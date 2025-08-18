　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

來新竹「她帶衝1地」南韓友狂讚：下次還要　在地人全笑了

▲新竹巨城外觀、示意圖。（圖／記者陳凱力攝）

▲新竹巨城。（圖／記者陳凱力攝）

記者周亭瑋／綜合報導

新竹巨城受到廣大新竹人歡迎，開幕至今已破億人次造訪，每年營業額屢創新高，是在地人假日逛街的好去處。就有網友笑說，南部朋友搭車3小時來新竹玩，最後她帶對方去逛巨城；而這番話掀起共鳴，大票網友直言，「我台北同學還會指定她要逛巨城」、「巨城是新竹必去的景點」。

粉專「Big City遠東巨城購物中心」昨日發文分享截圖，只見一位網友笑說，南部朋友搭車三小時來新竹玩，出門前她還被母親調侃，「妳該不會帶他們去逛巨城吧？」當下她立刻搖頭，強調不可能，結果最終因天氣太熱，還是帶朋友到巨城，而且一逛就是好幾個小時。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這番話引起熱烈迴響，另一名網友點頭表示，「之前韓國朋友來新竹玩，就是帶她去巨城，她還說新竹好好玩，下次要再來。」

▲許多新竹人假日都愛到巨城。（圖／翻攝自臉書／Big City遠東巨城購物中心）

▲許多新竹人假日都愛到巨城。（圖／翻攝自臉書／Big City遠東巨城購物中心）

大票在地人看完洗版笑回，「新竹人的假日，不是在巨城，便是在往巨城的路上」」、「親戚從紐西蘭來，同學從加拿大來，朋友從台北來，網友從香港來，全部都帶去巨城吃喝玩樂，賓主盡歡」、「我桃園、台中來新竹集合的朋友，還是帶到巨城，然後在地下停車場找車找了兩小時」、「花蓮來的朋友今天差點被帶去巨城」、「誰來我都帶去逛巨城」、「我家廚房...巨城」。

不過，也有網友推薦其他好去處，「小叮噹裡面滑雪啊」、「巨城也是我的最愛，但還是有竹北大遠百、六福村、峨眉湖大佛，這些也都是不錯的選擇喔」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 1 4302 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女星昏迷遭電視台人士性侵！江祖平收求助私訊心疼：該怎麼辦
阿基師淡出螢光幕5年！近況曝　寵妻薪水全上繳：不要亂來
意外爆料？脫口「只有陳駿季會留任」　莊瑞雄：只是開玩笑
考選部前部長林嘉誠辭世　昔為扁政府重臣、柯文哲顧問團召集人
被辣女友10萬賣了！陸19歲男淪緬甸遭虐險死
快訊／台2線車頭撞爛！　4女送醫
韓國殘忍集中營！3.8萬人慘淪性奴隸　關10年吃餿水650人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

