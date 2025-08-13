「老公愛穿女內衣褲+高跟鞋」還離家11年　新竹人妻崩潰訴離

▲妻子發現丈夫有穿女性內衣褲和高跟鞋的習慣，無法接受。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹一名人妻小美(化名)婚後發現，丈夫阿偉(化名)經常偷穿女性內衣褲和高跟鞋，結婚第2年，阿偉更是離家出走，對她不理不睬，兩人分居至今已11年，小美心死上法院訴離，然而阿偉卻要求金錢賠償，否則不願離婚。全案經新竹地院審理，法官認為兩人已形同陌路，也都沒有修復感情的實際作為，判准離婚。

小美表示，她和阿偉結婚至今13年，從婚後阿偉就性格改變，常偷穿女性內衣褲、高跟鞋，讓她無法接受，覺得兩人無法溝通。阿偉更從2014年5月離家，從此和家人失聯，對她也不理不睬，她只能上法院訴請離婚。

阿偉則出庭表示，小美要求得太過分，他沒辦法接受才憤而離開，是小美不許他提離婚。

新竹地院審理，法官認為夫妻倆長期分居，個性、觀念都不合，到庭後彼此仍有嫌隙，雙方也沒任何修復感情的行動，只是任由感情逐漸淡漠。小美雖極想離婚，然阿偉一味想合理取得金錢補償了事，否則不接受離婚，但阿偉也沒有與妻子重建溝通管道、經營家庭生活的作為，只無止盡的片面要求雙方維持有名無實的婚姻，實際上雙方婚姻早已形同陌路、各自生活，兩人感情已無法修復，判准離婚。可上訴。