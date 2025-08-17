　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

恢復「台灣籍」增3條件！陸委會：非常可貴，不是想取得就能取得

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

內政部日前預告修正《在台原有戶籍大陸地區人民申請回復台灣地區人民身分許可辦法修正草案》，申請回復台灣地區人民身分者，應符合「對台灣國防安全、國際形象或社會安定有重大特殊貢獻」在內3項條件的其中一項。對此，陸委會17日表示，「台灣籍」非常可貴，不是想取得就能取得，這三個條件是把過去審查的標準加以明確化。

修正草案中提到，考量兩岸現況變遷，為落實行政院提出「國安十七項因應策略」，防止大陸地區統戰活動，藉由現行之回復制度，使境外敵對勢力滲入，影響國家安全及社會安定，就許可已喪失台灣地區人民身分者申請回復台灣地區人民身分，宜採較嚴謹之規範。

其中，新增的第三條為「申請回復台灣地區人民身分者，應有具體事證認定符合下列情形之一：一、對台灣國防安全、國際形象或社會安定有重大特殊貢獻。二、有助於台灣整體利益。三、基於人道考量。」

對於新增第三條的背後考量，陸委會解釋，雖然法令用語是「回復」，但實質上就是「中國大陸籍」要申請取得「台灣籍」。

陸委會強調，「台灣籍」非常可貴，不是想取得就能取得，尤其曾經主動放棄台灣籍的人，政府核發身分許可，必須有足昭公信的理由，「這三個條件是把過去審查的標準加以明確化。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
440 1 7085 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
金曲男星癌症復發　緊急動刀
快訊／川普突發神秘貼文！　大票網友瘋猜
網紅平溪放天燈被罰1萬！外國旅客震驚　市府、觀光署回應了
U15首戰中華隊不敵韓國　胡冠威後援飆速147公里吸睛
快訊／80歲老夫妻雙亡！　陳屍屋內

