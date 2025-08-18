來新竹「她帶衝1地」南韓友狂讚：下次還要　在地人全笑了

▲新竹巨城。（圖／記者陳凱力攝）

記者周亭瑋／綜合報導

新竹巨城受到廣大新竹人歡迎，開幕至今已破億人次造訪，每年營業額屢創新高，是在地人假日逛街的好去處。就有網友笑說，南部朋友搭車3小時來新竹玩，最後她帶對方去逛巨城；而這番話掀起共鳴，大票網友直言，「我台北同學還會指定她要逛巨城」、「巨城是新竹必去的景點」。

粉專「Big City遠東巨城購物中心」昨日發文分享截圖，只見一位網友笑說，南部朋友搭車三小時來新竹玩，出門前她還被母親調侃，「妳該不會帶他們去逛巨城吧？」當下她立刻搖頭，強調不可能，結果最終因天氣太熱，還是帶朋友到巨城，而且一逛就是好幾個小時。

這番話引起熱烈迴響，另一名網友點頭表示，「之前韓國朋友來新竹玩，就是帶她去巨城，她還說新竹好好玩，下次要再來。」

▲許多新竹人假日都愛到巨城。（圖／翻攝自臉書／Big City遠東巨城購物中心）

大票在地人看完洗版笑回，「新竹人的假日，不是在巨城，便是在往巨城的路上」」、「親戚從紐西蘭來，同學從加拿大來，朋友從台北來，網友從香港來，全部都帶去巨城吃喝玩樂，賓主盡歡」、「我桃園、台中來新竹集合的朋友，還是帶到巨城，然後在地下停車場找車找了兩小時」、「花蓮來的朋友今天差點被帶去巨城」、「誰來我都帶去逛巨城」、「我家廚房...巨城」。

不過，也有網友推薦其他好去處，「小叮噹裡面滑雪啊」、「巨城也是我的最愛，但還是有竹北大遠百、六福村、峨眉湖大佛，這些也都是不錯的選擇喔」。