。透過該系統，警方最快能在5分鐘內鎖定偽基站所在位置，大幅提高查緝效率。

獨／汐止夫妻雙亡現場發現安眠藥　檢警釐清有無加工自殺

獨／汐止夫妻雙亡今相驗　「被害人遭詐騙沒附卷」警挨批蒐證不齊

 北市罷團驚傳遭暴力攻擊　男子揮拳「文山退葆」慘遭壓制逮捕

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 1 4302 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
脫了！黃國昌大秀六塊肌　小草洗版讚：50歲有這身材太離譜
「普發1萬」假訊息抓到了！無保請回　警嘆：台灣果然詐騙天堂
關稅海嘯第一排！大廠「宣布周休三日」
曾熱戀郭書瑤！金陽結婚了「甜娶空姐女友」
白內障！台中OL視力剩0.1　醫警告：6事要避免
律師嗆警「我弄死你」下秒慘了！正妹坐一排直擊叫好
王心凌開唱結束「緊急送醫」！　突狂吐不止...現況曝光
吳淑珍才出院「吃水果又昏倒」！陳水扁急處理　現況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

判5年半定讞…嘉市議員戴寧「明入監服刑」！申請移中監執行遭駁回

蓋台推播詐騙簡訊！他發150萬封竟獲請回　警嘆：台灣果然是天堂

誰決定2024選前之夜馬英九不上台　證人：侯友宜競辦共識

嘉義2校棒球隊接連車禍！翁章梁將編預算租車　聘專業司機接送

律師酒吧鬧事中指嗆警！遭噴辣椒水壓制　正妹坐一排直擊拍手叫好

上午才出院…吳淑珍「吃水果又昏倒」！陳水扁目擊急處理　現況曝光

金門連爆2起砸車！賓士車窗全破慘況曝　疑拖欠薪水遭下重手

台中27年老賓士引擎室突自燃！路過客運司機停車幫滅火

獨／樺晟驚傳下市3.7萬股東超慌　北院准禁令：先繳2.39億

辦公室供奉6神像長官要求撤除　檢察官：失去庇佑依然堅持正義

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

【健康疑雲】72歲普丁被捕捉「雙腿異常抽動」！　「詭異搖晃」模樣網熱議

【發起戰鬥邀請】李珠珢VS李雅英的小書包大亂鬥 確定不是李三歲VS李五歲？

戚薇打肉毒過量：眉毛動不了　不動法令紋「希望是個活人」

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

判5年半定讞…嘉市議員戴寧「明入監服刑」！申請移中監執行遭駁回

蓋台推播詐騙簡訊！他發150萬封竟獲請回　警嘆：台灣果然是天堂

誰決定2024選前之夜馬英九不上台　證人：侯友宜競辦共識

嘉義2校棒球隊接連車禍！翁章梁將編預算租車　聘專業司機接送

律師酒吧鬧事中指嗆警！遭噴辣椒水壓制　正妹坐一排直擊拍手叫好

上午才出院…吳淑珍「吃水果又昏倒」！陳水扁目擊急處理　現況曝光

金門連爆2起砸車！賓士車窗全破慘況曝　疑拖欠薪水遭下重手

台中27年老賓士引擎室突自燃！路過客運司機停車幫滅火

獨／樺晟驚傳下市3.7萬股東超慌　北院准禁令：先繳2.39億

辦公室供奉6神像長官要求撤除　檢察官：失去庇佑依然堅持正義

Lisa化身粉紅Labubu性感又可愛　掛著全球唯一公仔唱跳

火燙教士被道奇橫掃！表現不如預期　總教練點出「關鍵敗因」

判5年半定讞…嘉市議員戴寧「明入監服刑」！申請移中監執行遭駁回

牛棚不穩困擾道奇　武田一浩建議：大谷翔平擔任守護神！

