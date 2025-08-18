快訊／涉貪後半年沒見！林岱樺帶母拜天公重申清白：堅定選下去

記者賴文萱／高雄報導

民進黨立委林岱樺疑涉助理費案，檢方在2月底發動搜索、約談，認定林等人涉詐領助理費1496餘萬並起訴。面對官司紛擾，林岱樺今（18）日牽著媽媽的手一起到鳳山天公廟祈福拜拜，她也在場宣示「會堅定選下去」，強調她清清白白，會繼續為民服務，為高雄打拚。

▲林岱樺帶媽媽拜天公重申清白，會堅定選下去。（圖／記者賴文萱攝）

林岱樺今天牽著媽媽的手現身鳳山天公廟說，她談到近期紛擾表示，在檢察官要求之下，她被限制住所，不能跟兄弟姐妹住在一起，將近半年時間沒辦法看到她媽媽，最近發生太多事情，媽媽將近80歲，不免會因此操心，所以今天才帶媽媽來拜拜求平安。

▲▼涉貪後半年沒見！林岱樺帶媽媽拜天公祈福。（圖／記者賴文萱攝）

在天公祖以及媽媽跟鄉親的見證之下，林岱樺重申她清清白白，為民服務，也祈求天公給她力氣跟勇氣，繼續為民服務，為高雄打拚。

她提到，爸爸過世之後，媽媽精神的依靠就是她，這次讓她媽媽非常擔憂，很對不起媽媽，今天趁機會向天公及市民宣示，她清清白白，請大家放心，會堅定參選下去。

林媽媽在一旁聽了也紅了眼眶，強調女兒只是弱女子，從政20幾年都是一步一腳印在做，這次陷入風波真的讓她相當不捨。