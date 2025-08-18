蓋台推播詐騙簡訊！他發150萬封竟獲請回　警嘆：台灣果然是天堂

▲刑事局電偵大隊破獲詐團使用大陸製手機基地台蓋台推播詐騙簡訊的離譜案件。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

國內詐騙橫行，刑事局近期破獲6起東南亞詐團利用大陸製造的「假基地台」聘僱台灣成員發送釣魚簡訊案件，粗估全台民眾手機因此被蓋台收到詐團超過600萬封簡訊轟炸。今年迄今至少已有78名受害者受騙，財損超過新台幣500萬元。

其中台中林男（26歲、詐欺前科），受幼時玩伴陳姓主嫌（25歲）指派駕二手車，日領3千元酬勞、每天載著中國製偽基地台四處流竄，平均每日蓋台狂發10萬則詐騙簡訊，警方研判他僅15天工作期間就已發送超過150萬則。令人震驚的是，台中法院最後竟裁定發送詐騙簡訊的林男「無保請回」，對此警方無奈感嘆：台灣果然是詐騙之島，詐團的犯罪天堂。

刑事局表示，立法院於今年7月11日三讀通過《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》修正案，新增「普發1萬元」的條文。政策尚未上路，詐騙集團搶先一步，假冒中央存款保險公司發送釣魚簡訊，謊稱可領取現金，誘使民眾點擊連結並輸入個資。警方統計詐團以偽冒銀行指稱民眾帳務問題、台電台水公司帳單問題、ETC帳單問題等議題發送釣魚簡訊，藉此誘騙民眾信用卡資料進行盜刷。

刑事局電偵大隊在7月12日接獲檢舉，隨即展開追查，電偵大隊根據詐團利用偽造基地台蓋台訊號範圍，透過俗稱「獵狐槍」的無線電濾波指向器追蹤，7月21日在國道三號沙鹿交流道旁，查獲林男駕駛小客車內載有偽基地台設備，手機內更留存大量「政府普發1萬元」等詐騙簡訊內容。

警方緊接在台中市區逮捕聘僱林男的幕後主嫌陳男，陳男被查出曾多次到柬埔寨進修，他落網辯稱是去柬埔寨開便當店，曾外送便當到詐騙園區因此識認識詐團幹部，一名大陸籍幹部以8萬元新台幣代價，聘僱他找人在市區散發蓋台推播詐騙簡訊，他隨後購買二手車、工作手機，並以日薪3千元聘僱林男犯案。

檢警追查從今年1月至7月，已陸續在新北、台北大安區、西門町、台中市區及高雄查獲6組假基地台及機動基地台運輸駕駛，共逮捕等12名嫌犯，並起獲偽造基地台6台、工作手機及涉案車輛。警訊後依涉犯電信法、詐欺等罪嫌移送台北、橋頭、台中地檢署複訊，其中6名主嫌遭裁定羈押禁見、5人10萬元交保，林男則無保請回。

刑事局指出：歹徒用來蓋台設備是俗稱「偽基站」的陸製手機訊號發送產品，能在約100公尺有效範圍內遮斷原有訊號，更能透過用戶手機軟體編輯簡訊內容後以虛構號碼大量送出，每小時傳出數千至上萬則，讓民眾防不勝防。目前統計至少已有78名受害者受騙，財損超過新台幣500萬元。

刑事局表示，近年偽基站已成為詐騙集團傳送簡訊的主要管道，且技術不斷翻新，使查緝更具挑戰。為防堵詐騙，刑事局會同國家通訊傳播委員會（NCC）與中華電信、台灣大哥大及遠傳等三大電信業者合作，完成即時偵測及通報系統建置。透過該系統，警方最快能在5分鐘內鎖定偽基站所在位置，大幅提高查緝效率。

獨／汐止夫妻雙亡現場發現安眠藥 檢警釐清有無加工自殺



獨／汐止夫妻雙亡今相驗 「被害人遭詐騙沒附卷」警挨批蒐證不齊



北市罷團驚傳遭暴力攻擊 男子揮拳「文山退葆」慘遭壓制逮捕