脫了！黃國昌玩水大秀六塊肌　小草洗版讚：50歲有這身材太離譜

男男約砲血案！網友揪他按摩激戰　一翻身慘遭「菜刀挖眼球」

糖尿病患「探病遭染流感」險插管　醫示警重症治療黃金期

何妤玟脫了「單穿內衣」！趴床掉出超有料上圍 友看傻：這身材太誇張

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」結果悲劇！一票崩潰：累得要命

想幫助車禍死貓！她被陌生大哥嘴「心態不對」　網搖頭：道德綁架

【發起戰鬥邀請】李珠珢VS李雅英的小書包大亂鬥 確定不是李三歲VS李五歲？

社會熱門新聞

「不老麻糬」10年租金繳錯人！法院判撤離

丈夫與閨蜜出遊「一起拍性愛片」

剛交往就狂揍23歲女友　恐怖影片曝

才剛交往！　高雄男「當街拉髮拖行爆打」23歲妹趴地狂哭

神鬼等級詐騙　她「從臨演到看護」分飾多角橫行20年

快訊／高雄大樓今晨3死火警　2男1女亡

路邊尿尿收罰單「小鳥放水特寫照」　笑翻網：高畫質連鳥都不放過

聞到濃濃惡臭…嘉義媳婦破門驚見「公婆渾身爬滿蛆亡」！

即／天道盟公主奪千萬土地　虐死「葛格」判囚12年

快訊／台中雙載機車深夜自撞！男女送醫雙亡

宜蘭婦墜谷獲救3天後葬火窟　夫是醫院院長

蔬果女批發商自撞雙亡　家屬悲曝：不知對方是誰

獨／樺晟要保住股票　要先繳2.39億元

19歲憲兵掐死女友　兩度侵犯遺體！重判無期賠家屬410萬元

更多熱門

相關新聞

地方媽媽崩潰了！被騙40萬應徵助理慘淪車手

地方媽媽崩潰了！被騙40萬應徵助理慘淪車手

彰化縣一名女子聽信投資股票穩賺不賠，360萬元全泡湯，才驚覺遭到詐騙，與警方聯手，趁著再面交30萬元，將車手逮捕，該名62歲地方媽媽遭到連環詐，崩潰向警方供稱，她去年才被假投資騙走存款40多萬元，2天前才應徵業務助理工作，僅負責收款簽單，未料卻淪為詐團共犯，相當懊悔。

遭女子偽造簽名詐騙　羅一鈞：我字沒那麼醜

遭女子偽造簽名詐騙　羅一鈞：我字沒那麼醜

「台版Jisoo」詐164億　18共犯求重刑

「台版Jisoo」詐164億　18共犯求重刑

19歲男「戀愛腦」被女友10萬賣去緬甸

19歲男「戀愛腦」被女友10萬賣去緬甸

上班族信AI穩賺砸80萬！警戳破騙局

上班族信AI穩賺砸80萬！警戳破騙局

關鍵字：

詐騙假基地台詐欺犯罪偽造基地台電信警察刑事局

讀者迴響

熱門新聞

韓國殘忍集中營！「3.8萬人慘淪性奴隸」

快訊／玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

喝水前多一動作　塑膠微粒少90％

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

快訊／49歲金鍾國宣布結婚！「女方身分成謎」

8歲男童獨活原因曝！外公、女山友捨命保護他

金鍾國未婚妻身份曝光！「為愛妻砸1.55億購豪宅」保護女方婚禮不公開

新颱風最快今生成　預估路徑曝

即／大阪道頓堀大火！　黑煙狂竄天際

即／大阪道頓堀大火「2消防員死亡」！狂燒3小時

李珠珢PO跳舞片「將隊友全打碼」掀戰

鬼門要打開了！命理師揭6大禁忌　吃宵夜也不行

「不老麻糬」10年租金繳錯人！法院判撤離

夏克立爆「睡女粉射後不理」

租屋頂裝太陽能板…租約期間房子賣了！業者怒告

更多

最夯影音

更多

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面