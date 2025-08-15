全聯中元節「超過3000款商品最低價」　泡麵、日用品、零食爆殺

▲全聯中元節祭出多重優惠。（圖／全聯提供）

全聯搶攻中元節商機，今（15）日公布祭出超過3000款商品挑戰全年最低價，普渡必買的飲料、零食、泡麵、日用品都有超殺價，搭配滿額現折、福利點，最高29.7%回饋。像是霸榜的「黃金奇異果」平均一粒不到20元；近來爆紅的人氣商品「派對歡樂桶」炸雞，2個月賣出將近1.5萬桶，每桶特價279元，平均一塊棒腿或雞翅不到26元。

●指定日期回饋、滿額現折

全聯實體門市祭出超有感回饋，限時10天（8月16日、8月17日、8月23日、8月24日、8月30日、8月31日、9月3日至9月6日）使用全支付或PX Pay，單筆消費每滿1,000元送800限時福利點。周六、日搭配指定信用卡單筆滿1,300元，加贈650福利點（不累贈），最高可享11%回饋。

加碼「日用品滿額現折」，8月16日、8月17日、8月23日、8月24日、8月30日、8月31日，共6天，全店日用品「單筆滿499元現折50元」，搭配全支付或PX Pay用指定銀行信用卡，最高回饋可達19.7%。若購買防、除蟲商品，單筆滿299元再送300福利點，最高回饋可達29.7%。

泡麵、啤酒加碼回饋：全聯8月15日～9月11日，進口泡麵、進口點心麵單筆滿300元送300福利點（可累贈）；同檔期國產品牌啤酒（金色三麥、金車柏克金、啤酒肚釀製、台虎精釀、台灣啤酒，不含金牌台灣啤酒系列）單筆滿299元現折20元（可累折）。指定品牌如聯華食品、泰山、味丹、Lay’s樂事、OREO等，單筆滿500元，享福利點5倍送。

●普渡零食組合

9月11日前，普渡人氣零食組推薦「可口有拜有保庇箱」169元、「77新貴派好事花生綜合箱」199元、「乖乖福氣加倍箱」165元、「品客洋芋片8入」198元、「卡迪那洋芋片拜拜箱」169元、「樂事洋芋片大吉大綠組合箱」135元。

飲料箱購有「原萃冷萃好運澎派組」259元、「桂格飲品組」269元、「GEORGIA滴濾無糖黑咖啡組」289元、「黑松台味雙享組」199元。

●當季水果優惠

8月15日～8月21日「紐西蘭陽光金圓頭奇異果#52」單粒22元、5粒99元，等於平均一粒不到20元；「紐西蘭ENVY蘋果#35」單粒49元。

8月22日至8月28日，「紐西蘭富士蘋果(盒)」99元、「紐西蘭富士蘋果#90」單粒22元、「澳洲砂糖橘(袋)」89元。8月15日～9月11日，水果全品項單筆滿500元再現折50元（可累折）。

●生鮮三牲好康



8月13日～9月21日全聯「土雞全隻」269元；8月15日～8月21日「土公雞骨腿切塊」179元；8月15日～9月11日「霸王虱目魚肚」169元，任2件現折20元、任3件現折35元。

同檔期購買指定三牲（冷藏土雞、豬五花肉條、珍香豬古早味鹹豬肉、冷藏全魚）任2件現折10元、任3件現折20元。

●特色祭品與烘焙品

全聯近來在35間限定門市，推出爆夯炸雞桶「派對歡樂桶」，2個月賣出將近1.5萬桶，即起至9月21日「特價279元」，有5棒腿+6雞翅，平均每隻不到26元。

門市還有「阿里山茶雞」與「脆皮油雞」單隻389元；另有「素食餅三牲」方便又環保；「佛手包組」8月22日～9月11日特價39元。

七夕限定甜品，8月15日～8月18日推出「玫瑰涼果子」59元、「繽紛馬卡龍」（玫瑰夾餡3顆+巧克力夾餡2顆）99元。

●大全聯中元節優惠

大全聯實體門市也有回饋，8月16日、8月17日、8月23日、8月24日、8月30日、8月31日、9月5日、9月6日，共8天，單筆消費滿2,000元，送9折現金抵用券。持聯名卡於9月11日前單筆每滿100元送10福利點（含會員原權益6點），最高同享11%回饋。

大全聯在8月15日～8月28日推出多種零食組合，「可樂果拜拜箱」158元、「慶讚中元五拜有保佑」199元、「乖乖組合包」69元；「可樂雪碧彭派組(12入)」179元（限量2萬箱）、「波蜜果菜汁6入」4組159元。

生鮮熟食如「冷藏肉去腳全雞」179元、「客家鹽豬肉」149元、「麵包三牲」149元；水果如「紐西蘭陽光金圓頭」（盒裝3.1公斤）699元、「紐西蘭樂淇小蘋果」169元（滿2件現折10元）。烘焙品有「平安龜」、「旺來酥餅」、「6吋布丁蛋糕」75元。

●家樂福中元節優惠

家樂福量販/超市同步，即日起至9月9日中元檔期間，集結超過200件零食、餅乾、飲料、料理油/醬料、個人衛生清潔、服飾等，享「買1送1、買二件/三件/四件省更多」、紅利點數10倍送，還有量販/超市不限金額近50件熱門商品加價購。

今年家樂福在實體量販、超市、線上通路，同步推出5套中元普渡箱預購，包括「中元普渡預購箱」14樣商品999元、「統一祈福箱」13樣商品799元、「小資祈福箱」7樣商品499元，還有適合茹素家庭的「素食普渡箱」、針對貓狗家庭2款「毛小孩寵物普渡套組」。同時貼心推出「代客普渡服務」，民眾可依個人信仰，選擇台灣三大宮廟加持的專屬普渡箱。

中元檔期間，有連續5波滿額9折回饋，並有超過60組「獨家／新品」澎湃箱、組合包、特規版等大包裝品牌零食餅乾、飲料商品，以往喜愛的品牌口味，之前都只能單包買，中元節就有Mix版，所有熱門口味一次滿足。

