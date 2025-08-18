　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

地方媽媽崩潰了！被騙40萬應徵助理慘淪車手　「上班」2天落網

▲彰化警方逮捕一名62歲女車手。（圖／警方提供）

▲彰化警方逮捕一名62歲女車手。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一名女子聽信投資股票穩賺不賠，360萬元全泡湯，才驚覺遭到詐騙，與警方聯手，趁著再面交30萬元，將車手逮捕，該名62歲地方媽媽遭到連環詐，崩潰向警方供稱，她去年才被假投資騙走存款40多萬元，2天前才應徵業務助理工作，僅負責收款簽單，未料卻淪為詐團共犯，相當懊悔。

彰化警分局指出，被害人小優在網路看到「優退人生經營術」的投資廣告，加入LINE群組後，被誘導下載「達啟雲端管家」APP操作股票。詐騙集團以「保證獲利、穩賺不賠」為話術，要求小優多次面交款項，損失高達360萬元。

▲彰化警方逮捕一名62歲女車手。（圖／警方提供）

▲彰化警方從62歲女車手身上搜出現金及手機等。（圖／警方提供）

警方獲報後，指導被害人配合詐騙集團要求，約定8月14日晚間9時在彰化市某便利商店面交30萬元。泰和派出所所長張志豪率員警埋伏，待鄭女現身收款時當場逮捕，並查扣智慧型手機、現金30萬元、偽造工作證等證物，全案依詐欺及洗錢防制法移送偵辦。

令人唏噓的是，鄭女本身也是詐騙受害者。她供稱，去年因投資詐騙損失40多萬元，近期透過LINE應徵「某金融公司」的業務助理，更在Google查證公司名稱後信以為真。未料上班2天，僅負責收款簽單，就淪為詐團車手遭逮，讓她深感後悔與無奈。
彰化警分局提醒，詐騙集團常假冒合法公司名義招募車手，民眾求職時應多方查證公司背景，避免僅憑網路資訊輕信。若工作內容涉及不明款項收付，極可能是詐騙陷阱，切勿因一時疏忽成為共犯，甚至面臨刑責。

▲彰化警方逮捕一名62歲女車手。（圖／警方提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 1 4302 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／3大車連環撞！桃園客運6乘客送醫　500多戶停電
快訊／大雷雨轟雙北！國家警報響　防冰雹、雷擊
養生變傷身！市售30件枸杞「全驗出重金屬」
快訊／12縣市大雨特報！「大雷雨轟4地」持續1小時
夏克立被爆婚內出軌「關鍵私密照曝光」
台南建商公告停業！　資金斷鏈
高雄3人活活燒死！大樓主委怒：向市府檢舉都沒用
魂斷南三段！特搜女義消5月才完成「北二段o型」　PO文：感恩
快訊／台股飆漲！攻破24500新紀錄　4千金股助威
「台版Jisoo」狂撈164億！　18共犯遭起訴求重刑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／3大車連環撞！桃園客運6乘客受傷送醫　再釀500多戶停電

