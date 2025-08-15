兩天決戰！2025梅竹黑客松火熱報名中

圖、文／梅竹黑客松提供

▲全台最大「2024 新竹Ｘ梅竹黑客松」火熱報名中。

超過十年積累沉澱，「2025 新竹 X 梅竹黑客松」將於 9 月 20 日至 21 日在國立清華大學新體育館盛大開幕。吸引來自全台各大專院校、社會人士與高中生，包括國立台灣大學、國立清華大學、國立陽明交通大學等頂尖院校學生，超過 500 人熱情參與，共同針對社會議題、企業困境腦力激盪，共織一場跨領域的科技盛會。

梅竹黑客松作為全臺規模最大的校園黑客松活動，持續秉持著推動創新與黑客精神的宗旨，邀請全臺學生共聚一堂，發揮解決力與創新力，在兩天的黑客松中，挑戰自我極限，透過企業提供的資源與科技，從草稿到實作，創造出具有實際應用價值最小可行性產品。

▲「2025新竹 X 梅竹黑客松」將於 9 /20、9/ 21 盛大登場。

今年的競賽分為「黑客組」與「創客交流組」兩大組別，「黑客組」由CloudMosa、恩智浦半導體、台積電、羅技、Google、AMD 等六家國際級企業帶領，攜手黑客松團隊出題並提供技術資源，與學生們進行密切的合作互動，引領學生發現問題、解決問題。也在活動中參與擺攤、舉辦企業博覽會，提供各大院校學生近距離接觸頂尖企業的機會；「創客交流組」則依然與新竹市政府合作，結合 AI、大數據、物聯網等科技，針對市政服務提出創新解方，從智慧交通、公共安全到環境監測，打造更即時、便利、貼近市民需求的智慧應用，共創友善高效的未來城市。

▲2025新竹 X 梅竹黑客松於國立清華大學新體育館舉辦。

為期兩天的賽事中，所有參賽者都能夠在自由與創意的氛圍中碰撞出新的想法，在團隊合作與企業互動中收穫豐富的經驗與成長。每年的成果也將永存於成果存放平台，梅竹黑客松相信所有的創意都值得保存與傳承，相信每一次的靈光一閃，都是引領我們前進的關鍵與動力。「2025 新竹 X 梅竹黑客松」期許你的創意與創作能量，能夠引領世界科技潮流，帶動社會走向進步。

2025 梅竹黑客松報名資訊：

• 報名期間：2025 年 8 月 11 日（一） 至 2025 年 8 月 24 日（日）

• 報名網站：https://2025.meichuhackathon.org/

• 賽事地點：國立清華大學新體育館

• 賽事時間：2025 年 9 月 20 日（六） 至 2025 年 9 月 21 日（日）

• 競賽組別：黑客組、創客交流組