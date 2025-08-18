　
社會 社會焦點 保障人權

深夜急煞聲嚇壞住戶！轎車猛撞騎樓　酒駕男落跑遭逮再收紅單

記者許宥孺／高雄報導

高雄市三民區今（18）日凌晨發生一起車禍，有住戶聽聞樓下傳出極長的煞車聲，隨即聽到「碰」一聲巨大聲響，下樓查看，發現是一部轎車撞上住家騎樓柱子，不過駕駛逃逸無蹤。警方獲報後在附近逮獲肇事的23歲蔡姓駕駛，並測出酒駕，全案依公共危險罪移送偵辦，並吊扣其駕照，肇事違規部分則製單舉發，最高能開罰12萬4800元。

▲▼酒駕。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲轎車自撞住宅騎樓，駕駛開車門跑了。（圖／記者許宥孺翻攝）

事發在18日凌晨3點30分，警方獲報，三民區鼎貴路發生一起車禍，有住戶表示，打遊戲打到一半，突然聽到超長的煞車聲，接著傳出「碰」一聲，下樓查看時，附近住戶都探頭議論紛紛，表示駕駛已經棄車逃跑，現場沒有人受傷。

警方到場後，發現路邊透天厝騎樓柱子遭撞，肇事車輛左側車身凹陷，後方車殼也掉了一大塊。員警隨後在同條路上逮捕肇事的23歲蔡姓駕駛，並對他實施酒測，酒測值測得0.25毫克，警方依公共危險移送高雄地檢署偵辦，詳細肇事原因則需進一步研判。

▲▼酒駕。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲住戶聽到煞車聲、碰撞聲嚇壞了。（圖／記者許宥孺翻攝）

蔡姓駕駛違規肇事部分，警方表示，蔡姓駕駛行車時不依規定駛入來車道，違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第3款，可處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰；肇事後未停留現場逕行離去，違反道路交通管理處罰條例第62條第1項後段及第35條1項1款，可處新臺幣1000元以上3000元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。

酒駕部分，違反道路交通管理處罰條例第35條1項1款，可處新台幣3萬元以上12萬元以下罰鍰，並當場移置保管該汽車及吊扣其駕駛執照1年至2年。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

高雄酒駕三民二分局車禍

