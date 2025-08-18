花蓮掀起購物熱潮！購物節+中元普渡　14處市場家電好禮等你拿

▲「中元普渡市場購 加碼抽家電好禮」活動，採買供品的同時，有機會將家電好禮帶回家。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一年一度的中元節即將到來，各地傳統市場買氣逐漸升溫，花蓮購物節特別與縣內14處公有市場聯名，於8月18日至9月21日推出「中元普渡市場購 加碼抽家電好禮」活動，讓民眾在採買供品的同時，不只誠心祭拜，更有機會將 Dyson 吸塵器、大同六人電鍋、奇美電風扇等家電好禮帶回家。

活動串聯全縣 14 處公有市場，包括北區的吉安鄉仁里、慶豐、北昌市場，花蓮市重慶、中山、大同、中華、復興市場；中區的光復鄉第一市場、豐濱鄉公有市場、鳳林鎮中華市場；以及南區的富里鄉公有零售市場、玉里鎮第一零售市場、瑞穗鄉第一公有零售市場，讓購物節熱潮遍及全花蓮各鄉鎮市。

活動期間，凡於上述市場單筆消費滿百元，消費者與商品及消費攤位合影，並完成官網線上登錄，即可獲得抽獎資格。參加方式簡單又有趣，拍下的照片不僅是消費憑證，也是記錄節慶採買的溫馨時刻。只要動動手指，就有機會將實用家電帶回家。

「BUY」的不只是新鮮食材與節慶必備供品，更能把中獎的喜悅、拍照的樂趣，以及市場的熱鬧氛圍一併帶回家，讓普渡採買變得更有趣、更超值。

花蓮縣政府表示，本次聯名行銷結合中元節採買需求，不僅為購物節加溫，更是支持在地市場、帶動地方經濟的重要行動。希望藉由購物節的力量，讓民眾在採買供品或日常食材時，感受市場滿滿的人情味與節慶氛圍，同時將購物的樂趣與好運一併帶回家，不論是準備中元普渡供品、補充日常食材，或單純逛逛市場感受氛圍，別忘了消費滿額登錄參加抽獎。

更多詳情請見花蓮購物節官網https://hlgo.tw/news

