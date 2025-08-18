地方媽媽崩潰了！被騙40萬應徵助理慘淪車手　「上班」2天落網

▲彰化警方逮捕一名62歲女車手。（圖／警方提供）



記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一名女子聽信投資股票穩賺不賠，360萬元全泡湯，才驚覺遭到詐騙，與警方聯手，趁著再面交30萬元，將車手逮捕，該名62歲地方媽媽遭到連環詐，崩潰向警方供稱，她去年才被假投資騙走存款40多萬元，2天前才應徵業務助理工作，僅負責收款簽單，未料卻淪為詐團共犯，相當懊悔。

彰化警分局指出，被害人小優在網路看到「優退人生經營術」的投資廣告，加入LINE群組後，被誘導下載「達啟雲端管家」APP操作股票。詐騙集團以「保證獲利、穩賺不賠」為話術，要求小優多次面交款項，損失高達360萬元。

▲彰化警方從62歲女車手身上搜出現金及手機等。（圖／警方提供）

警方獲報後，指導被害人配合詐騙集團要求，約定8月14日晚間9時在彰化市某便利商店面交30萬元。泰和派出所所長張志豪率員警埋伏，待鄭女現身收款時當場逮捕，並查扣智慧型手機、現金30萬元、偽造工作證等證物，全案依詐欺及洗錢防制法移送偵辦。

令人唏噓的是，鄭女本身也是詐騙受害者。她供稱，去年因投資詐騙損失40多萬元，近期透過LINE應徵「某金融公司」的業務助理，更在Google查證公司名稱後信以為真。未料上班2天，僅負責收款簽單，就淪為詐團車手遭逮，讓她深感後悔與無奈。

彰化警分局提醒，詐騙集團常假冒合法公司名義招募車手，民眾求職時應多方查證公司背景，避免僅憑網路資訊輕信。若工作內容涉及不明款項收付，極可能是詐騙陷阱，切勿因一時疏忽成為共犯，甚至面臨刑責。