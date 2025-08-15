花蓮購物節創新模式！南區首推跨店滿額贈　A店消費送B店好禮

▲首度於南區串聯十家玉里特色商家展開限時跨店滿額贈活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮購物節今年首度於南區推出「玉里在地小店聯名活動」，串聯十家玉里特色商家展開限時跨店滿額贈活動。8月16日至9月14日凡於本次活動之聯名店家消費達門檻，即可獲得由其他店家提供的精美好禮，內容包含茶包、檸檬乾、金針花、琥珀糖、折價券等等，讓參與民眾一站消費就能感受南區多元魅力，滿百登錄還可參加購物節抽獎，3C產品、人氣家電等多項好禮等你帶回家。

本次參與聯名的玉里特約商店包括：九日良田、秋月商店、藍山³ Blue Hill³、嗡嗡私廚、臣佳立業餐酒館、伊禾茶、朵栗栗農坊、金喜檸檬、深夜故事及松柏谷等十間風格店家，展現南區青年小店蓬勃的發展動能及凝聚力量，匯聚多元創意與在地特色，為玉里注入滿滿活力，更貼心規劃「探店路線」且提供「玉里地圖」放置於各店家，讓民眾輕鬆走訪玉里的美食、好物與故事，在一趟旅程中感受南區的魅力與驚喜。

活動以「Ａ店消費送Ｂ店好禮」為主軸，所有滿額贈品皆來自其他店家，透過跨店合作模式打造區域聯名聲量，不僅提升品牌間的互動感，也鼓勵顧客實際走訪贈品店家，近一步促成客群導流。

內容設計別出心裁，例如在伊禾茶消費滿額，即可獲得嗡嗡私廚餐飲折價券；在九日良田享用咖啡與甜點，則有機會帶走朵栗栗農坊茶包或金喜檸檬的檸檬乾；於秋月商店選購滿額，能獲得九日良田琥珀糖或金喜檸檬片等特色商品。

此外，也有店家推出限定「四人同行禮」、「限量贈品」等回饋方案，讓消費者一次購物就能收穫多重驚喜。

花蓮縣政府表示，今年購物節不僅針對主題式聯名行銷優惠，更希望透過創新合作機制，提升在地品牌的互動與導流。藉由「即買即送」的形式，讓遊客與在地居民在享受購物當下就能收穫來自不同店家的好禮。

歡迎民眾把握夏末時光，來花蓮南區玉里探店巡禮、挖掘驚喜，把花蓮的味道與溫度一起帶回家。

更多詳情請見花蓮購物節官網https://hlgo.tw/news