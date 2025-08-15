　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全聯中元節「超過3000款商品最低價」　泡麵、日用品、零食爆殺

▲▼全聯中元節優惠。（圖／全聯提供）

▲全聯中元節祭出多重優惠。（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯搶攻中元節商機，今（15）日公布祭出超過3000款商品挑戰全年最低價，普渡必買的飲料、零食、泡麵、日用品都有超殺價，搭配滿額現折、福利點，最高29.7%回饋。像是霸榜的「黃金奇異果」平均一粒不到20元；近來爆紅的人氣商品「派對歡樂桶」炸雞，2個月賣出將近1.5萬桶，每桶特價279元，平均一塊棒腿或雞翅不到26元。

▲▼全聯中元節優惠。（圖／全聯提供）

▲限定炸雞桶特價。（圖／全聯提供）

●指定日期回饋、滿額現折

全聯實體門市祭出超有感回饋，限時10天（8月16日、8月17日、8月23日、8月24日、8月30日、8月31日、9月3日至9月6日）使用全支付或PX Pay，單筆消費每滿1,000元送800限時福利點。周六、日搭配指定信用卡單筆滿1,300元，加贈650福利點（不累贈），最高可享11%回饋。

▲▼全聯中元節優惠。（圖／全聯提供）

▲全聯中元節期間，日用品滿額現折。（圖／全聯提供）

加碼「日用品滿額現折」，8月16日、8月17日、8月23日、8月24日、8月30日、8月31日，共6天，全店日用品「單筆滿499元現折50元」，搭配全支付或PX Pay用指定銀行信用卡，最高回饋可達19.7%。若購買防、除蟲商品，單筆滿299元再送300福利點，最高回饋可達29.7%。

▲▼全聯中元節優惠。（圖／全聯提供）

▲全聯中元節泡麵優惠。（圖／全聯提供）

泡麵、啤酒加碼回饋：全聯8月15日～9月11日，進口泡麵、進口點心麵單筆滿300元送300福利點（可累贈）；同檔期國產品牌啤酒（金色三麥、金車柏克金、啤酒肚釀製、台虎精釀、台灣啤酒，不含金牌台灣啤酒系列）單筆滿299元現折20元（可累折）。指定品牌如聯華食品、泰山、味丹、Lay’s樂事、OREO等，單筆滿500元，享福利點5倍送。

▲▼全聯中元節優惠。（圖／全聯提供）

▲普渡箱購飲料下殺。（圖／全聯提供）

●普渡零食組合

9月11日前，普渡人氣零食組推薦「可口有拜有保庇箱」169元、「77新貴派好事花生綜合箱」199元、「乖乖福氣加倍箱」165元、「品客洋芋片8入」198元、「卡迪那洋芋片拜拜箱」169元、「樂事洋芋片大吉大綠組合箱」135元。

飲料箱購有「原萃冷萃好運澎派組」259元、「桂格飲品組」269元、「GEORGIA滴濾無糖黑咖啡組」289元、「黑松台味雙享組」199元。

▲▼全聯中元節優惠。（圖／全聯提供）

▲當季水果優惠。（圖／全聯提供）

●當季水果優惠

 8月15日～8月21日「紐西蘭陽光金圓頭奇異果#52」單粒22元、5粒99元，等於平均一粒不到20元；「紐西蘭ENVY蘋果#35」單粒49元。

8月22日至8月28日，「紐西蘭富士蘋果(盒)」99元、「紐西蘭富士蘋果#90」單粒22元、「澳洲砂糖橘(袋)」89元。8月15日～9月11日，水果全品項單筆滿500元再現折50元（可累折）。

●生鮮三牲好康

8月13日～9月21日全聯「土雞全隻」269元；8月15日～8月21日「土公雞骨腿切塊」179元；8月15日～9月11日「霸王虱目魚肚」169元，任2件現折20元、任3件現折35元。

同檔期購買指定三牲（冷藏土雞、豬五花肉條、珍香豬古早味鹹豬肉、冷藏全魚）任2件現折10元、任3件現折20元。

▲▼全聯中元節優惠。（圖／全聯提供）

▲▼特色祭品、甜點。（圖／全聯提供）

▲▼全聯中元節優惠。（圖／全聯提供）

●特色祭品與烘焙品

全聯近來在35間限定門市，推出爆夯炸雞桶「派對歡樂桶」，2個月賣出將近1.5萬桶，即起至9月21日「特價279元」，有5棒腿+6雞翅，平均每隻不到26元。

門市還有「阿里山茶雞」與「脆皮油雞」單隻389元；另有「素食餅三牲」方便又環保；「佛手包組」8月22日～9月11日特價39元。

七夕限定甜品，8月15日～8月18日推出「玫瑰涼果子」59元、「繽紛馬卡龍」（玫瑰夾餡3顆+巧克力夾餡2顆）99元。

▲▼大全聯中元節優惠。（圖／業者提供）

▲大全聯也祭出中元節優惠。（圖／業者提供）

●大全聯中元節優惠

大全聯實體門市也有回饋，8月16日、8月17日、8月23日、8月24日、8月30日、8月31日、9月5日、9月6日，共8天，單筆消費滿2,000元，送9折現金抵用券。持聯名卡於9月11日前單筆每滿100元送10福利點（含會員原權益6點），最高同享11%回饋。