三重疏洪道騎士叭了一下　等紅燈竟遭3男下車圍毆！警2小時逮人

地方媽媽崩潰了！被騙40萬應徵助理慘淪車手　「上班」2天落網

謝宜容的律師讓法界驚呆　劉繼蔚替康建4死案辯護認專業不足

宜蘭婦離奇命案疑點多　高大成歸納「10重點」判斷是否有隱情

撞擊畫面曝！22歲男騎士詭撞分隔島　頭顱爆裂肋骨慘斷重傷昏迷

美女詐欺犯開律師所當老闆！男友被控合夥...喊冤：只是情侶互助

國內首宗！租車公司一招轉移430萬通行費+罰款　百人慘淪ATM

聞到濃濃惡臭…嘉義媳婦破門驚見「公婆渾身爬滿蛆亡」！死因待查

「台版Jisoo」組詐團狂撈164億　18共犯遭起訴求重刑

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

【健康疑雲】72歲普丁被捕捉「雙腿異常抽動」！　「詭異搖晃」模樣網熱議

【發起戰鬥邀請】李珠珢VS李雅英的小書包大亂鬥 確定不是李三歲VS李五歲？

戚薇打肉毒過量：眉毛動不了　不動法令紋「希望是個活人」

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

快訊／3大車連環撞！桃園客運6乘客受傷送醫　再釀500多戶停電

三重疏洪道騎士叭了一下　等紅燈竟遭3男下車圍毆！警2小時逮人

地方媽媽崩潰了！被騙40萬應徵助理慘淪車手　「上班」2天落網

謝宜容的律師讓法界驚呆　劉繼蔚替康建4死案辯護認專業不足

宜蘭婦離奇命案疑點多　高大成歸納「10重點」判斷是否有隱情

撞擊畫面曝！22歲男騎士詭撞分隔島　頭顱爆裂肋骨慘斷重傷昏迷

美女詐欺犯開律師所當老闆！男友被控合夥...喊冤：只是情侶互助

國內首宗！租車公司一招轉移430萬通行費+罰款　百人慘淪ATM

聞到濃濃惡臭…嘉義媳婦破門驚見「公婆渾身爬滿蛆亡」！死因待查

「台版Jisoo」組詐團狂撈164億　18共犯遭起訴求重刑

小塔提斯苦吞3K直言「糟糕的比賽」　展望周六道奇3連戰

斯威雅蒂逆轉萊巴基那　生涯首度晉級辛辛那提大師賽決賽

快訊／台股漲148點收22482　台積電維持平盤價1180

台灣影壇傳捷報！2短片入圍「亞洲短片盛事」　他喪女兇手是黃冠智

快訊／3大車連環撞！桃園客運6乘客受傷送醫　再釀500多戶停電

丹娜絲颱風台南創新作為啟動最快　復原經費逾16億補助全國最多

壽司郎x芙莉蓮聯名活動今登場　藏壽司史努比造型圓盤8/25開賣

6小時583人斬！　AV女優未來「願讓女兒接班」條件曝光

三重疏洪道騎士叭了一下　等紅燈竟遭3男下車圍毆！警2小時逮人

台積電、饗樂餐飲都上榜！　133家績優營業人獲5項稅務優待

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

社會熱門新聞

丈夫與閨蜜出遊「一起拍性愛片」

「不老麻糬」10年租金繳錯人！法院判撤離

才剛交往！　高雄男「當街拉髮拖行爆打」23歲妹趴地狂哭

剛交往就狂揍23歲女友　恐怖影片曝

快訊／高雄大樓今晨3死火警　2男1女亡

神鬼等級詐騙　她「從臨演到看護」分飾多角橫行20年

路邊尿尿收罰單「小鳥放水特寫照」　笑翻網：高畫質連鳥都不放過

即／天道盟公主奪千萬土地　虐死「葛格」判囚12年

快訊／台中雙載機車深夜自撞！男女送醫雙亡

聞到濃濃惡臭…嘉義媳婦破門驚見「公婆渾身爬滿蛆亡」！

宜蘭婦墜谷獲救3天後葬火窟　夫是醫院院長

19歲憲兵掐死女友　兩度侵犯遺體！重判無期賠家屬410萬元

蔬果女批發商自撞雙亡　家屬悲曝：不知對方是誰

老夫妻暴斃！夫有心臟病　妻患失智症

更多熱門

相關新聞

台股創新高24檔千金股助威　00981A抓緊16檔伴飛

台股創新高24檔千金股助威　00981A抓緊16檔伴飛

自從川普宣布關稅8/1正式上路，隨即對設廠美國的半導體業者釋出關稅豁免利多消息，加上美國CPI數據表現優於預期，市場降息預期持續升溫，推升股市表現，加權指數在利多消息加持下，一路震盪向上，一舉突破24000點，帶動台股千金股數量急遽增加。根據CMoney統計至8/14資料，台股千金股數量高達24檔。翻開統一台股增長主動式（00981A）的持股明細，共納入16檔千金股，涵蓋股王信驊（5274）、重返4,000元大關的股后世芯-KY（3661），以及新千金奇鋐（3017）、智邦（2345）、精測（6510）等

遭女子偽造簽名詐騙　羅一鈞：我字沒那麼醜

遭女子偽造簽名詐騙　羅一鈞：我字沒那麼醜

「台版Jisoo」詐164億　18共犯求重刑

「台版Jisoo」詐164億　18共犯求重刑

19歲男「戀愛腦」被女友10萬賣去緬甸

19歲男「戀愛腦」被女友10萬賣去緬甸

嗆同行「賣肉的」！運將爽罵...3千罰金飛了

嗆同行「賣肉的」！運將爽罵...3千罰金飛了

關鍵字：

彰化詐騙投資股票金融公司

讀者迴響

熱門新聞

喝水前多一動作　塑膠微粒少90％

快訊／玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

韓國殘忍集中營！「3.8萬人慘淪性奴隸」

快訊／49歲金鍾國宣布結婚！「女方身分成謎」

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

新颱風最快今生成　預估路徑曝

8歲男童獨活原因曝！外公、女山友捨命保護他

即／大阪道頓堀大火！　黑煙狂竄天際

金鍾國未婚妻身份曝光！「為愛妻砸1.55億購豪宅」保護女方婚禮不公開

鬼門要打開了！命理師揭6大禁忌　吃宵夜也不行

丈夫與閨蜜出遊「一起拍性愛片」

夏克立爆「睡女粉射後不理」

「不老麻糬」10年租金繳錯人！法院判撤離

南三段山難8歲童獨活！專家轟：專挑壞的學

午後全台變天　「雨最大」地區曝

更多

最夯影音

更多

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面