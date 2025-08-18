員和合作共居三周年成果論壇登場！

▲土城員和合作共居計畫三周年論壇大合影。

圖、文／新北市政府城鄉發展局提供

由新北市政府城鄉發展局與OURs都市改革組織共同推動的「新北社宅享一起：員和合作共居計畫」邁入第三年，8/16於土城員和社宅舉辦三周年成果論壇，邀請各縣市具共居經驗的住戶與規劃單位齊聚一堂，交流共居的理念、經驗與啟發。

▲共居住戶分享參與計畫的歷程與感想。

▲共居住戶代表互相交流、分享呈現多元共居樣貌。

員和合作共居計畫是全國首個在社會住宅導入合作住宅理念的實驗計畫，由城鄉局規劃整層共享空間並遴選經營團隊，OURs團隊承租經營、擬定並落實共居計畫，聚集青年夥伴共同創造共享生活場域，展現不同於傳統租屋的全新居住模式。

▲新北、桃園及臺中住宅主管機關代表交流共居政策及發展。

論壇中，OURs團隊與員和共居住戶分享共居制度的形成歷程、社群文化，以及如何在履行居住義務與社群成長間取得平衡；並邀請玖樓「凹屋」及「台中北屯社宅」的共居住戶對談，呈現多元的共居樣貌。此外，桃園市住宅發展處與台中市住宅發展工程處代表也到場與談，交流各地社宅規劃經驗與未來展望。現場並開放問答，氣氛熱烈。

▲新北市城鄉局黃國峰局長參觀員和合作共居三周年成果展區。

▲新北市城鄉局黃國峰局長致詞。

城鄉局局長黃國峰表示，政府除了興辦社會住宅，也重視居民入住後的歸屬感，因此持續透過社宅空間推動多元試辦計畫，自106年三峽北大「青銀共居」、109年新店央北「跨世代共居」，到110年土城員和「青年合作共居」，不斷傾聽住戶聲音，並與各縣市政府交流，希望為社宅注入更多創新能量與想像，推動居住模式多元發展。

▲新北土城員和社宅住戶共同繪製的私房景點與美食地圖。

員和合作共居計畫三周年系列活動，即日起至8月23日於土城員和社宅1樓展出成果，每日不定時安排共居住戶駐點交流，並設有趣味小遊戲、社宅留言牆及員和生活地圖，邀請住戶前往共同繪製屬於員和的私房景點與美食地圖，分享對居住環境的感受與故事。