大全聯在8月15日～8月28日推出多種零食組合，「可樂果拜拜箱」158元、「慶讚中元五拜有保佑」199元、「乖乖組合包」69元；「可樂雪碧彭派組(12入)」179元（限量2萬箱）、「波蜜果菜汁6入」4組159元。

▲▼大全聯中元節優惠。（圖／業者提供）

▲大全聯中元節優惠。（圖／業者提供）

生鮮熟食如「冷藏肉去腳全雞」179元、「客家鹽豬肉」149元、「麵包三牲」149元；水果如「紐西蘭陽光金圓頭」（盒裝3.1公斤）699元、「紐西蘭樂淇小蘋果」169元（滿2件現折10元）。烘焙品有「平安龜」、「旺來酥餅」、「6吋布丁蛋糕」75元。

●家樂福中元節優惠

家樂福量販/超市同步，即日起至9月9日中元檔期間，集結超過200件零食、餅乾、飲料、料理油/醬料、個人衛生清潔、服飾等，享「買1送1、買二件/三件/四件省更多」、紅利點數10倍送，還有量販/超市不限金額近50件熱門商品加價購。

▲家樂福中元檔期開跑，多項獨家、新品零食組合。（圖／記者林育綾攝）

今年家樂福在實體量販、超市、線上通路，同步推出5套中元普渡箱預購，包括「中元普渡預購箱」14樣商品999元、「統一祈福箱」13樣商品799元、「小資祈福箱」7樣商品499元，還有適合茹素家庭的「素食普渡箱」、針對貓狗家庭2款「毛小孩寵物普渡套組」。同時貼心推出「代客普渡服務」，民眾可依個人信仰，選擇台灣三大宮廟加持的專屬普渡箱。

▲家樂福中元檔期開跑，多項獨家、新品零食組合。（圖／記者林育綾攝）

中元檔期間，有連續5波滿額9折回饋，並有超過60組「獨家／新品」澎湃箱、組合包、特規版等大包裝品牌零食餅乾、飲料商品，以往喜愛的品牌口味，之前都只能單包買，中元節就有Mix版，所有熱門口味一次滿足。

▲家樂福中元檔期開跑，有連續5波滿額9折回饋。（圖／業者提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 2122 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「50公尺吊臂」吊車翻覆　鐵條飛出擊中女路人
400萬被拒賠！李家才被列低收入戶「120萬也無法理賠」原因
快訊／LINE「1功能」不關了　宣布延至明年
快訊／白狼之子跑了！　發布通緝
「第6代TOYOTA RAV4」到台灣了！　預計搭2.5升油
台南2女國中生帶球棒校門堵人！　師生嚇壞
周日起「連3天午後雷雨擴大」　又有熱帶擾動要成形

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全聯中元節「超過3000款商品最低價」　泡麵、日用品、零食爆殺

