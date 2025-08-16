黃偉哲站台！「百味台南好禮相伴」登場　台南美食北上桃園台茂

▲台南市長黃偉哲北上桃園，替「百味台南好禮相伴」活動站台。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

匯聚台南美食與特色伴手禮的「百味台南 好禮相伴」台南美食文化節，16日起在桃園台茂購物中心熱鬧登場，一連展出至8月21日，首日活動吸引大批民眾，台南市長黃偉哲特地北上站台，現場親手特調蜂蜜檸檬飲，力挺在地品牌，並強調展售內容從經典小吃到文創好禮應有盡有，邀請大家把握機會到場感受台南魅力。

黃偉哲市長表示，台南不僅是美食之都，也是文化創意重鎮，今年台南共有30家餐廳入選米其林必比登，足見美食實力。他同時指出，台南農特產品深受喜愛，像是鳳梨、芒果、文旦、小番茄、蜂蜜及辣椒等都很受歡迎。今年台南越光米外銷日本的數量更從2,400噸成長至3,000噸，顯示台南農產的品質與競爭力。

台南市經發局說明，此次活動邀集30家業者參與展售，現場除了提供多樣台南美食伴手禮，還規劃藍染小方巾DIY體驗，只要當日不限金額消費再加價300元即可參加。此外，也有多項消費回饋，包括「滿額送抵用券」及「滿額抽大獎」，獎品包含萬元iPad、台南大飯店住宿券等，讓民眾逛展同時收穫滿滿驚喜。

台南市政府強調，希望藉由與大型購物中心合作，協助台南優質商品拓展北部市場，提升品牌能見度，也邀請桃園民眾把握展期走訪現場，將台南的好味、好禮與好故事帶回家。