玲玲颱風最快今晚生成　關島熱帶系統周末影響台灣

Apple Watch「她只用基本功能」太浪費！一票果粉推爆1招：超方便

屏東美和科大護理系跨海赴日　深耕長照實習擴展國際視野

寧夏夜市「這間飲料店」低調崛起！每天排爆了　客驚：送蛋捲禮盒

常吃「1日本料理」死亡風險增1.52倍！食安專家示警：少做2事保命

湊不到人？環團822反核晚會臨時喊卡：和上週末遊行合併

中秋燈籠夜遊、電音+踢踏舞！恆春「半島花花生活節」跨國派對

像中毒一樣「狂聞男友腋下」　妹子讚：流汗後是極品！釣一票同好

快訊／16縣市豪大雨特報！雨彈升級　雙北大雷雨再炸1小時

來新竹「她帶衝1地」南韓友狂讚：下次還要　在地人全笑了

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

【健康疑雲】72歲普丁被捕捉「雙腿異常抽動」！　「詭異搖晃」模樣網熱議

【發起戰鬥邀請】李珠珢VS李雅英的小書包大亂鬥 確定不是李三歲VS李五歲？

戚薇打肉毒過量：眉毛動不了　不動法令紋「希望是個活人」

【原民弟又來了！】豐年祭熱舞...主持人：晚上別偷看爸媽睡覺

玲玲颱風最快今晚生成　關島熱帶系統周末影響台灣

Apple Watch「她只用基本功能」太浪費！一票果粉推爆1招：超方便

屏東美和科大護理系跨海赴日　深耕長照實習擴展國際視野

寧夏夜市「這間飲料店」低調崛起！每天排爆了　客驚：送蛋捲禮盒

常吃「1日本料理」死亡風險增1.52倍！食安專家示警：少做2事保命

湊不到人？環團822反核晚會臨時喊卡：和上週末遊行合併

中秋燈籠夜遊、電音+踢踏舞！恆春「半島花花生活節」跨國派對

像中毒一樣「狂聞男友腋下」　妹子讚：流汗後是極品！釣一票同好

快訊／16縣市豪大雨特報！雨彈升級　雙北大雷雨再炸1小時

來新竹「她帶衝1地」南韓友狂讚：下次還要　在地人全笑了

Epic大勝！澳洲法院裁定蘋果、Google壟斷　App內購30%抽成違法

大谷翔平當指標！甲子園重大改革　吉見一起認為二日流有存在空間

玲玲颱風最快今晚生成　關島熱帶系統周末影響台灣

音樂芳療結合！嘉義民宿「覓光心旅」提供長照者喘息空間

強逼姊向大甲媽下跪懺悔！弟討300萬遺產　出手狂揍嚇壞眾香客

懷孕浪貓突然出現在門口　女餵養發現生出「一窩驚喜包幼貓」

女星昏迷遭電視台人士性侵偷拍！　江祖平收求助私訊心疼：該怎麼辦

海巡第二岸巡隊新任隊長布達　副分署長親臨勗勉

變態夫要求配合換妻…噁稱「可以戴面具」！　新竹女崩潰提告獲賠

新北男深夜幫女友人整理花盆　10樓墜落慘死中庭！巨響驚醒住戶

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

生活熱門新聞

快訊／玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

喝水前多一動作　塑膠微粒少90％

8歲男童獨活原因曝！外公、女山友捨命保護他

新颱風最快今生成　預估路徑曝

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

鬼門要打開了！命理師揭6大禁忌　吃宵夜也不行

午後全台變天　「雨最大」地區曝

南三段山難8歲童獨活！專家轟：專挑壞的學

美空軍飛入颶風中　罕見影片震驚萬人

蟑螂、螞蟻都陣亡「實用大絕曝光」　網點頭有效

即／南海熱帶低壓生成　明起豪雨再襲

「天德星」助轉運！「4生肖」職場將由兇轉吉

網紅平溪放天燈被罰1萬　觀光署回應了

妻遊日腦出血砸255萬救援　網齊推1保險

更多熱門

相關新聞

新竹5星餐廳突「無限期停業」：老闆過世了

新竹5星餐廳突「無限期停業」：老闆過世了

新竹市歐式餐廳「烤舖.吧」在Google上有4.8顆星好評，店家粉專14日晚間突然宣布無限期停業，因為「老闆過世了」。由於餐廳10小時前才推出七夕情人節套餐活動，消息來得太過突然，讓不少老饕和熟客超震驚，「再也吃不到老闆親自準備的餐點了。」

2025 新竹 X 梅竹黑客松報名中

2025 新竹 X 梅竹黑客松報名中

快訊／異物纏繞電車線　高鐵南港＝台中列車延誤

快訊／異物纏繞電車線　高鐵南港＝台中列車延誤

老公偷穿女內衣褲+高跟鞋！人妻分居11年訴離

老公偷穿女內衣褲+高跟鞋！人妻分居11年訴離

酒店外被圍毆！前新竹縣長么子疑捲財務糾紛遭狂扁

酒店外被圍毆！前新竹縣長么子疑捲財務糾紛遭狂扁

關鍵字：

新竹巨城熱門景點網友推薦當地人

讀者迴響

熱門新聞

韓國殘忍集中營！「3.8萬人慘淪性奴隸」

快訊／玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

喝水前多一動作　塑膠微粒少90％

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

快訊／49歲金鍾國宣布結婚！「女方身分成謎」

8歲男童獨活原因曝！外公、女山友捨命保護他

金鍾國未婚妻身份曝光！「為愛妻砸1.55億購豪宅」保護女方婚禮不公開

即／大阪道頓堀大火「2消防員死亡」！狂燒3小時

即／大阪道頓堀大火！　黑煙狂竄天際

新颱風最快今生成　預估路徑曝

李珠珢PO跳舞片「將隊友全打碼」掀戰

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

「不老麻糬」10年租金繳錯人！法院判撤離

夏克立爆「睡女粉射後不理」

租屋頂裝太陽能板…租約期間房子賣了！業者怒告

更多

最夯影音

更多

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面