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍營屏東辦核三座談會　蘇清泉批郭智輝：嚴重失言失格

恢復「台灣籍」增3條件！陸委會：非常可貴，不是想取得就能取得

文總前進大阪辦台灣文化祭湧破10萬人　阿部瑪利亞現身力挺

日本自民黨青年局長2天2訪蔣萬安　大讚「未來的總統候選人」

射了！中共運載火箭飛經我國防空識別區　國防部：國軍嚴密掌握

日自民黨青年局長率團訪台！將晉見賴清德　外交部：深化台日交流

朱立倫盧秀燕互誇　林俊憲喊精彩：高手出招！藍權力遊戲還沒結束

已2成村里長取得防災士證書　內政部補助地方拚年底全數通過

21歲官兵涉北車偷拍女性　空軍：依「刑懲併行」原則檢討重懲

網紅社群帳號無預警遭停權　郭國文酸數發部：只發揮「總機」功能

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

【富邦三本柱合體】 #李珠珢 #李雅英 #南珉貞 C位牛仔吊帶太犯規啦❤

【《台灣尚勇》紅到日本】高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

李多慧在台願望+2 「買車＋獲得台灣身分證」

日本妹走繩超厲害！扮 #約兒 繩上跳躍 #間諜家家酒 #走繩 #Slackline

孫燕姿高雄開唱！憶當年兩座金曲獎

【尖銳提問轟炸】記者狂問會停止殺害平民嗎？普丁反應曝光

【雙普會】川普普丁微笑握手！川普邀普丁共乘美國總統座車「野獸」

偶遇 #柯震東 ！ 男友比女友還興奮吶XD

【颱風天揪夜唱】剛嗨完！24歲女騎回家 猛撞車尾人沒了QQ

藍營屏東辦核三座談會　蘇清泉批郭智輝：嚴重失言失格

恢復「台灣籍」增3條件！陸委會：非常可貴，不是想取得就能取得

文總前進大阪辦台灣文化祭湧破10萬人　阿部瑪利亞現身力挺

日本自民黨青年局長2天2訪蔣萬安　大讚「未來的總統候選人」

射了！中共運載火箭飛經我國防空識別區　國防部：國軍嚴密掌握

日自民黨青年局長率團訪台！將晉見賴清德　外交部：深化台日交流

朱立倫盧秀燕互誇　林俊憲喊精彩：高手出招！藍權力遊戲還沒結束

已2成村里長取得防災士證書　內政部補助地方拚年底全數通過

21歲官兵涉北車偷拍女性　空軍：依「刑懲併行」原則檢討重懲

網紅社群帳號無預警遭停權　郭國文酸數發部：只發揮「總機」功能

孫燕姿高雄開唱「請到五月天」！　遭爆凍齡秘訣：她有去微波一下

福斯「南美版Amarok皮卡車」預告2027登場！與大陸上汽集團合作開發

蕭翔文澳洲帕拉跆拳道賽雙金　世界排名躍升第二穩居亞洲第一

快訊／川普突發神秘貼文！　大票網友瘋猜

金曲男星「甲狀腺癌復發」急動刀！　爆19歲就罹癌：我的歌聽一首少一首

藍營屏東辦核三座談會　蘇清泉批郭智輝：嚴重失言失格

邵雨薇和妹出國「吃飯忘帶錢包」　遇好心人解圍怕被當詐騙

世大運後經常發燒　王冠閎領軍中華隊香港錦標賽奪12金

網紅十分鐵道放天燈被罰1萬！外國旅客震驚　市府、觀光署回應了

韓系豪華電動房車「悄悄退出美國市場」！去年只賣140輛官網已下架

岳虹自嘲「我的都是病床」　喊話編劇：我也可以很騷

政治熱門新聞

柯文哲昔談核廢料　如「把肛門縫起來！跟你講好吃怎吞得下」

幕後／綠委們炸鍋提政院2大檢討　沒彈藥沒方向、反應跟不上節奏

內閣改組考慮納藍白、效仿阿扁小英時代？　賴清德反應曝

賴清德：政府2030年前投入9千億　促民間4兆投資拚淨零轉型

射了！中共運載火箭飛經我國防空識別區　國防部：國軍嚴密掌握

白委大離題質詢卓榮泰　不甩韓國瑜制止嗆「尊重我」就是要講完

普發1萬「長輩開戶變多了」　郵局緊盯防詐騙人頭戶

專訪／藍版南方四賤客爆紅　發想幕後曝光

童子賢提派系為綠電開槍　莊瑞雄不忍了

白宮國安會前幕僚長「點名國民黨」　從根本削弱華府對台支持根基

公文檢討罷免被指造謠　王鴻薇2點回應

網紅社群帳號無預警遭停權　綠委酸數發部：只發揮「總機」功能

認「823不可能有一席被罷」　周玉蔻怒轟2部長、竹北市長害慘罷免

要揹著「柯文哲骨灰」形影不離　陳佩琪：每天去堵賴清德夫妻出門

更多熱門

相關新聞

台灣至寶拜託了！孫易磊肩負止敗任務

台灣至寶拜託了！孫易磊肩負止敗任務

日本火腿隊的台灣籍投手孫易磊將於11日對戰軟銀的比賽中，迎來來日首度先發。為了做好準備，孫易磊已經向先前對戰過軟銀的伊藤大海和加藤貴之投手了解了打線的情報，並且做好了充分的準備。

3台人在日賣假《週刊少年Jump》被逮！

3台人在日賣假《週刊少年Jump》被逮！

出國當心踩紅線！申請1護照恐丟台灣身分

出國當心踩紅線！申請1護照恐丟台灣身分

張立齊遭廢除台灣身分　國台辦嗆陸委會：濫用司法打壓迫害

張立齊遭廢除台灣身分　國台辦嗆陸委會：濫用司法打壓迫害

福建台師早喊過「自願加入共產黨」

福建台師早喊過「自願加入共產黨」

關鍵字：

台灣籍台灣身分恢復台灣籍恢復台灣身分

讀者迴響

熱門新聞

菲選美皇后遭綁架　4天後遺體漂浮在海上

妻遊日腦出血砸255萬救援　網齊推1保險

23歲男「皮膚差」確診糖尿病！醫見2致命習慣搖頭

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

「韓籍啦啦隊女神」騎軍旗惹議　道歉認不懂台禁忌

今變天！　「下最大」地區曝

女員工提離職慘遭性侵2次！老闆賠償不認罪

蔡依林「晚上9點半就睡覺」！實測3天成效超猛　

郭台銘現身了！打高爾夫球「白髮近況曝光」　

鬼門開倒數！　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

喝水前多一動作　塑膠微粒少90％

AJ哥公開切割賓賓哥！直播崩潰揭家人遭恐嚇

不只蔡英文去　超大咖天后躲觀眾席看江蕙

電梯3房租不出去「房東降3000元」仍沒用！內行曝原因

日女偶像曬上下班反差照！年紀曝光1.8萬人看傻

更多

最夯影音

更多

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

【富邦三本柱合體】 #李珠珢 #李雅英 #南珉貞 C位牛仔吊帶太犯規啦❤

【《台灣尚勇》紅到日本】高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

李多慧在台願望+2 「買車＋獲得台灣身分證」

日本妹走繩超厲害！扮 #約兒 繩上跳躍 #間諜家家酒 #走繩 #Slackline

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面