豐原太平洋百貨日本展　六大物產盛地一次購足

7-11多項夯品買2送2、全家霜淇淋買1送1！超商周末優惠懶人包

【廣編】福樂 × 某某甜點 Quelques Pâtisseries　聯手打造「藍莓優格聖多諾黑」

東森購物獨賣產品榮獲WIPO特別大獎、矽谷發明展雙金肯定　妍美会勇奪國際三金

肯德基周末推「炸雞桶6折」　開學季點心買1送1

台中美食外送最愛咖哩！去年賣破2億元　HOME28奪冠

本村炸雞首插旗台南！8月連開2店　開幕優惠一次看

21風味館「買1送1」限時開跑　買整隻烤雞再送烤半雞

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【整老公系列】老婆戴面具悄悄靠近！尪轉頭嚇到大叫XD

薔薔加拿大巧遇王祖賢　驚喜讚「很有親和力.氣場強」

【好夢幻】台大碩士高材生分享101外商職場生活

【三寶發功】左轉撞上輕軌車頭 列車急停20分鐘！

全聯中元節「超過3000款商品最低價」　泡麵、日用品、零食爆殺

豐原太平洋百貨日本展　六大物產盛地一次購足

7-11多項夯品買2送2、全家霜淇淋買1送1！超商周末優惠懶人包

【廣編】福樂 × 某某甜點 Quelques Pâtisseries　聯手打造「藍莓優格聖多諾黑」

東森購物獨賣產品榮獲WIPO特別大獎、矽谷發明展雙金肯定　妍美会勇奪國際三金

肯德基周末推「炸雞桶6折」　開學季點心買1送1

台中美食外送最愛咖哩！去年賣破2億元　HOME28奪冠

本村炸雞首插旗台南！8月連開2店　開幕優惠一次看

21風味館「買1送1」限時開跑　買整隻烤雞再送烤半雞

遭卓榮泰批「不懂地方需求」　民眾黨反嗆要求道歉收回發言

標榜可沖水！這1物千萬別丟馬桶　大廠也搖頭：恐致堵塞故障

桃園工安意外！「50公尺吊臂」吊車翻覆　鐵條飛出擊中女路人

蕭煌奇遇到對手了！　「帶李炳輝視力檢查」遭噴地獄梗：我就中風啊

傅崐萁嗆詐騙金額暴漲！　黃珊珊隔空打臉：這是統計方法問題

普丁大讚川普「促成和平真誠努力」　暗示可能達成核協議

日本首相二戰終戰80週年致詞　時隔13年再提「反省」

庫明加態度強硬「無意回歸勇士」　美媒：交易選項只剩國王

郁方爆料家中父子復仇記！　兒半夜炫耀「得5獎可能合照黃仁勳」

台中港工作船渠整改建　提升風電運維基地船舶量能

連晨翔.劉品言已知寶寶性別　當精主「省300萬」：我好偉大

消費熱門新聞

肯德基周末推「炸雞桶6折」　開學季點心買1送1

全聯連續7天「13種蔬菜優惠」

7-11推「吉伊卡哇」咖啡杯、造型鮮食！

本村炸雞連開2店！開幕優惠曝

7-11多項夯品買2送2！超商周末優惠一次看

九族「清涼嘉年華」狂歡到8月底

親子KOL與小兒科醫師大推這款蒸氣濕拖無線吸塵器

速食店周三限定優惠一次看

德國雙人首發路跑送高CP物資包

漢堡王買大送小加碼券限時2周開跑

7-11韓國療癒IP「DINOTAENG」快閃購

台中美食外送最愛咖哩！去年賣破2億元　HOME28奪冠

超商周一優惠！7-11冰咖啡買1送1　全家兩杯55折起

獨／麥當勞熱飲杯蓋悄變紙杯蓋

更多熱門

相關新聞

全聯連續7天「13種蔬菜優惠」

全聯連續7天「13種蔬菜優惠」

受到7月初以來颱風、西南氣流接連影響，造成蔬果產地供應不穩，價格持續偏高，加上楊柳颱風襲來，產地復耕尚需時間。全聯發揮通路力量，8月15日起至8月21日啟動7天「蔬菜平穩價格措施」，在北農供應的239間雙北門市，推出13款國產及進口蔬菜優惠，讓民眾在颱風季節也能安心買菜。

超市逛一圈「剩它沒漲價」滿滿整箱　婆媽：我這被掃空

超市逛一圈「剩它沒漲價」滿滿整箱　婆媽：我這被掃空

府中家樂福熄燈1年　小北百貨砸1.7億頂上接手

府中家樂福熄燈1年　小北百貨砸1.7億頂上接手

中華郵政推「蚵仔煎洋芋片」中元聯名箱　8/11限量5400箱開搶

中華郵政推「蚵仔煎洋芋片」中元聯名箱　8/11限量5400箱開搶

家樂福推蠟筆小新周邊、超過200件商品買1送1

家樂福推蠟筆小新周邊、超過200件商品買1送1

關鍵字：

全聯中元節中元普渡大全聯家樂福

讀者迴響

熱門新聞

妻遊沖繩突頭痛　竟是腦出血！專機返台砸255萬救妻

才剛考上大學…20歲男「爬上電塔觸電」慘燒成焦屍！

許瑋甯兒子滿月了！　「彌月卡片」曝夫妻顧娃現況

傳奇AV女優引退22年仍有「後遺症」

核電廠花300億延役20年划算嗎？前核二工程師全說了

南橫墜谷勇父3度爬坑求救　保險公司不理賠原因曝　

28歲男查出大腸癌　醫嘆：年輕患者逐漸增加

即／照片曝光！20歲男爬電塔頂端拍日落引火燒山

黃鐙輝砸4700萬買完房「半年沒戲拍」

快訊／邱澤當爸首發聲「寶寶性別曝光」親報喜

女郵差拆郵件盜刷信用卡　狂PO炫富照慘了

白委大離題質詢卓榮泰　不甩韓國瑜制止嗆「尊重我」就是要講完

侵權50億「天堂」私服被抄　4嫌GG了

變態酪農10年惡行曝！性侵妻女近400次

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

更多

最夯影音

更多

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面